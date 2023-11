[株式会社セガ]

大好評配信中のスマートフォン向けマルチ・チェインシナリオRPG『チェインクロニクル』(以下、「チェンクロ」)では、サービス10周年のスピンオフ企画として、スピンオフタイトル『ちぇいんくろにくるローグ』を、株式会社ミラティブが運営するゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」のライブゲームとして、2023年11月9日(木)より配信開始しました。

また、11月16日(木)19:00より、公式生放送 “10th記念スピンオフ生放送!「ちぇいんくろにくるローグ」リリース記念スペシャル!”を配信します。









『チェインクロニクル』10周年記念スピンオフタイトル『ちぇいんくろにくるローグ』

プレイはこちらから!

https://app.adjust.com/154qvzz9_15gajmbg?deep_link=mirr%3A%2F%2F%2Flive_game_detail%3Flive_game_id%3Dq1I1xq63tlSJnei7z8Fd9MEVHwLZOCTR

※プレイいただく際、Mirrativのダウンロードが必要となります。





『ちぇいんくろにくるローグ』は、簡単操作で奥が深い「アクション・タワーディフェンス」バトルを、配信者や視聴者としてコミュニケーションをしながら楽しめる「Mirrativ」のライブゲームです。「チェンクロ」でおなじみの、かわいい3Dキャラクターたちを操作しながら、たくさんのステージをクリアしてハイスコアを目指しましょう!



『ちぇいんくろにくるローグ』では、すべてのプレイヤーが配信者としてゲームプレイを手軽に配信でき、視聴者とおしゃべりしながらゲームを楽しむことができます。また、視聴者は配信を観たりコメントをしたりするだけでなく、育成したキャラクターを配信者に貸し出したり、敵の攻撃を妨害したり、配信者と視聴者でいっしょに引くガチャなどを贈ることでゲームに介入ができ、気軽に視聴するだけで、配信者といっしょに共闘しているようなプレイ感を楽しむことができます。



それぞれのステージの中には、思わず笑ってしまうようなハプニングイベントや、組み合わせのコンボが楽しいパワーアップ選択、だれと戦うかドキドキする強敵イベントなどなど、皆で攻略すると楽しいさまざまな仕掛けがいっぱいです。10周年を迎えた「チェンクロ」の新たな楽しみ方を、ぜひ一度お試しください。



もちろん、ソロプレイで配信を行わずにゲームを楽しむことも可能です!



▼『ちぇいんくろにくるローグ』紹介動画を公開中! ※記事内への埋め込みが可能です。

視聴URL:https://www.youtube.com/watch?v=M69KawdD8EY











■「ドール」エモモアイテムのプレゼントキャンペーン実施中!

開催期間:2023年11月9日(木)~ 12月7日(木)10:59

「チェンクロ」でおなじみのキュートなエネミー「ドール」をモチーフにしたエモモアイテムを、『ちぇいんくろにくるローグ』のステージ9をクリアした方にプレゼントするキャンペーンを実施中です。

エモモはMirrativで多くの配信者が自身を表現するツールとして活用しているアバター機能です。エモモをきっかけに配信者と視聴者の会話や交流が活性化するなど、欠かせないコミュニケーションツールです。







■ “ちぇいんくろにくるローグ配信記念クエスト”を「チェンクロ」にて開催中!



開催期間:11月9日(木)より

「チェンクロ」にて、『ちぇいんくろにくるローグ』のリリースを記念したイベントクエストを開催中です。追加されたクエストをクリアすることで、「プレミアムチケット」1枚がもれなくもらえます。





■ 『ちぇいんくろにくるローグ』の魅力が満載! “10th記念スピンオフ生放送!「ちぇいんくろにくるローグ」リリース記念スペシャル!”



放送日時:2023年11月16日(木)19:00~ 20:30(予定)

11月16日(木)19時より放送開始の“10th記念スピンオフ生放送!「ちぇいんくろにくるローグ」リリース記念スペシャル!”では、ヴェルナー役などでおなじみの声優・柳田淳一さん、オヅミ役などでおなじみの声優・内田 彩さんをゲストにお迎えし、本日より配信開始となった『ちぇいんくろにくるローグ』について、本作の魅力や遊び方のポイントをたっぷりとお届けします。

番組をご視聴いただいた方に「チェンクロ」で使用可能な「ガチャコイン」500枚のプレゼントも実施します。ぜひご視聴ください!



【YouTube Live】視聴URL:https://youtube.com/live/6N8u6t6TEWo



▼キャスト

柳田淳一 (声優)

内田 彩 (声優)

松永 純 (『チェインクロニクル』総合ディレクター)

ミラティブ運営のまお





<「ちぇいんくろにくるローグ」とは>

『ちぇいんくろにくるローグ』はチェインクロニクル10周年記念のスピンオフタイトルとして、株式会社セガと株式会社ミラティブが共同制作した「ライブゲーミング」型のタワーディフェンスゲームです。

プレイヤーは、チェインクロニクルでお馴染みのキャラクター達を操作し、簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトルを楽しむことができます。

本作では、1人でのプレイが楽しめるのはもちろんのこと、配信をしながら遊ぶことで、視聴者との共闘を味わえるのが特徴です。視聴者は敵の動きを妨害したり、「マナ」等のアイテムを贈ったりすることでプレイヤー(配信者)と協力することができます。

また、プレイヤー(配信者)のゲーム内に視聴者の育てたキャラクターが登場し、冒険をサポートします。

プレイヤー(配信者)と視聴者が一体となって繰り広げる、エキサイティングな共闘をお楽しみください。



※『ちぇいんくろにくるローグ』をお楽しみいただく際、Mirrativのダウンロードが必要となります。1人~プレイ可能です。



▼ダウンロードはこちら(すでにダウンロードされている方は、ライブゲームのゲーム一覧に遷移します)

https://app.adjust.com/154qvzz9_15gajmbg?deep_link=mirr%3A%2F%2F%2Flive_game_detail%3Flive_game_id%3Dq1I1xq63tlSJnei7z8Fd9MEVHwLZOCTR



<「Mirrativ(ミラティブ)」とは>

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。



スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、430万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。



Mirrativ(ミラティブ):https://www.mirrativ.com/



<ゲーム体験の新しい潮流「ライブゲーミング」とは>

ライブゲーミングとは、ゲームとゲーム実況が融合した、視聴者が配信中のゲームに介入できる次世代のゲーム体験です。ミラティブは、ライブゲームをメタバース時代のキラーコンテンツとなると確信し、ゲーム開発人材の採用やマーケティング強化などライブゲーミング事業への投資をより強化してまいります。



「ライブゲーム」紹介動画:https://youtu.be/ZBA7yaUN6S4?si=Q_f7DFiqSyF4TQ5M





<『チェインクロニクル』とは>

その冒険は世界の向こうへ――

進化を続ける王道スマホRPG「チェインクロニクル」は、

2023年7月26日にサービス10周年を迎えました。

現在、合計2,600万ダウンロードを超え、多くの方にプレイいただいています。



3000万文字を超す圧倒的ボリュームのシナリオと、

1700体以上の個性豊かなキャラクターが織り成す、

壮大な「チェインクロニクル」の物語。

年代記(クロニクル)を巡り、黒の軍勢と義勇軍の戦いを描く「第1部」と「第2部」、

新たな脅威「白き異形」との戦いが描かれる数年後の世界「第3部」。

続く「第4部」では、新世界に飛び出した隊長と義勇軍の姿が描かれます。

今始めると、最新ストーリー第4部からもプレイ可能!



バトルは簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトル。

仲間たちと楽しくコミュニケーションできる「義勇軍本部」では、

お気に入りの仲間と親愛を深めて、豪華声優陣の親愛ボイスが楽しめます。





<チェインクロニクル 概要>

名称:チェインクロニクル

ジャンル:マルチ・チェインシナリオRPG

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id631980607?mt=8

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.chainchronicle

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

メーカー:セガ

■公式サイト:http://chronicle.sega-net.com/

■公式X(旧Twitter):https://twitter.com/PirikaChro





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



