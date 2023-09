[株式会社 学研ホールディングス]

アニメ専門店、ネット書店では限定特典も!



株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:五郎丸徹)は、2023年10月19日(木)に『ガールズ&パンツァー コンプリートブック カバー新装版』『ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック カバー新装版』の2商品を発売いたします。







※デザインは変更する場合があります。



2012月10月~12月にTVシリーズが放送されて大きな話題を呼び、その後、OVA、劇場版が制作されたアニメ『ガールズ&パンツァー』。2023年10月6日(金)からは最新作『ガールズ&パンツァー 最終章』の第4話が全国の劇場にて上映されます。



このたび、本作のTVシリーズ、劇場版のすべてをまとめたコンプリートブック2商品(TVシリーズコンプリートブックは2013年9月発売、劇場版コンプリートブックは2016年6月発売)を、カバーイラストをそれぞれ新規に描きおろして発売することが決定しました。



本書は、キャラクターガイド、エピソードガイド、スタッフ・キャストインタビュー、パンツァーガイドなどを収録。特に、本作ではおなじみの戦車の設定・解説をしたパンツァーガイドは、軍事・戦史関係に詳しく、『ガールズ&パンツァー 最終章』で軍事監修を担当しているライター・田村尚也さんが執筆しており、発売当時、大きな反響を呼びました。



『ガールズ&パンツァー 最終章』の第4話を鑑賞する前後に、『ガールズ&パンツァー』シリーズのアニメ本編とこのコンプリートブック2商品を読んで復習してみてはいかが?



※『ガールズ&パンツァー コンプリートブック カバー新装版』『ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック カバー新装版』の本文の内容は、『ガールズ&パンツァー コンプリートブック』『ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック』の本文の内容と同じもので、一部ページにて加筆・修正をしています。











アニメイト限定特典はビジュアルボード(個別)、クリアファイル(連動)





このコンプリートブック2商品のどちらか1冊、もしくは両方購入されたお客様に、新装版、旧版の表紙ビジュアルが入った限定特典をプレゼント!

※特典の数には限りがございますので、無くなり次第終了となります。



◆個別特典:表紙ビジュアル使用B6サイズビジュアルボード

・ガールズ&パンツァー コンプリートブック カバー新装版

・ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック カバー新装版

※各カバー新装版の表紙絵柄となります。

※絵柄は商品に紐づいて決まっております。お選びいただけません。



◆連動購入特典:旧版表紙ビジュアル使用クリアファイル

・ガールズ&パンツァー コンプリートブック カバー新装版

・ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック カバー新装版

※上記をそれぞれ1冊ずつご購入された方が対象となります。



楽天ブックス限定特典はオリジナルデジタル壁紙





コンプリートブック2商品をそれぞれ楽天ブックスで購入すると、新装版の表紙ビジュアルを使用した、PC・スマホ・タブレットに使えるデジタル壁紙がダウンロードできます。



※2024年1月31日(水)11:59までに楽天ブックスでご購入いただいたお客様に特典を配信いたします。



(C) GIRLS und PANZER Projekt

(C) GIRLS und PANZER Film Projekt

(C) GIRLS und PANZER Finale Projekt





[商品概要]

■『ガールズ&パンツァー コンプリートブック カバー新装版』

編:Gakken

定価:2,970円(税込)

発売日:2023年10月19日(木)

判型:B5判/176ページ

電子版:あり

ISBN:9784054069527

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1340695200

■『ガールズ&パンツァー 劇場版 コンプリートブック カバー新装版』

編:Gakken

定価:2,420円(税込)

発売日:2023年10月19日(木)

判型:B5判/128ページ

電子版:あり

ISBN:9784054069510

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/1340695100

