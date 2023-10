[株式会社インプレスホールディングス]



インプレスグループで理工学分野の専門書出版事業を手掛ける株式会社近代科学社は、2023年10月31日に、『世界標準MIT教科書 アルゴリズムイントロダクション第4版 第1巻−基礎・ソートと順序統計量・データ構造・数学的基礎−』(訳者:浅野 哲夫・岩野 和生・梅尾 博司・小山 透・山下 雅史・和田 幸一)を発行いたしました。



●書誌情報

【原著】Introduction to Algorithms, Fourth Edition

【著者】Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein

【書名】世界標準MIT教科書 アルゴリズムイントロダクション第4版 第1巻

−基礎・ソートと順序統計量・データ構造・数学的基礎−

【訳者】浅野 哲夫・岩野 和生・梅尾 博司・小山 透・山下 雅史・和田 幸一

【仕様】B5判・並製・436頁

【本体価格】4,500円(税込4,950円)

【ISBN】978-4-7649-0647-1 C3304

【商品URL】https://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764906471/



●内容紹介

本書は、全世界で標準的なアルゴリズムの教科書として位置づけられてきた Introduction to Algorithmsの第4版の翻訳書である。

第4版ではコンピュータサイエンスの第一線を捉えるために、安定結婚問題(2 部グラフでのマッチング問題)、オンラインアルゴリズム、機械学習などの新しい章や、再帰的漸化式の解法、ハッシュアルゴリズムなど、新しい話題を豊富に取り入れている。これまでの版と同様、各節末には多様なレベルの問題が配置され、学部や大学院の講義用教科書として、また技術系専門家の手引書、あるいは事典としても活用できる。

第1巻ではPart1~3までの「基礎」「ソートと順序統計量」「データ構造」を収載。



・現代のコンピュータアルゴリズムを包括的に紹介!





・ 200以上の図解によって視覚的にわかりやすく紹介!





・随所の練習問題によって理解を深める!



●訳者紹介

浅野哲夫(あさのてつお)

1977 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了

現在北陸先端科学技術大学院大学名誉教授,金沢大学監事(常勤)

(工学博士)



岩野和生(いわのかずお)

1987 年プリンストン大学工学部コンピュータサイエンス学科Ph.D. 取得

現在元日本IBM (株) 東京基礎研究所所長



梅尾博司(うめおひろし)

1978 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了

現在大阪電気通信大学名誉教授

(工学博士)



小山 透(こやまとおる)

1971 年東京理科大学理工学部数学科卒業

現在フリーランス.元bit 誌編集長,元(株) 近代科学社社長



山下雅史(やましたまさふみ)

1980 年名古屋大学大学院工学研究科博士後期課程修了

現在九州大学名誉教授

(工学博士)



和田幸一(わだこういち)

1983 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了

現在法政大学理工学部教授

名古屋工業大学名誉教授

(工学博士)



●目次

I 基 礎

序 論

1 計算におけるアルゴリズムの役割

1.1 アルゴリズム

1.2 技術としてのアルゴリズム

2 さあ,始めよう

2.1 挿入ソート

2.2 アルゴリズムの解析

2.3 アルゴリズムの設計

3 実行時間の特徴づけ

3.1 O 記法,Ω 記法,Θ記法

3.2 漸近記法:厳密な定義

3.3 標準的な記法とよく使われる関数

4 分割統治

4.1 正方行列積

4.2 行列積のためのStrassen のアルゴリズム

4.3 漸化式を解くための置換え法

4.4 漸化式を解くための再帰木法

4.5 漸化式を解くためのマスター法

★ 4.6 連続マスター定理の証明

★ 4.7 Akra-Bazzi 漸化式

5 確率的解析と乱択アルゴリズム

5.1 雇用問題

5.2 指標確率変数

5.3 乱択アルゴリズム

★ 5.4 確率的解析と指標確率変数のさらなる利用



II ソートと順序統計量

序 論

6 ヒープソート

6.1 ヒープ

6.2 ヒープ条件の維持

6.3 ヒープの構築

6.4 ヒープソートアルゴリズム

6.5 優先度つきキュー

7 クイックソート

7.1 クイックソートの記述

7.2 クイックソートの性能

7.3 乱択版クイックソート

7.4 クイックソートの解析

8 線形時間ソーティング

8.1 ソーティングの下界

8.2 計数ソート

8.3 基数ソート

8.4 バケツソート

9 中央値と順序統計量

9.1 最大値と最小値

9.2 線形期待時間選択アルゴリズム

9.3 線形最悪時間選択アルゴリズム



III データ構造

序 論

10 基礎的なデータ構造

10.1 配列に基づく単純なデータ構造:配列,行列,スタック,キュー

10.2 連結リスト

10.3 根つき木の表現

11 ハッシュ表

11.1 直接アドレス表

11.2 ハッシュ表

11.3 ハッシュ関数

11.4 オープンアドレス指定法

11.5 実用における考察

12 2分探索木

12.1 2分探索木とは?

12.2 2分探索木に対するクエリー

12.3 挿入と削除

13 2色木

13.1 2色木の性質

13.2 回転

13.3 挿入

13.4 削除



付録:数学的基礎

序 論

A 和

A.1 和の公式と性質

A.2 和の上界と下界

B 集合など

B.1 集合

B.2 関係

B.3 関数

B.4 グラフ

B.5 木

C 数え上げと確率

C.1 数え上げ

C.2 確率

C.3 離散確率変数

C.4 幾何分布と2項分布

★ C.5 2項分布の裾

D 行列

D.1 行列と行列演算

D.2 行列の基本的な性質



