[株式会社セガ]

株式会社セガは、Meta Quest 3、Meta Quest 2、Meta Quest Proに向けて『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』を本日2023年10月13日(金)に発売しました。











本作は、Touchコントローラーのスムーズな操作を実現。カラフルで派手なグラフィックの世界で、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングでシェイクします! また「MR マルチバース」「MR パーティー」という、現実世界とバーチャル世界の融合する新たな体験ができるモードを用意しています。













■無料キャンペーン







Meta Storeにて本作『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』を購入いただいた方は、人気楽曲「ヴァンパイア」を無料でダウンロード可能。こちらは2024年1月12日(金)までの期間限定です。









またゲーム内アクセサリー“マツケンサンバII風コスチューム”と“Meta Quest3 コスチュームパック”を無料でお楽しみいただけます。





■デジタルデラックス版が購入可能に

Meta Storeで販売される『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』デジタルデラックス版(税込価格:5,489円)を購入すると、以下のコンテンツを入手できます。



・収録コンテンツ

『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』ゲーム本編

DLC「ソニックミュージックパック」

「Open Your Heart」 from 『ソニックアドベンチャー』

「Reach For The Stars (Re-Colors)」 from 『ソニックカラーズ アルティメット』

「I'm Here」 from 『ソニックフロンティア』

DLC「セガミュージックパック」

「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 『龍が如く』シリーズ

「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』

DLC「ソニックきせかえセット」

DLC「テイルスきせかえセット」

DLC「スペースチャンネル5きせかえセット」

DLC「スーパーモンキーボールきせかえセット」

DLC「ぷよぷよきせかえセット」



また、Meta Storeでは以下のダウンロードコンテンツを個別に購入することができます。



・「ソニックミュージックパック」(税込価格:550円)



・「セガミュージックパック」(税込価格:550円)



・「ジャパンカルチャー ミュージックパック」(税込価格:550円)

「廻廻奇譚」 by Eve

「KING」 by Kanaria

「マツケンサンバII」 by 松平健



・「K-POPミュージックパック」(税込価格:550円)

「Cupid (Twin Version) - Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

「Dynamite」 by BTS

「Permission to Dance」 by BTS



・「バーチャル・シンガー ミュージックパック」(税込価格:330円)

「グッバイ宣言」 by Chinozo

「フォニイ」 by Tsumiki



※画像は開発中のものです





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー

対応機種 : Meta Quest 3 / Meta Quest 2 / Meta Quest Pro

発売日 : 配信中(2023年10月13日(金) 配信)

希望小売価格 :

スタンダード版:3,628円(税込3,990円)

デジタルデラックス版:4,990円(税込5,489円)

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-17:46)