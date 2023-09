[株式会社インプレスホールディングス]





インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~ AFTER PAMPHLET』を、2023年12月25日に発売します。



本書は2023年9月7日からスタートするTM NETWORKのホールツアー『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~』の裏側に迫る書籍です。リハーサルの密着レポートやライブの熱気をそのままキャプチャーしたステージ写真、機材&衣装紹介、楽曲のライブアレンジ解説、『シティーハンター』関係者からの40周年お祝いコメント、木根尚登ロングインタビューなど豊富なコンテンツを収録。さらに付録として、お気に入りのツアーTシャツなどに絵柄を転写できるアイロンシートも付属いたします。



本日2023年9月7日18時よりリットーミュージックが運営するECサイト「T-OD」と、宇都宮隆Official Goods ONLINE SHOPでは先行予約を開始いたします。

T-ODでは本ツアーのセットリストをプリントしたロンTとパーカーとのセット商品もラインナップ。ロンT、パーカーどちらも背面にセットリストを印刷、前面は無地なので、書籍『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~ AFTER PAMPHLET』付録のアイロン転写シートを使ってカスタマイズが可能です。書籍+ロンTセット、書籍+パーカーセットは2023年9月7日から10月31日までの期間限定受注となっています。

なお、ロンTとパーカーは単品でも販売しており、こちらは2023年9月7日から2024年4月20日まで販売いたします。



■書誌情報

書名:『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~DEVOTION~ AFTER PAMPHLET』

定価:3,520円(本体3,200円+税)

発売:2023年12月25日

仕様:A4正寸/64P/上製本

発行:リットーミュージック



■書籍+セットリストロンTセット

定価:8,520円(本体7,745円+税)

受注期間:2023年9月7日(木)~2023年10月31日(火)

お届け予定:2023年12月25日(月)頃予定

ロンTサイズ:S~X L

ロンTボディカラー:ホワイト/ブラック



■書籍+セットリストパーカーセット

定価:11,020円(本体10,018円+税)

受注期間:2023年9月7日(木)~2023年10月31日(火)

お届け予定:2023年12月25日(月)頃予定

パーカーサイズ:S~X L

パーカーボディカラー:ホワイト/ブラック



■セットリストロンT単品

定価:5,000円(本体4,545円+税)

受注期間:2023年9月7日(木)~2024年4月20日(土)

お届け予定:2023年12月25日(月)から順次予定

サイズ:S~X L

ボディカラー:ホワイト/ブラック



■セットリストパーカー単品

定価:7,500円(本体6,818円+税)

受注期間:2023年9月7日(木)~2024年4月20日(土)

お届け予定:2023年12月25日(月)から順次予定

サイズ:S~X L

ボディカラー:ホワイト/ブラック



《注文ページ》

T-OD https://t-od.jp/collections/tmn_devotion/

宇都宮隆Official Goods ONLINE SHOP https://shop.fannect.jp/utsu/sp/syousai.asp?item=MT-UT-253

※ロンTセット、パーカーセット、ロンT単品、パーカー単品はT-OD限定での販売となります。





