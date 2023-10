[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年10月19日(木)発売予定のPC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One版の発売日は2024年1月18日(木)予定、Nintendo Switch(TM)版は発売未定)について、ゲームのサウンドトラックからシンガーソングライターのLera LynnとAmplitude Studiosのレジデントコンポーザー・Arnaud Royによって書かれた新曲「Endless」が楽しめる、トレーラーを公開しました。









【『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』 ゲーム内の楽曲「Endless」が楽しめるトレーラーを公開!】

URL:https://www.youtube.com/watch?v=248UtC0WMaI







『ENDLESS(TM) Dungeon』のゲーム内にある酒場で演奏されるユニークなサウンドは、プレイヤーが武器をアップグレードしたり、パワーアップドリンクを飲んだりする間に再生され、ダンジョンに挑む前のユーザーを楽しませます。ゲームが進行するにつれて演奏するバンドも進化し、より多くのミュージシャンや曲がアンロックされていきます。

また、バンドにはシンガーソングライターのLera自身の3Dアバターも登場! ダンジョンでの激戦の後に聞くことができる彼女の歌声は、ユーザーの荒んだ(?)心を癒やすご褒美となるかも…?



【Lera Lynn プロフィール】



米ナッシュヴィルを拠点に活動する女性シンガーソングライター。アートポップ、インディーフォーク、アメリカンルーツミュージックに触発された特徴的なサウンドの楽曲を多く手掛けている。HBOチャンネルで放送されたドラマ「True Detective」などのサウンドトラックも手掛けており、劇中にも登場し女優としても活動をしている。





■『ENDLESS(TM) Dungeon』とは?

『ENDLESS(TM) Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローたちで最大3人のチームを編成し、荒廃した宇宙ステーションからの脱出の鍵となる貴重な「クリスタルボット」を、襲い来るモンスターから守りながらダンジョンの深部を目指します。

ダンジョン攻略の難易度は高めですが、プレイするたびに新たな武器やヒーローをアンロックすることが可能です。そして、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、ゲームの奥深さ、面白さを実感することができます。









【製品概要】

商品名 : ENDLESS(TM) Dungeon

対応機種 :

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日 :

2024年1月18日(木)発売予定 ※Nintendo Switch(TM)版は未定

※ PC(Steam/Epic Games Store)版は2023年10月19日(木)発売予定

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):3,990円(税込4,389円)

Last Wish Edition(デジタル版/パッケージ版):4,990円(税込5,489円)

ジャンル : 無限に遊べる脱出ローグライト

プレイ人数 : 1~3人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : B区分(12歳以上)

著作権表記 :

(C)Amplitude Studios SAS. (C)SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

公式サイト : https://endlessdungeon.sega.jp



※リリース内の画面はすべて開発中のものです。





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



