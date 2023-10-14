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大人気リズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ』とJOYSOUNDがコラボ！課題曲を歌って「3」と「8」（サンバ）点を獲得し、Meta Quest 3本体やゲームソフトを当てよう！

［株式会社セガ］

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、大人気リズムアクションゲーム最新作『サンバDEアミーゴ』が、Meta Quest 用ソフトウェアとして10月13日（金）に世界同時発売されることを記念してMeta Quest 3本体やゲームソフトセットなどが当たる「サンバDEアミーゴ×JOYSOUND コラボキャンペーン」をスタートします。




本キャンペーンに参加するには、「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、採点機能「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかでゲーム収録曲である「マツケンサンバII」をはじめとする課題曲を歌唱し、「3と8」の入った点数を獲得の上で特設ページよりご応募ください。キャンペーン期間中に4回以上来店し、それぞれ課題曲を歌唱、ご応募いただいた方の中から抽選で、Meta Quest 3本体+Meta Quest版『サンバDEアミーゴ：バーチャルパーティー』セットを1名様、Nintendo Switch(有機elモデル)+Switch版『サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル』セットを3名様、『サンバDEアミーゴ』トートバッグ(非売品)を34名様にプレゼントします。

この機会をお見逃しなく、『サンバDEアミーゴ』とJOYSOUNDとのコラボキャンペーンをお楽しみください。


＝＝＝ サンバDEアミーゴ×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝＝

◆実施期間：2023年10月13日（金）11:00 ～ 2023年11月30日（木）23:59

◆対象機種：JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインし、キャンペーン期間中に別日で4回以上来店ごとに課題曲を1曲以上歌唱、かつ「分析採点AI/分析採点マスター」で課題曲を歌唱ください。「3と8」の入った点数を獲得のうえ、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。
※点数例：83.552/93.281等…「3と8」が入っていればOKです

【課題曲】
マツケンサンバII/廻廻奇譚/KING/Dynamite/Permission to Dance/Cupid/ESCAPE FROM THE CITY/Fist Bump/ばかみたい-哀愁-

◆プレゼント：
[A賞] Meta Quest 3本体+Meta Quest版『サンバDEアミーゴ：バーチャルパーティー』セット … 抽選で1名様
[B賞] Nintendo Switch(有機elモデル)+Switch版『サンバDEアミーゴ：パーティーセントラル』セット … 抽選で3名様
[C賞] 『サンバDEアミーゴ』トートバッグ(非売品) … 抽選で34名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1317/index


※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)SEGA

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-09:46）

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