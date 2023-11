[株式会社セガ]

株式会社セガは、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」の姉妹番組にあたる、「セガにゅー フレンズ」第3回をセガ公式YouTubeチャンネルにて配信中です。









■セガにゅー フレンズ#3

https://www.youtube.com/watch?v=EHR4Vz07xfk



「セガにゅーフレンズ」は、あなたがまだ知らないセガのゲームやコンテンツの魅力を全力で視聴者にお届けする、視聴者(フレンズ)参加型の番組となります。



第3回の第1部では、女優の伊藤萌々香さん、セガにゅーファミリーの相田詩音さん、芸人のまぐろさんが、セガの新作タイトル『龍が如く7外伝 名を消した男』と『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』をプレイ!



第2部では、相田詩音さん、まぐろさんが、12月14日(木)にFocus Entertainmentより発売予定の『Atlas Fallen』の日本語版を国内最速でプレイ!マルチプレイに挑戦し、本作の魅力をお伝えしております。



毎月、『セガにゅー』と、『セガにゅーフレンズ』の二つの番組が、セガの魅力をまるっとお伝えしていきます。ぜひお楽しみに!



【「セガにゅー フレンズ」第3回 紹介タイトル】



・『龍が如く7外伝 名を消した男』(Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / PC(Steam))





・『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』(Nintendo Switch(TM))





・『Atlas Fallen』(PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S)



(C)SEGA

Atlas Fallen (C)2023 Deck13 Interactive. Published by Focus Entertainment. Developed by Deck13 Interactive. Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13 Interactive and their respective logos are trademarks or registered trademarks. All trademarks are the property of their respective owners.





伊藤萌々香さん





相田詩音さん





まぐろさん





