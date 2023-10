[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年11月7日(火)に発売予定の『Football Manager 2024』(以下『FM24』)について、PC版・Mac版のアーリーアクセスを開始しました。









SteamとEpic Games Storeを通じて『FM24』を事前購入した方は、ログイン後にライブラリからゲームを起動できます。プレイされたアーリーアクセス版キャリアモードのデータは、11月7日(火)のタイトル発売後に製品版へと引き継ぐことができます。



また11月7日(火)のタイトル発売までに、セガ公認のオンラインストアでPC版またはMac版を事前購入された人は10%OFFで購入可能です。クラブ経営の偉大さや、チームが勝つ喜びを感じるべく、監督としてのキャリアをいち早くスタートさせましょう!



※アーリーアクセス版ではオンラインプレイも楽しめますが、発売日までSteamワークショップやゲーム内のエディターにはアクセスできません。

※アーリーアクセス版は、製品版に近いバージョンになっていますが、最終版ではないため、プレイ中にはバグや問題に遭遇する可能性があります。バグや問題については、ゲーム内サイドバーの「バグを報告」ボタンから開発会社のSports Interactive(スポーツ・インタラクティブ)に報告可能です。

※なおアーリーアクセス版には、権利者による監修中の情報も含まれています。現時点ではデータが正確に反映されておらず、一部のクラブや選手のアセットデータが表示されない場合があります。





■シリーズ20周年記念タイトル『FM24』の特徴



●日本語に初対応!

シリーズ20周年記念タイトルとなる『FM24』で、初めて日本語に対応。リアルな全権監督体験に憧れていたが手を上げられなかった人……本作からあなたの推しクラブでの、全権監督体験をスタートすることが可能です!



●多数のGameパートナー、クラブパートナー

クラブ、競技、運営団体……さまざまなジャンルでパートナーシップを締結。50カ国以上の1,000を超えるチームの監督になれます。これによりサッカーシミュレーションとしてのリアルさが増し、プレイヤーはより深くチーム運営にのめり込めるはずです。



●最新のプレイヤー、戦術データの反映

約50万人の選手データは最新のパラメーターが反映。それぞれ経歴、得意なポジションや役割、現在と潜在的な能力などの項目があります。ドリブルやパス、オフザボールの動きなど、サッカー選手に必要となる30以上の項目が20点満点で評価されています。





【製品概要】

商品名 : Football Manager 2024(フットボールマネージャー2024)

対応機種 : PC(Steam/Epic/Windows)/ Mac

発売日 : 2023年11月7日(火) 配信予定

希望小売価格 : 5,445円(税込5,990円)



商品名 : Football Manager 2024 Console(フットボールマネージャー2024コンソール)

対応機種 : PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

発売日 : デジタル版 2023年11月7日(火) / PS5(TM)パッケージ版 2024年1月12日(金)発売予定

希望小売価格 : 5,445円(税込5,990円)



商品名 : Football Manager 2024 Touch(フットボールマネージャー2024タッチ)

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : デジタル版 2023年11月7日(火) / Nintendo Switchパッケージ版 2024年1月12日(金) 発売予定

希望小売価格 : Nintendo Switch版:4,536円(税込4,990円)



商品名 : Football Manager 2024 Mobile(フットボールマネージャー2024モバイル)

対応機種 : Netflix(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

発売日 : 2023年11月7日(火) 配信予定



ジャンル : サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数 : 1人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 :

(C) Sports Interactive Limited 2023. All Rights Reserved. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. Football Manager, the Football Manager logo, Sports Interactive and the Sports Interactive logo are either registered trademarks or trademarks of Sports Interactive. All other company names, brand names and logos are property of their respective owners.

公式サイト : https://www.footballmanager.com/ja/games/football-manager-2024

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/fm_japan





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-19:16)