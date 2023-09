[株式会社arma bianca]

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度、TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』のイベント、「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。







2023年9月29日(金)より有楽町マルイにて「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定いたしました。

今回のイベントではTVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』より、新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、お買上げ抽選会などの実施を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。



「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」

開催期間:2023年9月29日(金)~10月15日(日)

開催場所:有楽町マルイ

入場料:無料

営業時間:11:00~19:00

*店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください



▼「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」特設サイト

https://event.amnibus.com/sugarapple-0101/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

―――――――――――――――

【「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」内へのご案内について】



店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細は決まり次第、マルイ特設ページ、各店舗HP、Twitterにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。



有楽町マルイ特設ページ:

https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=118543&article_type=sto



「有楽町マルイ」HP:https://www.0101.co.jp/086/



「マルイノアニメ」Twitter:https://twitter.com/marui_anime

「マルイ アニメ期間限定ショップ」Twitter:https://twitter.com/marui_limited_a

「有楽町マルイ アニメイベント」Twitter:https://twitter.com/marui_yurakucho

―――――――――――――――

【お買上げ抽選会情報】

▼条件

イベントショップにて、関連商品を税込3,000円以上お買い上げ、かつエポスカードをご利用またはご提示で1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

また、新規入会特典として、期間中、エポスカードにご入会いただいたお客様にはB賞をプレゼントいたします。











▼特典内容

A賞 キャンバスボード(全1種) ※サイズ:F3号(横220mm×縦273mm)

B賞 ポストカード(全6種) コンプリートセット

C賞 ポストカード(全6種) ランダム1枚



※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※ご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済にて承ります。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。

―――――――――――――――

【イベント先行販売グッズ情報】





▼描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディング缶バッジ(全10種)

単品:440円(税込)/BOX:4,400円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディングアクリルカード(全10種)

単品:715円(税込)/BOX:7,150円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディングブロマイド(全15種)

単品:275円(税込)/BOX:4,125円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封の場合でも、1BOXで全種コンプリートできない場合がございます。



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド(全5種)

価格:各1,980円(税込)



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. 特大アクリルスタンド(全5種)

価格:各3,300円(税込)(アン・ハルフォード、シャル・フェン・シャル、ヒュー・マーキュリー、キャット )

価格:2,750円(税込)(ミスリル・リッド・ポッド)



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. BIGアクリルキーホルダー(全5種)

価格:各1,100円(税込)



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. A4アクリルパネル(全6種)

価格:各4,378円(税込)



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. A3マット加工ポスター(全5種)

価格:各880円(税込)



▼描き下ろしイラスト 探偵ver. キャンバスボード (全6種)

価格:各5,500円(税込)



▼アン・ハルフォード&シャル・フェン・シャル Ani-Sketch AirPodsケース(対応機種/AirPods/AirPods ProAirPods3/AirPods Pro2)(全1種)

価格:1,650円(税込)



▼アン・ハルフォード&シャル・フェン・シャル Ani-Sketch ゆらゆらグラス (全1種)

価格:2,178円(税込)



▼アン・ハルフォード&シャル・フェン・シャル Ani-Sketch BIGジップトートバッグ (全1種)

価格:5,478円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」にて取り扱い予定となっております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご容赦いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

―――――――――――――――

【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。



■描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディング缶バッジ(全10種)

1BOX購入で「描き下ろしイラスト シャル・フェン・シャル 探偵ver. 75mm缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。





※後日、ECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「描き下ろしイラスト キャット 探偵ver. 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。



■描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディングアクリルカード(全10種)

1BOX購入で「描き下ろしイラスト シャル・フェン・シャル 探偵ver. アクリルカード イベント限定特典」をプレゼントいたします。





※後日、ECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「描き下ろしイラスト キャット 探偵ver. アクリルカード AMNIBUS限定特典」を予定しております。



■描き下ろしイラスト 探偵ver. トレーディングブロマイド(全15種)

1BOX購入で「描き下ろしイラスト アン&シャル 探偵ver. Aブロマイド イベント限定特典」をプレゼントいたします。





※後日、ECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「描き下ろしイラスト アン&シャル 探偵ver. Bブロマイド AMNIBUS限定特典」を予定しております。



※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

―――――――――――――――

【Twitterキャンペーン情報】

「TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』 POP UP SHOP in マルイ」の開催を記念して、フォロー&RTキャンペーンを開催中です。

該当ツイートをRT&「AMNIBUS公式ツイッター」をフォローすることで、抽選で1名様に「イベント限定特典ポストカード(全6種)コンプリートセット」をプレゼントいたします!



「AMNIBUS Twitter」https://twitter.com/AMNIBUS

―――――――――――――――

■店舗情報

店名:有楽町マルイ

住所:住所東京都千代田区有楽町2-7-1

営業時間:11:00~20:00

URL:https://www.0101.co.jp/086/

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS(アムニバス)について



https://amnibus.com

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3−35−13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当: 齊藤直樹

Mail: pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元株式会社アルマビアンカ

Webhttp://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)2023 三川みり・あき/KADOKAWA/「シュガーアップル・フェアリーテイル」製作委員会



