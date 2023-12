[株式会社セガ]

株式会社セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて、新作3Dアドベンチャー『ソニックドリームチーム』を2023年12月5日(火)より配信開始しました。









『ソニックドリームチーム』は、悪の天才科学者Dr.エッグマンが発見した、夢を現実世界に具現化する古代の装置によって作り出された、不思議な世界を舞台にした3Dアクションアドベンチャーです。ねじれた夢の世界を進み仲間を救出しながら、エッグマンの世界征服の悪夢を止めましょう!



【ゲームの特徴】

●6人の操作キャラクター

操作キャラクターは、ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、クリーム、ルージュの6人から選択できます。キャラクターはそれぞれ個性的な特徴を持っており、ダッシュしたり壁を登ったり、空を飛ぶことが可能です。



●壮大なボスバトル

3つの異なる操作タイプでスキルを試すことができる、壮大な4つのボスバトルを楽しめます。



●これまでにない夢の世界を冒険

今回の冒険の舞台は現実世界とはひと味違う夢の世界。壁走りや重力変化などを含む、スリル満点な環境の中で、12の複雑なステージをプレイできます。

















【App Store】https://apple.co/3FLY88f





【製品概要】

商品名 : ソニックドリームチーム

プラットフォーム : Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種 : Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), iPod touch(R), Apple TV(R), Mac(R)

対応言語 :

日本語、英語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、イタリア語、オランダ語、スペイン語、トルコ語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語

発売日 : 配信中(2023年12月5日(火)配信)

価格 : Apple Arcade利用料(月額900円)

ジャンル : アドベンチャー

著作権表記 :

(C) SEGA. All rights reserved. SEGA, the SEGA logo, SONIC THE HEDGEHOG and SONIC DREAM TEAM are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



