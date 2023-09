[株式会社arma bianca]

東武動物公園にて、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボイベント「呪術廻戦×東武動物公園」を開催いたします。



漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)と東武動物公園(東武レジャー企画(株) 埼玉県宮代町 社長:石附栄一)は、この度、2023年10月14日(土)~12月31日(日)の期間、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボイベント「呪術廻戦×東武動物公園」を開催いたします。







2023年10月14日(土)より東武動物公園にて「呪術廻戦×東武動物公園」の開催が決定いたしました。

「呪術廻戦×東武動物公園」

開催期間:2023年10月14日(土)~12月31日(日)

開催場所:東武動物公園



▼「呪術廻戦×東武動物公園」特設サイト

https://event.amnibus.com/jujutsukaisen-tobuzoo/



※パンダはTVアニメ「呪術廻戦」のキャラクターです。

東武動物公園ではジャイアントパンダの飼育・展示は行っておりません。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



―――――――――――――――

【コラボ入園券】

描き下ろしイラストがデザインされた東武動物公園の入園券と「オリジナルチケットホルダー」がセットになった『コラボ入園券』を入園ゲートチケット窓口で販売します。

『コラボ入園券』をご購入いただいたお客様には、「オリジナルポストカード(全7種)」をランダムで1枚、スタンプラリーにご参加いただける「スタンプラリー台紙」を特典としてお渡しします。また、スタンプラリーのスタンプを集めたお客様には「スタンプラリー景品ポストカード」をプレゼントします。







※グッズ、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※特典の「オリジナルポストカード(全7種)」はランダム配布となります。絵柄は選べません。

※シニア(60歳以上)の方は、チケットご購入時に年齢の分かる証明書をご提示ください。

※「コラボ入園券」は、割引券との併用はできません。

※お支払いは、現金・クレジットカード・PayPayのご利用が可能です。



―――――――――――――――

【オリジナルグッズ】



描き下ろしイラストや描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。また、グッズ購入特典として、2,000円(税込)お買い上げごとに、「インスタントカメラ風イラストカード(全8種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。



【販売場所】 遊園地内 ショップ「POP UP SHOP」(観覧車「エマさんのチーズ風車」横)











▼10月14日(土)15日(日)のオリジナルグッズ購入方法について



10月14日(土)15日(日)の2日間は、店内の混雑緩和および入店待機列を最小限にするため、ショップ店舗への入店日時を指定した、「ショップ入店整理券付きコラボ入園券」が必要となります。(ローソンチケット事前抽選)



▼ショップ入店整理券付きコラボ入園券について

【チケット内容】 「入園券」+「ショップ入店整理券」+「コラボ入園券特典」

【チケット料金】 大人(18歳以上)2,500円/中人(中高校生)2,200円/小人(3歳~小学生)1500円

【時間区分】

10:00~10:30/10:30~11:00/11:00~11:30/11:30~12:00/12:00~12:30

12:30~13:00/13:00~13:30/13:30~14:00/14:00~14:30/14:30~15:00

15:00~15:30/15:30~16:00/16:00~16:30/16:30~17:00

※各区分30分入替制となります。



▼ローソンチケット 抽選申込方法



【申込方法】 ローソンチケット専用サイトにて受付

URL:https://l-tike.com/jujutsukaisen-tobuzoo/

※抽選申込に関する注意事項や当日のご利用方法は、東武動物公園公式ホームページをご確認ください。

<1次抽選>

【申込期間】 2023年9月11日(月)17:00~9月18日(月・祝)23:59

【当選発表】 2023年9月20日(水)15:00~

【支払い・発券期限】 2023年9月24日(日)23:59まで

<2次抽選>

【申込期間】 2023年9月26日(火)10:00~9月28日(木)23:59

【当選発表】 2023年9月30日(土)15:00~

【支払い・発券期限】 2023年10月2日(月)23:59まで

<一般販売>

【販売期間】 2023年10月7日(土)10:00~10月13日(金)17:00

※残数がある場合のみ販売。指定枚数に達し次第、販売終了



▼イベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典



本イベント&「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定で、次の商品を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズをプレゼントいたします。



・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディング缶バッジ

・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルカード

・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルキーホルダー

・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルネームプレート

・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルスタンドパネル

・東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングブロマイド

・東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ 缶バッジ

・東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ アクリルキーホルダー

・東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ アクリルスタンド



※BOX購入特典はイベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」、「アニメイト」のBOX購入特典は共通の絵柄になります。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。



イベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典の詳細はこちら

▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. 着用 トレーディングネームプレート(全7種)

単品:660円(税込)/BOX:4,620円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディング缶バッジ(全14種)

単品:440円(税込)/BOX:6,160円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルカード(全14種)

単品:715円(税込)/BOX:10,010円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルキーホルダー(全14種)

単品:715円(税込)/BOX:10,010円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルネームプレート(全14種)

単品:660円(税込)/BOX:9,240円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングアクリルスタンドパネル(全14種)

単品:715円(税込)/BOX:10,010円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. トレーディングブロマイド(全14種)

単品:275円(税込)/BOX:3,850円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封の場合でも、1BOXで全種コンプリートできない場合がございます。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. BIGアクリルスタンド(全7種)

価格:各1,980円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. 特大アクリルスタンド(全7種)

価格:各3,300円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. 特大ダイカットアクリルパネル(全7種)

価格:各7,150円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. アクリルジオラマ(全1種)

価格:3,300円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. フォトフレーム風BIGアクリルキーホルダー(全7種)

価格:各1,100円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. A3マット加工ポスター(全8種)

価格:各880円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 集合 飼育係ver. クリアファイル(全1種)

価格:440円(税込)



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. マグカップ(全7種)

価格:各1,650円(税込)



▼東武動物公園コラボ 東武動物公園に行ってきました! クッキー(全1種)

価格:1,620円(税込)

※クッキーは6枚入り

※ブロマイド(全7種)がランダムで1枚入っています。



▼東武動物公園コラボ 描き下ろしイラスト 飼育係ver. 粗品タオル(全1種)

価格:770円(税込)



▼東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ 缶バッジ(全13種)

単品:440円(税込)/BOX:5,720円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ アクリルキーホルダー(全13種)

単品:715円(税込)/BOX:9,295円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ トレーディング ちびキャラ アクリルスタンド(全13種)

単品:880円(税込)/BOX:11,440円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼東武動物公園コラボ 集合 ちびキャラ クリアファイル(全1種)

価格:440円(税込)



▼東武動物公園コラボ 集合 ちびキャラ マグカップ(全2種)

価格:各1,650円(税込)



※価格は全て税込です。

※お支払いは現金・クレジットカード・交通系電子マネー・PayPayのご利用が可能です。

※トレーディング商品はブラインドタイプとなります。絵柄は選べません。

※1会計につき、オープン商品2個まで。ブラインド商品は単品10個・BOX1個(同時購入可)まで。

会期初回は別途購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※レジ袋は有料となります。

※購入特典の「インスタントカメラ風イラストカード(全8種)」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんので予めご了承ください。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※一部商品を除き、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」にて事後通販を予定しております。

通販情報については決定次第お知らせします。



―――――――――――――――

【コラボフード】



テイクアウトタイプのコラボフードを販売します。遊園地や動物園散策の合間にお楽しみください。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、「特典コースター(全20種)」をランダムで1枚プレゼントします。







※コラボフード注文特典の、「特典コースター(全20種)」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※現金またはPayPayがご利用いただけます。



―――――――――――――――

【コラボゲーム「釘崎野薔薇の金槌で共鳴りを成功させろっ!!」】



遊園地内のゲームコーナー「レインボータウン」ではオリジナルコラボゲームを実施します。ゲームのクリア内容に応じて景品をプレゼントします。



【開催場所】 遊園地内 ゲームコーナー「レインボータウン」

【参加料金】 1ゲーム500円(税込)

【ゲーム内容】

持ち球4球のうち1つでも的に入れば「クリア賞」、クリアできなかった場合でも「参加賞」をプレゼント。



・クリア賞:スタンドポップ(全7種)をランダムで1つ

・参加賞:ダイカットステッカー(全20種)をランダムで1つ







※景品は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※各賞の景品はランダムでお渡しします。絵柄は選べません。

※お支払いは現金のみ。クレジットカードや電子マネー等はご利用いただけません。



―――――――――――――――

【パネル展示】



描き下ろしイラストは等身大パネルとして、ホワイトタイガーを展示している「キャットワールド」前に展示します。また、描き起こしちびキャライラストは各キャラクターに設定された動物舎付近にてパネル展示をおこないます。さらに、アニメ版権イラストを使用したパネルも登場し、キャラクターたちとの写真撮影をお楽しみいただけます。



【展示場所】

描き下ろしイラストパネル…動物園内 「キャットワールド」前

描き起こしイラストパネル…動物園内 ※各キャラクターに設定された動物舎付近

アニメ版権イラストパネル…遊園地内「ハートフルファーム」付近











―――――――――――――――

【キャラクター園内アナウンス】



今回のコラボイベントのために収録した「キャラクターボイス」を放送します。東武動物公園でしか聴けないオリジナルボイスは必聴です。



(1)園内アナウンス

【キャラクター】虎杖悠仁

【放送場所】園内各所

【放送時間】10:30~/11:30~/12:30~/13:30~/14:30~/15:30~



(2)「POP UP SHOP」店内アナウンス

【キャラクター】五条 悟

【放送場所】遊園地内 ショップ「POP UP SHOP」(観覧車「エマさんのチーズ風車」横)

【放送時間】約10分間隔で放送

※10月14日(土)・15日(日)の2日間は店頭でも放送いたします。

「ショップ入店整理券」をお持ちでないお客様でもお聴きいただけます。



―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



―――――――――――――――

【東武動物公園に関するお問い合わせ】

東武レジャー企画株式会社 東武動物公園

住所:〒345-0831 埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀110番地

電話:0480-93-1200

Fax:0480-92-2694

Web:http://www.tobuzoo.com

担当:業務部 中嶋・前田・白石・鈴木



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3−35−13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当:齊藤直樹

Mail:pr@armabianca.com



(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会



