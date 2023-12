[株式会社セガ]

“sfidaコラボキャンペーン”開催! “年末年始無料10連スカウト”も



好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)は、2023年12月27日(水)より、フランスのスーパースターたちが新★5選手として登場する“SUPER STAR FES LEGEND”を開催します。



また、“sfidaコラボキャンペーン”を同日より開始しました。キャンペーンでは、大会参加者から抽選で「スペシャルマーキング TEAMPres ウィンドジャケット(Brilliant Blue)」と「スペシャルマーキング Challenger シューズケース(NAVY)」のセットが抽選で5名様に贈呈されるカップ戦イベント“LIMITED MATCH sfida CUP”をはじめ、「sfida」とのコラボ記念エンブレムや各種金アクセサリーが獲得できる特別ミッション、「★5確定スカウトチケット」などが入手できる豪華ログインボーナスなどが期間限定で登場します。









『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw





◆【パトリック・ヴィエラや現役選手たちが降臨!】SUPER STAR FES LEGEND

フランスのレジェンド「パトリック・ヴィエラ」や、「キリアン・エムバペ」「アントワーヌ・グリーズマン」「ベンジャマン・パヴァール」「オーレリアン・チュアメニ」「フェルラン・メンディ」「ジョナタン・イコネ」「ナビル・フェキル」「ダヨ・ウパメカノ」といった現役選手たちが、得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場する“SUPER STAR FES LEGEND”を開催!

今回の“SUPER STAR FES LEGEND”では、2つ目のスキルがスキル継承枠になっている「フリースキルバージョン」の選手も登場します。

さらに、今回のスカウトは「通算ボーナス」つきです。この“SUPER STAR FES LEGEND”で通算100人目と300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中からお好きな1人を選んで獲得できる「12月SUPER STAR交換チケット」が手に入ります。



※交換チケットで手に入る選手に「フリースキルバージョン」の選手は含まれません。



・特典付きスカウト

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月24日(水)10:59



レジェンド「パトリック・ヴィエラ」をはじめとした、フランスのスーパースターたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウトです。

STEP1・6・10で「★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付き、その他のSTEPでも「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムが特典として付きます。



・通常版スカウト

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月24日(水)10:59



レジェンド「パトリック・ヴィエラ」をはじめとした、フランスのスーパースターたちが新★5選手として登場する特別なスカウトです。



<パトリック・ヴィエラ>





<キリアン・エムバペ> ※フリースキルバージョン





<アントワーヌ・グリーズマン>





<ベンジャマン・パヴァール>





<オーレリアン・チュアメニ>





<フェルラン・メンディ>





<ジョナタン・イコネ>





<ナビル・フェキル>





<ダヨ・ウパメカノ>





▼スペシャルログインボーナス

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月24日(水)3:59

今回の“SUPER STAR FES LEGEND”にもラインナップされたレジェンド「パトリック・ヴィエラ」や現役選手の★4バージョンが、期間中のログインで合計6人獲得できます。





◆“sfidaコラボキャンペーン”開催!



12月27日(水)より、スポーツブランド「sfida」とコラボした“sfidaコラボキャンペーン”を開催!

コラボカップ戦 “LIMITED MATCH sfida CUP”をはじめ、コラボ記念のエンブレムや各種金アクセサリーが獲得できる特別ミッション、「★5確定スカウトチケット」などが獲得できる豪華ログインボーナスが期間限定で登場します。

また、ピッチ内の壁や選手ユニフォームに掲載されるスポンサーとして「sfida」が登場します。



▼sfida コラボ記念 特別ミッション

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59

特別ミッション達成で、コラボ記念「sfidaエンブレム」や、「sfidaのウィンドジャケット」「sfidaのスパイク」「sfidaのタオル」といった各種金アクセサリーが期間中1回限定で獲得できます。



▼sfidaコラボ ログインボーナス

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)3:59



期間中のログインで、「★5確定スカウトチケット」や「能力UP極秘練習」、「能力UP秘密練習」などが獲得できます。どうぞお見逃しなく!



▼sfidaコラボ 記念スポンサー

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)13:59

期間中、新シーズン開幕時に特別スポンサーとして「sfida」が登場します!





◆【エントリー受付開始!】LIMITED MATCH sfida CUP

エントリー期間:2023年12月27日(水)~2024年1月3日(水)13:59

開催期間:2024年1月3日(水)16:00~2024年1月7日(日)21:30



コラボカップ戦“LIMITED MATCH sfida CUP”を開催決定! 本日よりエントリー受付を開始しました。

「リミテッドマッチ」は、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会イベントです。今回の“LIMITED MATCH sfidaCUP”では、スタメンとベンチの★5選手合計人数が8人以下の制限がある「リミテッドディビジョン」と、制限のない「フリーディビジョン」の2種類があります。

なお、 “LIMITED MATCH sfida CUP”では、大会参加者から抽選で「スペシャルマーキング TEAMPres ウィンドジャケット(Brilliant Blue)」と「スペシャルマーキング Challenger シューズケース(NAVY)」のセットを抽選で5名様に贈呈します。また、「リミテッドディビジョン」の最終予選にご参加いただくと、順位報酬として「sfidaカップ記念ユニフォーム」が獲得できます。奮ってご参加ください!



▲スペシャルマーキング TEAMPres ウィンドジャケット(Brilliant Blue)





▲スペシャルマーキング Challenger シューズケース(NAVY)



※上記の賞品デザインはサンプルです。 ※ジャケットのサイズはお選びいただけません。



※“LIMITED MATCH sfida CUP”へのご参加には、事前エントリーが必要です。



<大会レギュレーション>

予選

【1次】

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出!

【最終】

1次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位64クラブが決勝進出!



決勝トーナメント

【1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝】

最終予選上位64クラブによるトーナメント戦





◆【感謝御礼!】年末年始無料10連スカウト

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59



「サカつくRTW」では、今年一年のみなさまへの感謝の気持ちを込めて、1日1回10連スカウトが無料で引ける“年末年始無料10連スカウト”を開催します。

期間中、毎日引くと新★5選手「ピエール」「ブランドー」などを含む無料10連スカウトが、最大150連無料となります。どうぞお見逃しなく!





◆【お得なログインボーナスなどが登場!】GOLDEN PRIZE Anniversary 記念キャンペーン第2弾



▼GOLDEN PRIZE Anniversary 記念ログインボーナス第2弾

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月17日(水)3:59

期間中にログインすると、初日に1,000GB(無償)がもらえ、期間合計で最大3,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、全15日間のログインで、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが獲得できます。



▼経験値2倍キャンペーン

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59

期間中、経験値が獲得できる試合をプレイすると、試合経験値が2倍になります。初めて「サカつくRTW」をプレイされる方や、久しぶりに「サカつくRTW」をプレイされる方は、初回ログインより150時間の間、試合経験値が3倍になります。



※キャンペーン期間と初回ログインより150時間が重なる間のみ、試合経験値が3倍になります。



▼連携アップキャンペーン

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59

期間中、連携線の良好さが通常よりも2倍良くなりやすくなります。



▼GOLDEN PRIZE Anniversary GB増量キャンペーン第2弾

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59

GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。





◆【新★6監督を獲得できる期間限定ミッション開催!】新監督登場

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月24日(水)10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「トリコロールの雄姿」と、「戦術得意度Lv9」を持つ新★6監督「ドミレク」が登場! 期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。



<新★6監督「ドミレク」>







◆【「トリコロール」の虹アクセサリー登場!】WORLD TOUR EUROPE

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59

期間中、 “WORLD TOUR EUROPE”を開催します。今回は、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで、500GBが獲得できます。また、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3、「ベリーハード」で「能力UP極秘練習」×1が獲得できます。

さらに、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーが入手できます。最終ステージでは「トリコロール」の虹のアクセサリーが登場するほか、過去に登場したワールドツアー限定の「空鮫」、「金色三蘭」も再登場します。

イベントチケットで回せる“BOXスカウト”では、イベント限定★4選手を獲得できます。 “BOXスカウト”で獲得できる、得意戦術「中央突破」のイベント限定★4選手は、★6監督「ドミレク」のフォーメーションコンボ対象選手となっています。



▼WORLD TOUR BOXスカウト

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月17日(水)10:59

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で“BOXスカウト”を回して、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど様々な報酬を獲得できます。



▼ワールドツアー特別ミッション

デイリーミッション開催期間:2023年12月28日(木)4:00~2024年1月10日(水)3:59

期間中1回限定ミッション開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月10日(水)10:59(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。“デイリーミッション”では、「GB(無償)」「資金」などが1日1回もらえます。また、“期間中1回限定ミッション”では、“WORLD TOUR EUROPE”で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などが獲得できます。





◆【期間限定交換所&ミッション開催!】SUPER STAR FES LEGEND TICKET SCOUT

開催期間:2023年12月27日(水)~2024年1月24日(水)10:59

※1日1回限定ミッションのみ、開催期間が異なります。

「SUPER STAR FES LEGENDチケット」で引くことができる“SUPER STAR FES LEGEND TICKET SCOUT”を開催します。

「SUPER STAR FES LEGENDチケット」は、限定ミッションで手に入る「SUPER STAR FES LEGENDチケットの欠片」を集めて交換所で交換することで獲得できます。

また、交換所の期間限定アイテムのラインナップを更新しました。期間中、「SUPER STAR FES LEGENDチケットの欠片」×10を「SUPER STAR FES LEGENDチケット」×1と、「GK能力UP練習Lv.4」×200を「能力UP秘密練習」×1と、それぞれ交換できます。





◆「sfida」コラボ記念キャンペーン開催中!

開催期間:2023年12月27日(水)18:00~2024年1月10日(水)23:59



抽選で25名様にサカつくスペシャルマーキンググッズが当たります。ぜひご応募ください!



【参加方法】

(1)sfida公式(https://twitter.com/SFIDAs)をフォロー

(2)サカつくRTW公式(https://twitter.com/sakatsuku_com)をフォロー

(3)キャンペーン応募用投稿をリポスト





<sfida とは>

sfida(スフィーダ)は2005年、高品質な手縫いサッカーボール製造から始まったスポーツブランド。

sfidaは、イタリア語で「挑戦」。高い品質と機能性に、自由で革新的なデザインを加えた商品でプレイヤーをサポートします。



<BRAND MESSAGE>

“FOR THE CHALLENGER”

自分の夢やチームの目標に向かって、逃げずに何度でも挑んでいく。

そんな世界中の挑戦者たちを、全力でサポートし続けていくこと。

それが私たちの使命です。



<FAIR TRADE>

スポーツに関わる全ての人が笑顔になれるブランドを目指し、sfidaはフェアトレードを推進しています。sfidaのボール生産工場では、ボールを作る職人たちに適正な賃金と労働環境を提供し、児童労働のないフェアなフットボールビジネスに取り組んでいます。



■「sfida」オンラインストア:https://sfidasports.com/





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています。





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.



■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/sakatsuku_com





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-18:46)