[株式会社セガ]

株式会社セガは、好評発売中のNintendo Switch(TM)用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』につきまして、11月30日(木)に新たなダウンロードコンテンツ(DLC)「Kawaii ミュージックパック」を配信することを発表しました。また、新たなプレイ動画を公開しました。









DLC「Kawaii ミュージックパック」には、日本のみならず世界中で大ヒットを記録したYOASOBIの「アイドル」、一世を風靡したキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』から「ABC de 大丈夫!」、全国のアミューズメント施設で稼働中の『maimai でらっくす BUDDiES』のコラボ楽曲「ミルキースター・シューティングスター」が収録されています。さらに、ラブヘア&バナナイヤリングやピタTガールなど、5種のゲーム内アイテムがセットになった「うわさのアミーゴコーデセット」も同梱されています。



※DLCをご利用いただくには、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』本編が必要です。

また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※各コンテンツの内容・名称などは予告なく変更することがございます。









■11月30日(木)より配信予定の各種DLC



●Kawaii ミュージックパック(税込価格:550円)

「アイドル」 by YOASOBI

「ABC de 大丈夫!」 from 『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

「ミルキースター・シューティングスター」 by 烏屋茶房 feat. 利香

「うわさのアミーゴコーデセット」







●アミーゴ ミュージックパック(税込価格:550円)

「Do It Well」 from 『サンバDEアミーゴ』シリーズ

「Take On Me」 from 『サンバDEアミーゴ』シリーズ

「Tubthumping」 from 『サンバDEアミーゴ』シリーズ





●パーティー ミュージックパック(税込価格:550円)

「Spicy Beach BBQ -Sizzling Mix-」

「Happy Holidays -Jolly Party Mix-」

「World New Year -Funky Party Mix」

「Happy Birthday -Cake and Candles Mix-」







■DLC楽曲のプレイ動画を公開中

プレイ動画第4弾では、配信中のDLC「バーチャル・シンガー ミュージックパック」3曲をプレイしています。これまでに公開されたプレイ動画ではさまざまなメンバーが多彩な楽曲をプレイしているので、あわせてご覧ください。





セガ社員 つつみが「フォニィ」をプレイしてみた!!

https://youtu.be/aY58r_-mJik



セガ社員 つつみが「ヴァンパイア」をプレイしてみた!!

https://youtu.be/p-N3nSyiCDA



セガ社員 つつみが「グッバイ宣言」をプレイしてみた!!

https://youtu.be/8sJSPasiMDk





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : 発売中(2023年8月30日(水) 発売)

希望小売価格 :

パッケージ版・デジタル版:4,990円(税込5,489円)

デジタルデラックス版:5,990円(税込6,589円)※デジタル版のみ

ジャンル: リズムアクション

プレイ人数 : 1~2人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp



商品名 : サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー

対応機種 : Meta Quest 3 / Meta Quest 2 / Meta Quest Pro

発売日 : 配信中(2023年10月13日(金) 配信)

希望小売価格 :

スタンダード版:3,628円(税込3,990円)

デジタルデラックス版:4,990円(税込5,489円)

ジャンル: リズムアクション

プレイ人数 : 1人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

著作権表記 : (C)SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-14:46)