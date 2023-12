[パナソニックグループ]





パナソニック ホールディングス株式会社(以下、パナソニック)は、世界的な社会課題である「貧困の解消」に向けて取り組むNPO/NGOの組織基盤強化を助成する「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」の2023年募集事業の助成先17団体、助成総額2,914万円を決定し、2023年12月14日に公表しました。夏に公募した2023年度の募集には64団体から応募があり、その中から「海外助成」8団体、「国内助成」9団体への助成を決定しました。



長期化する新型コロナウイルスやウクライナ情勢での世界的危機による影響に加えて、世界各地で頻発する自然災害やイスラエル・パレスチナ紛争等により、新興国・途上国における絶対的貧困はもちろんのこと、先進国においても相対的貧困の深刻化による格差が拡大しつつあるなど、依然として世界中でその解決に向けた継続的な取り組みが必要です。

本ファンドでは、貧困の解消を目指すNPO/NGOが持続発展的に社会変革に取り組めるよう、「海外助成」「国内助成」の2つのプログラムで、組織の課題を明らかにする組織診断や、具体的な組織課題の解決、組織運営を改善するための基盤強化の取り組みに助成します。



「海外助成」では、アジア、中東、アフリカ地域などで、現地の持続可能な発展に向けた地域開発や教育、保健医療、女性の自立支援、公衆衛生改善等に取り組む団体に助成します。

「国内助成」では、フードバンク、不登校の子どもたちの支援、子ども・若者への居場所、就労、自立支援、障がい者や高齢者等の移動困難者への支援など経済的な貧困にとどまらず社会的孤立や、貧困予防等の多種多様な課題解決に取り組む団体に助成します。

具体的な助成事業としては組織診断や、ミッション・ビジョンの再構築、広報基盤の強化、財務基盤の強化、スタッフの人材育成等に取り組みます。



パナソニックは、NPO/NGOが戦略的に社会課題の解決をはかるためには、その組織基盤強化が重要との認識のもと、2001年に「Panasonic NPOサポートファンド」を設立しました。2018年度からは助成プログラムを「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」に刷新し、このたびの助成先を含め478団体、6億2,165万円を助成しています。



パナソニックは、今後も社会において重要な役割を果たすNPO/NGOの皆様とともに、組織基盤強化の取り組みを通じて、市民活動の持続的発展、社会課題の解決促進、新たな社会価値の創造、社会の変革に貢献してまいります。



【組織基盤強化フォーラム】

「ビジョン/ミッションの再構築と組織基盤強化」をテーマに、組織基盤強化フォーラムを開催します。

NPO/NGOの組織基盤強化にご関心のある方はどなたでも無料で参加いただけますので、以下のリンクよりお申込みください。

・日時:2024年1月25日(木):フォーラム14時15分~16時45分

・会場:パナソニックセンター東京 ホール

・お申込み:https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/presentation/forum2023.html

・定員:120名



▼PanasonicグループのNPO/NGO組織基盤強化支援

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf.html



▼Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs

https://holdings.panasonic/jp/npo_summary.html



▼海外助成の助成先一覧はこちら

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/kaigai_josei/result2023.html



▼国内助成の助成先一覧はこちら

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/kokunai_josei/result2023.html



【Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs 2023年募集事業 助成先団体】

■「海外助成」8団体(助成総額:1,414万円)

<新規助成・組織診断からはじめるコース>

特定非営利活動法人 earth tree

「持続可能な活動に向けた基盤づくり」を目指したガバナンス、マネジメント、ファンドレイジング強化のための組織診断

代表者:加藤 大地(理事長) 所在地:埼玉県 助成額:137万円



特定非営利活動法人 ケニアの未来

ケニア事業発展のための日本事務局強化・組織育成プロジェクト

代表者:田中 友紀(代表理事) 所在地:千葉県 助成額:149万円



<新規助成・組織基盤強化コース>

特定非営利活動法人 エイズ孤児支援NGO・PLAS

DAO(分散型自立組織)を活用した新たなコミュニティ創出とファンドレイジング

代表者:門田 瑠衣子(代表理事) 所在地:東京都 助成額:180万円



<継続助成2年目>

特例認定特定非営利活動法人 ASHA

プロボノがネパールの医療アクセス改善事業をリードする新たな社会貢献組織の確立に向けた組織基盤強化事業

代表者:任 喜史(代表理事) 所在地:東京都 助成額:200万円



認定特定非営利活動法人 アジア・コミュニティ・センター21

事業承継を見据えた団体のリブランディングと人的体制の強化~日本の国際協力団体からアジアのNGOへ~

代表者:伊藤 道雄(代表理事) 所在地:東京都 助成額:200万円



認定特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会

組織基盤強化に向けた仕組作りと実践BSCを用いた多世代型組織への変革

代表者:小山内 美江子(代表理事) 所在地:東京都 助成額:175万円



<継続助成3年目>

認定特定非営利活動法人 ホープ・インターナショナル開発機構

チャリティーディナーの事業モデルの横展開による、地域におけるチャリティーへの参加と支援者コミュニティの創出

代表者:ジェフリー・ベア(事務局長) 所在地:愛知県 助成額:173万円



特定非営利活動法人 Piece of Syria

組織の新しいフェーズに向けた総合的な組織基盤強化プロジェクト~仲間と共に成長し続ける持続可能な組織モデルへ~

代表者:中野 貴行(理事長) 所在地:大阪府 助成額:200万円



■「国内助成」9団体(助成総額:1,500万円)

<新規助成・組織診断からはじめるコース>

特定非営利活動法人 移動支援Rera

東日本大震災による貧困対策として行ってきた移動支援を、地域に根差した持続可能な形態に転換させる取り組み

代表者:村島 弘子(代表)、伊藤 克行(代表) 所在地:宮城県 助成額:150万円



一般社団法人 Masterpiece

虐待などの背景で親を頼りづらい若者への持続可能なサポートのための組織診断

代表者:菊池 真梨香(代表理事) 所在地:東京都 助成額:149万円



特定非営利活動法人 青少年自立支援施設淡路プラッツ

ひきこもり・ニート(若者無業者)・不登校の子どもや若者およびご家族の自立支援を持続的に運営するための組織診断

代表者:石田 貴裕(代表理事) 所在地:大阪府 助成額:149万円



<新規助成・組織基盤強化コース>

特定非営利活動法人 チャイボラ

社会的養護施設の人材確保・定着支援活動の継続に向けた組織マネジメント体制の強化

代表者:大山 遥(代表理事) 所在地:東京都 助成額:118万円



特定非営利活動法人 パノラマ

制度の隙間に溢れ落ちたこども・若者に切れ目ない支援を届けるための持続可能な組織構築を目的とした組織基盤強化

代表者:石井 正宏(理事長) 所在地:神奈川 助成額:150万円



<継続助成2年目>

一般社団法人 やまがた福わたし

自立に向けた生活困窮者支援事業を持続的に行うための組織基盤強化

代表者:伊藤 智英(代表理事) 所在地:山形県 助成額:200万円



特定非営利活動法人 サンカクシャ

急拡大した組織の中期ビジョン・中期計画の策定及びスタッフ・財政基盤の強化

代表者:荒井 佑介(代表理事) 所在地:東京都 助成額:186万円



特定非営利活動法人 多様な学びプロジェクト

不登校の子ども達の「関係の貧困」解消に向けてメンバーの多様性を生かすミッション・ビジョン・コアバリューの見直しと、広報発信

代表者:生駒 知里(代表理事) 所在地:神奈川県 助成額:199万円



<継続助成3年目>

一般社団法人 サステイナブル・サポート

誰ひとり取り残さない支援の実現が可能な組織づくりに向けた具体的実践

代表者:後藤 千絵(代表理事) 所在地:岐阜県 助成額:199万円



