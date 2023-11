[パナソニックグループ]





パナソニック ホールディングス株式会社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に出展するパナソニックグループパビリオン「ノモの国」のタグラインやロゴ、コンセプト動画、物語などを策定しました。



パナソニックグループは、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現を目指して事業を展開しています。

パナソニックグループパビリオンの名称「ノモの国(英語:The Land of NOMO)」は、「モノの捉え方はこころの持ちようで大きく変わる」いわば「モノとこころは写し鏡のような存在である」という考えから名付けました。「ノモの国」では、子供たち一人ひとりが、こころの持ちようが変わるような体験を通じて「自分を信じるチカラと一歩を踏み出す勇気」が持てるきっかけを提供したいと考えています。

その思いを込めて、タグライン「Unlock your nature」やコンセプト動画、物語などを策定するとともに、「ノモの国」のロゴを決定しました。



■「ノモの国」のタグライン

「ノモの国」を通して提供したい体験を分かりやすく、グローバルに発信していくため、今回新たにタグラインとして「Unlock your nature」を策定しました。この「Unlock your nature」には、子供たちが、「ノモの国」の体験を通して、様々な制約や固定観念から解き放たれ、想像を広げてほしいという思いを込めています。



■「ノモの国」のロゴ

このロゴは、無限の可能性を秘めた子供たちが「ノモの国」の体験を通して様々な刺激を受け、それぞれにこころが変化する瞬間(=Unlock)の躍動感を表現しており、モノの見方・捉え方はこころの持ちようで様々に変わるというメッセージも込めています。



全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]大阪・関西万博 パナソニックグループパビリオン「ノモの国」タグラインやロゴ、コンセプト動画、物語などを策定(2023年11月22日)

https://news.panasonic.com/jp/press/jn231122-1



<関連情報>

・コンセプト動画URL

https://channel.panasonic.com/jp/contents/39703/

・ティザーサイトURL

https://the-land-of-nomo.panasonic/



