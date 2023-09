[株式会社講談社]



9月29日(金)にひかえる映画『沈黙の艦隊』の全国劇場公開を記念して、実写フル帯付きの原作コミック『新装版 沈黙の艦隊』(全16巻)が発売中!



1988~96 年に「モーニング」で連載された、累計発行部数 3200 万部(紙・電子)を突破する大ヒットコミックの表紙を、豪華キャスト陣が1巻ずつ飾ります。











1巻2巻はスペシャルプライス550円(税込)で発売。1巻のフル帯は海江田四郎役の大沢たかお、2巻は深町洋役の玉木宏の熱演が全面に押し出されています。





【キャストフル帯一覧はこちら】

1巻:大沢たかお

2巻:玉木宏

3巻:上戸彩

4巻:ユースケ・サンタマリア

5巻:中村倫也

6巻:中村蒼

7巻:松岡広大

8巻:前原滉

9巻:水川あさみ

10巻:岡本多緒

11巻:手塚とおる

12巻:酒向芳

13巻:笹野高史

14巻:橋爪功

15巻:夏川結衣

16巻:江口洋介



全国書店・ネット書店にて発売中です!



映画 『沈黙の艦隊』

原作は、1988~96年に「モーニング」(講談社)で連載された、累計発行部数3200万部(紙・電子)を突破する大ヒットコミック「沈黙の艦隊」(かわぐちかいじ作)。連載当時、タブーに鋭く切り込んだテーマ性により各方面で論争を呼び、国会でも話題になるなど社会現象を巻き起こしたこのタイトルは、30年の時を超え、現代の国際情勢を予測していたかのようなメッセージを孕んでいます。

「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起。壮大な海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンス。予測不能な驚きのストーリー展開。唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント映画が、Amazonスタジオ製作により、満を持して2023年9月29日(金)に劇場公開となります。

主演は大沢たかお。日本初の原子力潜水艦に核を積み反乱逃亡する海江田四郎を演じます。そして、逃亡した海江田を追う海自ディーゼル潜水艦艦長・深町洋役に玉木宏。さらに、上戸彩、中村倫也、水川あさみ、ユースケ・サンタマリア、中村蒼、江口洋介ら実力派のキャスト陣が集結し、重厚な世界観を熱演します。

大沢は本作のプロデューサーも務めます。原作のファンであり、実写化は俳優人生における夢のひとつであったという想いから、防衛省・海上自衛隊への協力体制の構築や、原作・かわぐち氏へ企画プレゼンを行うなど、熱意をもって制作に臨んでいます。監督は『ハケンアニメ!』(2022年)で数々のアワードを受賞した吉野耕平。制作は『キングダム』や『銀魂』などを手がけるクレデウス。日本映画で初めて海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させ、臨場感溢れる映像体験を実現します。

世界最新鋭の原子力潜水艦という圧倒的な力を手にした男の行動は、果たして、大義か、反逆か。揺らぐ「核の国際秩序」に警鐘をならすがごとく、禁断のテーマに挑みます。



ストーリー

日本の近海で、海上自衛隊の潜水艦が米原潜に衝突し沈没した。

艦長の海江田四郎を含む全76名が死亡との報道に衝撃が走る。

だが実は、乗員は無事生存していた。事故は、日米政府が極秘に建造した高性能原潜「シーバット」に彼らを乗務させるための偽装工作だったのだ。米艦隊所属となったシーバット、その艦長に任命されたのが海自一の操艦を誇る海江田であった。

ところが、海江田はシーバットに核ミサイルを積載し、突如反乱逃亡。

海江田を国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ宣言した――。

やまとを核テロリストと認定し、太平洋艦隊を集結させて撃沈を図るアメリカ。アメリカより先にやまとを捕獲すべく追いかける、海自ディーゼル艦「たつなみ」。その艦長である深町は、過去の海難事故により海江田に並々ならぬ想いを抱いていた……。

大義か、反逆か。日米政府、海上自衛隊、米海軍までをも運命の荒波に呑みこむ、海江田四郎の目的とは――?



作品概要

タイトル: 『沈黙の艦隊』

公開日: 2023年9月29日(金)

公式サイト: silent-service.jp

公式Twitter: @silent_KANTAI



