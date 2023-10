[パナソニックグループ]







パナソニック ホールディング株式会社(以下、パナソニック)は、2023年10月21日(土)にオンラインで、「キッド・ウィットネス・ニュース(KWN)グローバルサミット 2023」を開催しました。

当日は合わせて9カ国、18校、約150名の児童・生徒と、教員等関係者が参加しました。



KWNは、パナソニックが次世代育成支援活動の一環としてパナソニックのプロ用の映像機材を貸し出し、子どもたちの映像制作を支援するものです。子どもたちは映像制作を通じて、創造性やコミュニケーション能力を高め、チームワークを養うことを目的としています。1989年に米国で開始して以来34年間で、教員も含め累計18万人以上が参加し、「コミュニケーション」「スポーツ」「環境」「SDGs」などをテーマに制作された作品を通じ、子ども視点での課題解決に向けたメッセージを発信してきました。



2023年のKWNは、ブラジル、中国、カンボジア、インドネシア、日本、クエート、オマーン、サウジアラビア、UAE、USA、ベトナムなど、全世界から11ヵ国、200チーム、3000人を超える子どもたちが映像制作に参加してくれました。

2023年のグローバルサミットは「KWNDAY」として各国で企画した交流会を実施し、その中の100分間を東京にあるスタジオとインターネット中継で世界を繋ぎ「異なった文化を知り交流を深める場」、「グローバルの社会課題を深める場」として開催し、各国代表の作品の中から優れた内容のものを子どもたち自身の投票で選ぶ、「キッズアワード」の選定が行われ2校が決定しました。



またFacebookを活用し、世界中の人たちが投票に参加できる「KWNファンズアワード」も実施され、4185人の投票があり結果はプライマリー部門 Regina Pacis Bogor Elementary School、セカンダリーが部門 Labschool Kebayoran Junior High Schoolいずれもインドネシアに決定しました。(動画再生数120万回を記録)

更にパナソニック社員の投票により選出する「パナソニックアワード」も実施され、プライマリー部門は中国のXu Jiang Experimental School、セカンダリー部門は日本の高田中学校が選出されました。



当日の模様はFacebookとYouTubeライブでも配信されました。



■KWNキッズアワード

プライマリー(12歳以下)

国名:Brazil

学校名:Thinking School

作品名:Beyond the Gaze



セカンダリー(13歳以上18歳以下)

国名:USA

学校名:Ocean Township Intermediate School

作品名:Refilling Station to Combat Water Pollution



上記2校には副賞として「LUMIX GH5MII」が贈られました。



■パナソニックアワード

プライマリー(12歳以下)

国名:中華人民共和国

学校名:Xu Jiang Experimental School

作品名:Bamboo Language & Childlike Innocence



セカンダリー(13歳以上18歳以下)

国名:日本

学校名:高田中学校

作品名:米ストローから覗く世界



上記2校には副賞として「LUMIX G100」が贈られました。



■KWNファンズアワード

プライマリー(12歳以下)

国名:インドネシア

学校名:Regina Pacis Bogor Elementary School

作品名:Rain in July



セカンダリー(13歳以上18歳以下)

国名:インドネシア

学校名:Labschool Kebayoran Junior High School

作品名:SANGHARA



上記2校には副賞として「パナソニック デジタルビデオカメラ HC-V495M-K」が贈られました。



「KWNキッズアワード」をはじめとする各受賞作品、ならびにその他の詳細情報は、以下のサイトからも

ご覧いただけます。

・「KWNグローバルサミット 2023」(日本語)

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/global_summit2023.html

・「KWN Global Summit 2023」(英語)

https://holdings.panasonic/global/corporate/sustainability/citizenship/kwn/summit2023.html

・KWN Global Facebook

https://www.facebook.com/PanasonicKWN.Global/



■「KWNグローバルサミット 2023」の概要

主催:パナソニック ホールディングス株式会社

主会場:パナソニックセンター東京 有明スタジオ 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5-1

日程:2023年10月21日(土)21:00~22:40(日本時間)



参加国(9カ国):アメリカ合衆国・インド・インドネシア・カンボジア・中華人民共和国・日本・ブラジル・フィリピン・ベトナム ※五十音順

※アメリカ合衆国、インド、インドネシア、カンボジア、中華人民共和国、日本、ブラジル、フィリピン、ベトナムのパナソニックグループ拠点等をZoomでつないで実施



【参加者=プライマリー(12歳以下)72名 参加国・校=7カ国11校】

アメリカ合衆国:Unity Charter School

インドネシア:Regina Pacis Bogor Elementary School

カンボジア:Singapore (Cambodia) International Academy

中華人民共和国:Xu Jiang Experimental School

日本:森村学園初等部

日本:桜井小学校

ブラジル:Thinking School

ベトナム:

1. Vinschool The Harmony Secondary & High School

2. Edison School

3. Archimedes School

4. Ngo Si Lien Secondary School



【参加者=セカンダリー(13歳以上18歳以下)75名 参加国・校=6カ国7校】

アメリカ合衆国:Ocean Township Intermediate School

インドネシア:Labschool Kebayoran Junior High School

カンボジア:PANNASASTRA INTERNATIONAL SCHOOL

日本:高田中学校

日本:愛知県大府特別支援学校

ブラジル:Notre Dame

ベトナム:Pascal Secondary

※五十音順



※また、当日は来年度からの参加が決定している、フィリピンと、インドの子どもたちもオブザーバーとして参加してくれました。





KWNグローバルサミット 2023実施内容

(1)アイスブレイク、各国の「挨拶」を紹介 自己紹介

(2)IOCYLsによるオリンピックセミナー

(3)各国によるSDGs宣言と共同宣言の採択

(4)「KWNキッズアワード」「KWNファンズアワード」「パナソニックアワード」の発表



