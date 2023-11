[株式会社セガ]

株式会社セガは、WB Gamesより発売の『ホグワーツ・レガシー』につきまして、2023年11月14日(火)20:00より、Nintendo Switch(TM)版の発売記念番組をYouTubeにて配信することを決定しました。









■【ホグワーツ・レガシー】Nintendo Switch版発売記念!秋の入学式スペシャル

https://youtu.be/dFTRElKpEXg



全世界販売数が1,500万本を突破し、「日本ゲーム大賞2023」年間作品部門 優秀賞を受賞したオープンワールド・アクションRPG 『ホグワーツ・レガシー』のNintendo Switch版が、いよいよ発売となります。



発売日当日の11月14日(火)20:00より配信される発売記念番組では、俳優界きってのゲーマー・本郷奏多さん、「ハリー・ポッター」をはじめとした魔法ワールドファンとして知られる武田玲奈さん、ラランド ニシダさんがゲストに登場。にじさんじ所属のVTuber(バーチャルYouTuber)リゼ・ヘルエスタさんを講師役にお迎えし、タレントの小林麗菜さんとともに、『ホグワーツ・レガシー』の魅力をたっぷりとお届けします。



番組では視聴者へのプレゼント企画もご用意しておりますので、すでに本作をお楽しみの方も、Nintendo Switch版の購入を検討されている方も、ぜひ番組をご覧ください。



【番組概要】

■放送日:2023年11月14日(火)20:00~

■出演者(順不同・敬称略):

本郷奏多

武田玲奈

ラランド ニシダ

リゼ・ヘルエスタ

小林麗菜

■配信URL:https://youtu.be/dFTRElKpEXg





■『ホグワーツ・レガシー』について

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPGです。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ます。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていきます。新たな仲間たちとの出会いや個性豊かな教師たちとの交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かいましょう。





【商品概要】

商品名: ホグワーツ・レガシー

対応機種: PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch(TM) / PC

発売日:

通常版:発売中(2023年2月10日(金) 発売)

デラックス・エディション:発売中(2023年2月7日(火) 発売)

※PS4(TM) / Xbox One版は2023年5月5日(金) 発売

※Nintendo Switch(TM)版は2023年11月14日(火)発売予定

価格:

PS5(TM) / Xbox Series X|S 通常版:8,980円(税込9,878円)

PS5(TM) デラックス・エディション(パッケージ版):9,980円(税込10,978円)

デラックス・エディション(デジタル版):9,980円(税込10,978円)

PS4(TM) / Xbox One 通常版:7,980円(税込8,778円)

PS4(TM) デラックス・エディション(パッケージ版):8,980円(税込9,878円)

Nintendo Switch(TM) 通常版:7,980円(税込8,778円)

Nintendo Switch(TM) デラックス・エディション:8,980円(税込9,878円)

ジャンル: オープンワールド・アクションRPG

プレイ人数: 1人

メーカー: WB Games

CERO表記: C区分(15歳以上対象)

著作権表記:

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

公式サイト : https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)





