『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』のトレー…
［株式会社arma bianca］
「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品5種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品5種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品の受注を8月1日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1006?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド ver.SOARA＆Growth
大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「大原 空&衛藤昂輝 Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥7,920(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（約）高さ70mm×幅54mm 台座：（約）縦28mm×横54mm
特典：本体 ：（約）高さ70mm×幅60mm 台座 ：（約）縦28mm×横60mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド ver.SolidS＆QUELL
篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「篁 志季&和泉柊羽 Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 ￥880(税込), BOX ￥7,040(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（約）高さ70mm×幅54mm 台座：（約）縦28mm×横54mm
特典：本体 ：（約）高さ70mm×幅60mm 台座 ：（約）縦28mm×横60mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art SNS風アクリルカード ver.SOARA＆Growth
大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛を新たなタッチで魅力的に表現し、SNS風のアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「大原 空&衛藤昂輝 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 ￥748(税込), BOX ￥6,732(税込)
種類 ：全9種
サイズ：（約）縦80mm×横80mm×厚み1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Ani-Art SNS風アクリルカード ver.SolidS＆QUELL
篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、SNS風のアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「篁 志季&和泉柊羽 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 ￥748(税込), BOX ￥5,984(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）縦80mm×横80mm×厚み1mm
素材 ：アクリル
▼Ani-Art フルグラフィックTシャツ
※画像は「大原 空 Ani-Art フルグラフィックTシャツ」を使用しております。
大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、フルグラフィックTシャツに仕上げました。
前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 ￥7,260(税込)
種類 ：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
素材 ：ポリエステル100％
▼Ani-Art BIGアクリルキーホルダー
※画像は「大原 空 Ani-Art BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 ￥1,155(税込)
種類 ：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ： （約）縦10cm×横7.7cm
素材 ：アクリル
▼Ani-Art A3マット加工ポスター
※画像は「大原 空 Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。
大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 ￥913(税込)
種類 ：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1006?utm_source=press
https://twitter.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)PROANI2
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/07-12:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
アニメ「この素晴らしい世界に爆焔を！」のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(08/07 12:16)
『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(08/07 12:16)
7月25日より初のホールツアーを開催している人気急上昇中の新世代歌い手グループ『いれいす』のオンリーショップが、アニメイト一部店舗にて8月12日から開催！限定商品の販売や展示、特典の配布も!!(08/07 12:16)
DMM GAMES『文豪とアルケミスト』松岡譲の新たな「覚醒ノ指環」が登場！イベント『特殊調査任務「苦衷の哲学者」』開始のお知らせ(08/07 12:16)
「楽天ブックス」、シリーズ最新作『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に付属する「楽天ブックス」限定特典を公開(08/07 12:16)
渡辺雄二 木人形展(08/07 12:16)
人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」より、まるで本物のサボテンのようなポットプリンなど新作スイーツが好評販売中(08/07 12:16)
企業間決済「Paid」、楽天銀行とビジネスマッチング契約を締結(08/07 12:16)
大人気VTuberグループ「にじさんじ」×『ヴィレッジヴァンガード』コラボヴィレヴァンPOP募集キャンペーンの開催決定！当選者のメッセージがポップアップストア会場の装飾に使用！？(08/07 12:16)
JTBグループのグアム現地法人T.P.ミクロネシア、JCBカード会員向けに「赤いシャトルバス」乗車賃無料キャンペーン第2弾を実施(08/07 12:16)
ふるさとチョイス、10月より「CHOICE」にブランド統合 ふるさと納税サイトから地域創生総合ブランドへ(08/07 12:16)
第10回「婚活川柳」コンクール、優秀作品10句を発表！(08/07 12:16)
ユニバーサルコンパクトマシニングセンタ「SPEEDIO(スピーディオ) U500Xd1-5AX」新発売(08/07 12:16)
そうだ！フェスに行こう。人気5ブランドをMIXしたフェスコーデ特集が公開！(08/07 12:16)
ChatGPTを「仕事で使ったことがある」女性は1割未満。仕事が奪われる不安が「ある」は3割以下。約半数が転職活動で「使ってみたい」／『女の転職type』が働く女性にアンケート【第73回】(08/07 12:16)
【医療事務・医療秘書科/診療情報管理士科限定！】オーダーメイド オープンキャンパスはじまる。(08/07 12:16)
『毛穴撫子 町内夏祭り』開催決定！2023年8月26日（土）より渋谷ロフトにて期間限定イベントを実施いたします。(08/07 12:16)
＼ようこそ撫子タウンヘ！／「毛穴撫子」のブランドサイト『撫子タウン』がグランドオープン(08/07 12:16)
インバーター搭載で静音性アップ！深夜・早朝でも気にせず洗濯できるヤマダオリジナル洗濯機「RORO（ロロ）」発売(08/07 12:16)
【Amazon新着ランキングで10位】YouTube登録148万人越の岡野武志弁護士（アトム法律事務所）が、大人気動画を書籍化。9月25日に発売決定。(08/07 12:16)
【うんざりするような人に苦しめられてませんか？】他人にも自分の中にもある「バカ」との前向きな付き合い方を伝授。新刊『バカと前向きに付き合う』発売決定！(08/07 12:16)
JR 博多駅ひかり広場「EKIHAKO」に『たべっ子どうぶつ POP UP SHOP』が8月11日（金・祝）より期間限定OPEN！(08/07 12:16)
「遊戯王カードゲーム」は来年2月で25周年！今も昔も変わらぬ人気のカードゲームがバスボールになりました！ 8月中旬発売(08/07 12:16)
“ 仲間と一緒に味わう 『最強』の組み合わせ！” TVアニメ 『呪術廻戦』 とのコラボレーション決定！(08/07 12:16)
【2023年最新４選】OPPOパスワードを忘れた場合のロック解除裏技【PassFab Android Unlockバージョンアップ】(08/07 12:16)
地元メディアでも話題のホテルスイーツ秋の新作！心落ち着く秋を表現した進化系生絞りモンブラン“秋に浸かるだるま”がライフスタイルホテル「THE LIVELY 福岡博多」にて新登場(08/07 12:16)
【SCAPA】LOOKBOOK<Autumn&Winter2023>公開(08/07 12:16)
【渋谷本町4丁目店/9月1日(金)オープン】見学から契約、解約まで完全非接触・非対面、ご利用まで最短1時間！都内、大阪などにて絶賛運営中のトランクルーム【スペラボ】が西新宿五丁目駅近くに出店！(08/07 12:16)
み～んなではじめるアイドルライフ！ バーチャルアイドルライフアプリ&アプリ連動配信アニメ『アイドルランドプリパラ』(08/07 12:16)
SHIBUYA109がクリエイターと共創するプロジェクト「みんなでそだてるSHIBUYA109デジタルペット デザインコンテスト」を開催(08/07 12:16)