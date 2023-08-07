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『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』のトレー…

『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

［株式会社arma bianca］

「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品5種の受注を開始いたします。


株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』の商品の受注を8月1日（月）より開始いたしました。


▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1006?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。


▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド ver.SOARA＆Growth

大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。


※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。


▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「大原 空&衛藤昂輝 Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。


▽仕様
価格　：単品 ￥880(税込), BOX ￥7,920(税込)
種類　：全9種
サイズ：本体：（約）高さ70mm×幅54mm 　台座：（約）縦28mm×横54mm
　　　　特典：本体 ：（約）高さ70mm×幅60mm 　台座 ：（約）縦28mm×横60mm
素材　：アクリル


▼トレーディング Ani-Art アクリルスタンド ver.SolidS＆QUELL

篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。


▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「篁 志季&和泉柊羽 Ani-Art アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。


▽仕様
価格　：単品 ￥880(税込), BOX ￥7,040(税込)
種類　：全9種
サイズ：本体：（約）高さ70mm×幅54mm 　台座：（約）縦28mm×横54mm
　　　　特典：本体 ：（約）高さ70mm×幅60mm 　台座 ：（約）縦28mm×横60mm
素材　：アクリル


▼トレーディング Ani-Art SNS風アクリルカード ver.SOARA＆Growth

大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛を新たなタッチで魅力的に表現し、SNS風のアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。


▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「大原 空&衛藤昂輝 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。


▽仕様
価格　：単品 ￥748(税込), BOX ￥6,732(税込)
種類　：全9種
サイズ：（約）縦80mm×横80mm×厚み1mm
素材　：アクリル


▼トレーディング Ani-Art SNS風アクリルカード ver.SolidS＆QUELL

篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、SNS風のアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。


▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「篁 志季&和泉柊羽 Ani-Art アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。


▽仕様
価格　：単品 ￥748(税込), BOX ￥5,984(税込)
種類　：全8種
サイズ：（約）縦80mm×横80mm×厚み1mm
素材　：アクリル


▼Ani-Art フルグラフィックTシャツ

※画像は「大原 空 Ani-Art フルグラフィックTシャツ」を使用しております。


大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、フルグラフィックTシャツに仕上げました。
前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。


▽仕様
価格　：各 ￥7,260(税込)
種類　：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
素材　：ポリエステル100％


▼Ani-Art BIGアクリルキーホルダー

※画像は「大原 空 Ani-Art BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。


大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてメンバーとの日常をお楽しみください。


▽仕様
価格　：各 ￥1,155(税込)
種類　：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ： （約）縦10cm×横7.7cm
素材　：アクリル


▼Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「大原 空 Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。


大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流を新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。
お部屋などに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。


▽仕様
価格　：各 ￥913(税込)
種類　：全17種（大原 空、在原守人、神楽坂 宗司、宗像 廉、七瀬 望、衛藤昂輝、八重樫 剣介、桜庭涼太、藤村 衛、篁 志季、奥井 翼、世良 里津花、村瀬 大、和泉柊羽、堀宮英知、久我壱星、久我壱流）
サイズ：A3
素材　：紙


▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1006?utm_source=press
https://twitter.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元株式会社　arma bianca
Web　http://armabianca.com/
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(C)PROANI2

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/07-12:16）

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