パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社(本社所在地:神奈川県横浜市、代表取締役社長 永易 正吏、以下、パナソニック オートモーティブシステムズ)は、2024年1月12日(金)から1月14日(日)まで、千葉県・幕張メッセで開催される「東京オートサロン2024」[主催:東京オートサロン事務局(TASA)]に、初出展します。



パナソニック オートモーティブシステムズは、企業ビジョンである「一人ひとりのより良いくらしの実現のため、持続可能なモビリティ社会を創造する」の実現を目指して、事業活動に取り組んでいます。今回の出展では、この企業ビジョンを具現化するとともに、パナソニック オートモーティブシステムズの知見・技術を盛り込んだ車室空間のコンセプトモデルを提案します。本提案を通して新規事業の共創パートナーを募り、ビジネスの具現化に向けて取り組んでまいります。



【パナソニック オートモーティブシステムズブースの主な出展内容】

WELL Cabin conceptと名付けた2台の車両を展示します。



両車両に共通する特徴は、没入感ある大画面ディスプレイや3Dハイレゾリューション対応のオーディオスピーカーを用いた高臨場感を味わえる車室空間です。



WELL Cabin Concept Aのターゲットユーザーは、重要な決断や判断を連続して求められるビジネスエグゼクティブを想定。車室空間を快適な第二のオフィスとして、仕事の効率化とくつろぎの空間を実現します。



WELL Cabin concept Bのターゲットユーザーは、インバウンドを含む富裕層を想定。観光やスポーツ観戦の目的地へ送迎するサービスの車内空間を高品質に演出することで、ワクワク感を刺激し、質の高いおもてなしを実現します。



パナソニック オートモーティブシステムズが提案する新しい車室空間を、ぜひ会場でご体験下さい。



