[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023月10月19日(木)20:00より、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」の姉妹番組にあたる、「セガにゅー フレンズ」第2回をセガ公式YouTubeチャンネルにて配信することを決定いたしました。









■セガにゅー フレンズ#2

https://youtube.com/live/2RK6pKmQC0Y?feature=share



ゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」から、先月新たに姉妹番組として誕生した「セガにゅーフレンズ」は、あなたがまだ知らないセガのゲームやコンテンツの魅力を全力で視聴者にお届けする、視聴者(フレンズ)参加型の番組となります。



第2回は、人気アイドルグループMETAMUSEから、藍染カレンさん、雅雀り子さんの2名が出演し、Nintendo Switch(TM)版の発売を翌月に控える『ホグワーツ・レガシー』をプレイします。栄えある「日本ゲーム大賞2023」年間作品部門の優秀賞を受賞した本作の魅力をたっぷりお届けします!



毎月、『セガにゅー』と、『セガにゅーフレンズ』の二つの番組が、セガの魅力をまるっとお伝えしていきます。ぜひお楽しみに!



【「セガにゅー フレンズ」第2回 紹介タイトル】



『ホグワーツ・レガシー』(PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch(TM) / PC)



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.





藍染カレンさん





雅雀り子さん



■番組概要

番組名:セガにゅー フレンズ

放送日:2023年10月19日(木)20:00~

出演者:

藍染カレン

雅雀り子



番組公式X(旧Twitter):https://twitter.com/sega_new

番組公式Instagram:https://www.instagram.com/sega_new_official/

番組公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sega_new

番組視聴ページ:https://youtube.com/live/2RK6pKmQC0Y?feature=share





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-18:46)