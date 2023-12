[株式会社セガ]

株式会社セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて配信中のリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』にて、楽曲やモードが追加されるアップデートを実施しました。











アプリを更新することで、BTSの「Dynamite」、『ソニックカラーズ アルティメット』の「Reach For The Stars (Re-Colors)」、オリジナル曲「World New Year -Funky Party Mix-」が楽曲に追加されます。さらに、「スペースチャンネル5きせかえセット」も入手できます。







・「Dynamite」 by BTS

・「World New Year -Funky Party Mix-」

・「Reach For The Stars (Re-Colors)」 from 『ソニックカラーズ アルティメット』

・「スペースチャンネル5きせかえセット」





■「ワールドチャレンジ」モードが追加!





アップデートで追加されるワールドチャレンジは、毎週ランダムで選出された課題曲3曲をプレイして、合計スコアをランキングへ登録して世界中のユーザーとスコアを競うことができるモードです。



ランキングに参加したプレイヤーは次の週に報酬の“スター”をもらうことができます。スコアランキングの順位が高いほど多くのスターをもらえるので、何度もプレイをしてより高い順位を目指しましょう。



集めたスターの合計数に応じて、ワールドチャレンジでしかもらえない特別なきせかえアイテムを手に入れられます。その種類はなんと42種類!これまでのきせかえとの新たな組み合わせも楽しめます。













App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1641321225





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー

プラットフォーム : Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種 : Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

配信日 : 配信中(2023年8月30日(水) 配信)

価格 : Apple Arcade利用料(月額900円)

ジャンル : リズムアクション

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



