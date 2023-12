[株式会社セガ]

株式会社セガは、2024年1月18日(木)発売予定のPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』について、ゲームの概要と個性あふれるヒーローたちのプロフィールを紹介します。









■『ENDLESS(TM) Dungeon』ゲーム概要

『ENDLESS(TM) Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。



難破した宇宙船から命からがらたどり着いたのは、放棄された宇宙ステーション。そこで待ち受けていたのは姿を変え続ける“エンドレス”なダンジョンと、襲い来るモンスターたち!

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローたちで最大3人のチームを編成し、脱出の鍵を握る貴重な「クリスタルボット」を守りながら、ダンジョンの“コア”を目指します。





入るたびに姿を変えるダンジョン攻略の難易度は高めですが、攻略中には“資源”が手に入り、タレットを作ったり武器の強化が可能なほか、ヒーローのスキルを強化することもできます。ただ、資源には限りがあるため、どのように使って攻略を進めていくかも、ユーザーの腕の見せ所です。





ダンジョンをくまなく探索し、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、『ENDLESS(TM) Dungeon』の奥深さ、面白さを実感することができます。





■ダンジョンに挑むヒーローたち

“宇宙ステーションからの脱出”という共通の目的を果たすために集まった、個性豊かなヒーローたち。ヒーローたちにはそれぞれ特有のクラスやスキルが備わっています。各ヒーローの能力を活かして、ダンジョンを攻略していきましょう。

ヒーローたちと親しくなるにつれて、各々の秘密について話し始めることも……?









ゼド

CV:内田真礼



「履歴書の特技欄に「死ぬこと」って書いてみようかな」

ヘビメタ好きの傭兵。休暇を取って部隊の仲間たちとフェスに来ていたが、荒廃した宇宙ステーションに引き寄せられてしまった。

故郷に帰還することだけを望んでおり、行く手を阻むものは何であれ蹴散らしていく。そんな彼女の怒りが増すほど、敵に与えるダメージは増加する。



クラス:ダメージ/ロール:ヘッドバンカー

スキル:

・Passive:怒りの和音

敵キル数に応じてダメージ増加

・Special:ソニックブーム

前方に範囲型のダメージウェーブを放つ

・Ultimate:デスモッシュ

敵の弱体化、ヒーローを強化







バンカー

CV:ポポナ(セガ公式Vtuber)



「法ハ絶対デス。礼儀ヲ教エル必要ガアリマスネ」

犯罪者や違法な生命体の追跡を任務とする自律型警察ユニット。頑固なまでに礼儀正しい性格で、法律違反者や、腐敗、あるいは無作法を決して許さない。

バトルでは仲間の盾となる役割を持っている。



クラス:タンク/ロール:シェリフ

スキル:

・Passive:トリガー

一定時間内に攻撃を受けるほど、ダメージが増加する

・Special:バックオフ

シールドを展開して衝撃波を発生させ、モンスターをノックバック、スタンさせ、ダメージを与える

・Ultimate:ハンカー

モンスターを引き寄せるエネルギードームを作り、攻撃から数秒間身を守る







ブレイズ

CV:三宅健太



「ただ楽しみてぇだけさ」

一山当てようと自らステーションにやって来た、ならず者集団の一員で、唯一再起不能になるのを免れた。その後彼はロビーに留まり、仲間たちとの“お宝を見つける”という夢を叶えようと、新たな仲間を探している。

探索よりも破壊に興味があるタイプ。



クラス:ゾーンコントロール/ロール:アウトロー

スキル:

・Passive:トリガー

一定時間内に攻撃を受けるほど、ダメージが増加する

・Special:バックオフ

シールドを展開して衝撃波を発生させ、モンスターをノックバック、スタンさせ、ダメージを与える

・Ultimate:ハンカー

モンスターを引き寄せるエネルギードームを作り、攻撃から数秒間身を守る







シュルーム

CV:Lynn



「花、根っこ、ハーブはすべてを彩るんだ」

元葬儀屋の衛生兵で、メディックとしてチームをサポートするヒーロー。

木の根やハーブ、花など掘り出せるものは何でも使って作った、本人曰く「奇跡の万能薬に近い」お香やポーションで、ヒーローたちを生かすことに全力を尽くす。



クラス:サポーター・ヒーラー/ロール:メディック

スキル:

・Passive:ウィンセンス

モンスターを1体倒すことにソウルストックが増える

・Special:ソウルパッチ

ソウルを消費して仲間のヒーローを回復する

・Ultimate:スペシャルミックス

自身を含む周囲のヒーローのHPと防御力を上昇







コムラッド

CV:山本 格



「2万5千年待った… なのに、まだ圧制者どもを打倒できていないだと?」

「エンドレス」と呼ばれる謎めいた古代の存在に仕えるために作られた人造人間。とある出来事で機能停止した後、数千年の間修復されるのを待っていた。再び目覚めた彼は、自分に恐ろしいことをさせた社会に憤りを抱えながら、クリスタルを守るための能力をチームのために使っている。



クラス:DPS・サポート/ロール:ガンスミス

スキル:

・Passive:武器を取れ!

研究ターミナルとリソース・ジェネレーターを突き飛ばして修復する

・Special:コムラッドタレット

自身の前に攻撃用のタレットを出現させる

・Ultimate:レボリューション

自身の武器を一時的に固定タレットに変化させる







ファッシー

CV:狩野英孝



「宇宙の裂け目で、火を噴くポーションを手にするか。それともビーチで、よく冷えたカクテルを一杯やるか」

オーリガという惑星に生息していたドラッケンという種族のヒーロー。多くのドラッケンは、自分たちの平和と繁栄を維持のみで満足しているが、ファッシーはより大きな刺激を求めて銀河を横断した。今では伝説的なミクソロジスト(様々なアプローチで新しいカクテルを創造する人)の技術や伝説的な飲み物の秘密を追い求めている。



クラス:サポート/ロール:テック・行動妨害

スキル:

・Passive:常に品よく

同じ部屋にいるモンスターの数だけ知力が上昇する(上限あり)

・Special:ショット!

ターゲットした仲間にドリンクを投げ、連射速度と攻撃ダメージを増加させる。効果はルーム内のモンスターの数に応じて変動する(上限あり)

・Ultimate:バーファイト

近くのモンスター同士を戦わせつつ、近くのヒーローの攻撃効率を上昇させる







カルティエ

CV:市ノ瀬加那



「ハグとケンケンパが生きがいなんだ!あとは…バグ退治かな」

メンテナンスとダスト収集によって、エンドレスのステーション稼働を手助けしていた種族「ハラハラ」らしく、とても身軽で賢く、天真爛漫。カルティエは、ダストに限らず何でも集める収集癖が災いして、自分のコレクションとともに長年閉じ込められていた。そして今、舞い戻った彼女はさらに多くのモノを収集しつつ、自分の種族を貪りつくしたバグの退治に取り憑かれている。



クラス:サポート/ロール:行動妨害

スキル:

・Passive:ピアー・レビュー

同じ部屋にいるヒーローはスキル効率が上昇し、クリスタルボットは攻撃力が上がる

・Special:パブリッシュ&ペリッシュ

分析装置を射程内のモンスターの下に設置する。設置物はトラップとして数秒後に起動する

・Ultimate:ハラハラージ

使用すると無属性ダメージを与える近接攻撃を行い、その後爆発する(ダストを集めるごとにチャージされる。)





【製品概要】

商品名 : ENDLESS(TM) Dungeon

対応機種 :

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日 :

PC(Steam/Epic Games Store)版 発売中(2023年10月19日(木)発売)

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One は2024年1月18日(木)発売予定

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):3,990円(税込4,389円)

Last Wish Edition(デジタル版/パッケージ版):4,990円(税込5,489円)

ジャンル : 無限に遊べる脱出ローグライト

プレイ人数 : 1~3人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : B区分(12歳以上)

著作権表記 :

(C)Amplitude Studios SAS. (C)SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

公式サイト : https://endlessdungeon.sega.jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-19:46)