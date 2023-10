[パナソニックグループ]





パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社(以下「パナソニック」)は、千葉県市川市(以下「市川市」)と、2023年10月27日に「EV用充電インフラの整備促進及び啓発に向けた協定書」(以下「本協定」)を締結しました。本協定により、電気自動車(以下「EV」)用充電インフラの整備を推進し、市川市のカーボンニュートラルや災害レジリエンス強化への貢献を目指します。

また本協定の締結に合わせ、パナソニックが2022年10月に設立した共創型コミュニティ「everiwa(エブリワ)」の活動の一環として、地域から社会課題解決を目指す共創プロジェクト「everiwa no wa Action」を立ち上げ、その第一弾として「everiwa no wa 市川 Action」(以下「本プロジェクト」)を開始します。



【本協定締結の背景】

社会課題の解決を目指す共創型コミュニティ「everiwa」には、そのビジョンに共感いただくエバンジェリスト(※1)として20社(2023年10月24日現在)の企業に参画いただいただいており、その第一弾の取組として、2023年4月からEV充電器のシェアリングサービス「everiwa Charger Share(※2)」を運営しています。

パナソニックは「誰もが安心してEVでくらせる街」を実現するためには充電スポットの充実が重要と考え、日常生活圏内のどこでもEVが充電できる、シェアリングサービスの特長を活かしたモデル地域創出の検討を進めてきました。

市川市は2023年度をカーボンニュートラル元年と位置付け、2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロに向けた取り組みを推進。中でもEVの普及促進に向けては独自の補助金制度や、公用車へのEVシェアリング適用など積極的に進めています。

パナソニックは市川市と連携し「everiwa」及び「everiwa Charger Share(※2)」の仕組みを通じてEV充電器の設置促進に取組むことで、「EVの充電に不安のない街づくり」の先行モデル地域を、全国に先駆け市川市で実現します。



※1 everiwaのビジョン・ミッション等に共感する企業・団体

※2 充電器を貸したい人(EVチャージャーホスト)と充電器を借りたい人(EVユーザー)をつなぐプラットフォームサービス



【本協定について】

<1. 締結日>

2023年10月27日

<2. 協定に基づく連携項目>

(1)市川市が所有する公共施設におけるEV用充電設備の設置に関すること

(2)市川市が所有する公共施設に設置したEV用充電設備のシェアリングに関すること

(3)EVの普及、EV用充電設備及びそのシェアリングに関する市民への啓発に関すること

(4)EV用充電インフラを活用したまちづくりに向けた取り組みに関すること

(5)その他市川市及びパナソニックが協議し必要と認める事項



【everiwa no wa 市川 Actionについて】

本協定に基づく具体的な活動を「everiwa no wa 市川 Action」として、「充電インフラ整備」と「市民の意識啓発」の両輪で推進します。集合住宅の多い市川エリアでEV保有に欠かせない基礎充用のインフラを整えるため、徒歩圏内に基礎代替充電スポットを設けることで、各住戸専用の充電器が無くても安心して充電ができる環境を提供。まずは公共施設での充電サービスを開始し、さらに公共施設以外にも、本プロジェクトに賛同いただけるパートナー企業の皆様と共に充電器の設置を促進します。あわせて「市民の意識啓発」についても、イベントや講習会などEVのあるくらしを身近に感じる機会を提供し、市内のEV保有率アップへ貢献します。



【everiwa公式ホームページ】

https://www2.panasonic.biz/jp/everiwa/



【お問い合わせ先】

エレクトリックワークス社 新規事業推進室

電話:06-6908-1131(代表受付 9:00~17:30)

everiwa公式ホームページお問い合わせフォームもご活用ください



