『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミ…
［株式会社セガ］
株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：杉野行雄）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、3周年で進級したキャラクターたちの新ビジュアルを使用したグッズを含む12月末発売と1月中旬発売商品が、ECサイト「セガストア」および全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほかにて10月6日（金）より予約を開始したことをお知らせいたします。
各種サイトはこちら：
■「セガストア」
https://ebten.jp/sega/1661
■アニメイト通販
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501
■Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0B6DQ4G7F%7CB0B81X8X4V%7CB0BD8GLVN9%7CB0B6DRZMYK%7CB0B81SR6LB%7CB0BD8K6L73%7CB0BD92Q433%7CB0BGWZ2H5J%7CB0BGXKWMG9%7CB0BGXMS3G3%7CB0BKKZ1VR5%7CB0BKKYZWMG%7CB0BKKYW8W1%7CB0BKL2NCQW%7CB0BNH3TX12%7CB0BNH385JD%7CB0BQM34R6D%7CB0BQM2FBG6%7CB0BRZ2G8PN%7CB0BRZ15WT7%7CB0BTDH583J%7CB0BTDJFCXD%7CB0BX43X1ZP%7CB0BX3MJHX9%7CB0BZCRP5JX%7CB0C3CC2TYZ%7CB0C6DHSNMR%7CB0CBS4JPXF%7CB0CBS68WQT%7CB0CBS93LZQ%7CB0CDKSDJ11%7CB0CGR4CLDV%7CB0CKBRVBQ3%7CB0CKBQK6C9%7CB0CJXTT1B7%7CB0CKBRM2PZ
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』マグカップ Brand New World
サイズ：約 φ82×H96mm
金額：各2,200円（税込）
種類：Leo/need／MORE MORE JUMP！／Vivid BAD SQUAD／ワンダーランズ×ショウタイム／25時、ナイトコードで。／バーチャル・シンガー
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World A Leo/need＆ワンダーランズ×ショウタイム（全8種）
サイズ：約 W15×H60×D6mm
金額：1種770円／BOX6,160円（税込）
アソート：全8種
星乃 一歌／天馬 咲希／望月 穂波／日野森 志歩／天馬 司／鳳 えむ／草薙 寧々／神代 類
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World B MORE MORE JUMP！＆25時、ナイトコードで。（全8種）
サイズ：約 W15×H60×D6mm
金額：1種770円／BOX6,160円（税込）
アソート：全8種
花里 みのり／桐谷 遥／桃井 愛莉／日野森 雫／宵崎 奏／朝比奈 まふゆ／東雲 絵名／暁山 瑞希
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World C Vivid BAD SQUAD＆バーチャル・シンガー（全10種）
サイズ：約 W15×H60×D6mm
金額：1種770円／BOX7,700円（税込）
アソート：全10種
小豆沢 こはね／白石 杏／東雲 彰人／青柳 冬弥／初音ミク／鏡音リン／鏡音レン／巡音ルカ／MEIKO／KAITO
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ちびキャラ ハンドタオル
サイズ：約 W200×H200mm
金額：各880円（税込）
種類：Leo/need／MORE MORE JUMP！／Vivid BAD SQUAD／ワンダーランズ×ショウタイム／25時、ナイトコードで。／バーチャル・シンガー
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション A Leo/need＆25時、ナイトコードで。（全8種）
サイズ：
本体 約 W54×H64mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
付属パーツ 約 W40×H54mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
台座 約 W55×H55mm
金額：1種990円／BOX7,920円（税込）
アソート：全8種
星乃 一歌／天馬 咲希／望月 穂波／日野森 志歩／宵崎 奏／朝比奈 まふゆ／東雲 絵名／暁山 瑞希
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション B MORE MORE JUMP！＆Vivid BAD SQUAD（全8種）
サイズ：
本体 約 W54×H64mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
付属パーツ 約 W40×H54mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
台座 約 W55×H55mm
金額：1種990円／BOX7,920円（税込）
アソート：全8種
花里 みのり／桐谷 遥／桃井 愛莉／日野森 雫／小豆沢 こはね／白石 杏／東雲 彰人／青柳 冬弥
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション C ワンダーランズ×ショウタイム＆バーチャル・シンガー（全10種）
サイズ：
本体 約 W54×H64mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
付属パーツ 約 W40×H54mm以内（※キャラクターによって差異がございます）
台座 約 W55×H55mm
金額：1種990円／BOX9,900円（税込）
アソート：全10種
天馬 司／鳳 えむ／草薙 寧々／神代 類／初音ミク／鏡音リン／鏡音レン／巡音ルカ／MEIKO／KAITO
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾A 新春！獅子舞ロボのお正月ショー！（全9種）
サイズ：約 W120×H135mm
金額：1種600円／BOX5,400円（税込）
アソート：全9種
白石 杏（2種）／東雲 彰人／天馬 司（2種）／草薙 寧々（2種）／鏡音リン（2種）
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾B 夢の途中、輝く星たちへ（全9種）
サイズ：約 W120×H135mm
金額：1種600円／BOX5,400円（税込）
アソート：全9種
天馬 司（2種）／鳳 えむ（2種）／草薙 寧々／神代 類（2種）／鏡音レン（2種）
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾C Little Bravers！（全9種）
サイズ：約 W120×H135mm
金額：1種600円／BOX5,400円（税込）
アソート：全9種
星乃 一歌／天馬 咲希（2種）／望月 穂波（2種）／日野森 志歩（2種）／初音ミク（2種）
取扱店：ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか
※「アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World」「ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション」「ミニ色紙コレクション 第30弾」の単品販売はランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。
※「アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World」「ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション」「ミニ色紙コレクション第30弾」のBOX販売は、1BOXで揃わない場合があります。
※サイズの表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。
※写真やイメージ画像と実際の商品は多少異なる場合がございます。
著作権表記： (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. /
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.
■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について
「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：杉野行雄）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。
■参考：『初音ミク』について
『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。
【タイトル概要】
タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
対応OS：iOS／Android
App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai
配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：リズム＆アドベンチャー
メーカー：セガ/ Colorful Palette
公式サイト：https://pjsekai.sega.jp
公式Twitter：https://twitter.com/pj_sekai
著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-17:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
EXNOAとKMSによる3DタクティクスRPG『天啓パラドクス』1.5周年記念前夜祭キャンペーン開催中！特別ログインボーナスで毎日10連ガチャが回せるチケットを最大100連分ゲットしよう！(10/06 18:16)
島根県松江市のスポーツを応援する「がんばれ！まつえっこWAON」誕生！(10/06 18:16)
食欲の秋は、まったり“スイーツホカンス”を愉しもう。 栗スイーツが付いたステイプラン2種販売(10/06 18:16)
TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』放送2周年記念クイズ ONLINE STORE期間限定オープン！～クイズつき限定アクリルカードを購入してクイズに挑戦しよう！～(10/06 18:16)
「DEL style 大阪心斎橋 by Daiwa Roynet Hotel」リブランド・リニューアルオープン（ニュースリリース）(10/06 18:16)
「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー)」のスペシャルイルミネーション11/3(金・祝)開催(10/06 18:16)
【ファストフードに関する調査】ファストフード店利用者のうち、「昼食」に利用する人が6割。「夕食」は過去調査と比べて増加傾向。ファストフードが好きな人は6割強(10/06 18:16)
「freeeインボイス登録申請ナビ」適格請求書発行事業者の登録申請書の様式変更に対応(10/06 18:16)
【第13回 TOOL JAPAN】 工具から作業服まで、プロ市場の最新トレンドがわかる展示会(10/06 18:16)
メズム東京、オートグラフ コレクション『BLUE FANTASY（ブルー・ファンタジー）2023』限定のフェスティブプログラム、予約を開始(10/06 18:16)
【ルイ・ヴィトン】Nissyが「10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023」衣装にルイ・ヴィトンを着用(10/06 18:16)
JALとRegent Craft、電動シーグライダーの社会実装に向けた提携開始(10/06 18:16)
兵庫県佐用郡に初出店！ホリエモン発案エンタメパン屋【小麦の奴隷】佐用店10月12日オープン(10/06 18:16)
【セール情報】50％OFFでコミックス＆小説が読める！10/6（金）～10/9（月・祝）「幻冬舎コミックスの日」を今年も開催します。(10/06 18:16)
【ニコニコ無料アニメ一挙放送】「ゾンビランドサガ」「その着せ替え人形は恋をする」など全5番組(10/06 18:16)
アジアの山岳氷河の氷の内部で活動する微生物の窒素代謝の発見 -氷河内部生命圏がもたらす新しい栄養サイクル-(10/06 18:16)
株式会社富貴『博多カステラ』とドクターイエローのコラボレーション商品開発について(10/06 18:16)
【サステナビリティアクション】パーク＆ライドが可能なタイムズパーキングレール＆カーシェアが可能なタイムズカーステーション 10月のオープン情報(10/06 18:16)
ドライブ中に音楽を聴く人は8割超え よく聴くミュージシャン１位は「サザンオールスターズ」(10/06 18:16)
クルマのバッテリー上がりの解消だけじゃない、多機能なShell ジャンプスターター「SSL-SJP011」楽天市場に初登場(10/06 18:16)
小倉優子さんがイメージキャラクターのevercookよりこびりつきにくさに満足いただけなければ『全額返金キャンペーン』を実施(10/06 18:16)
外食業界初 持続可能な調達「ISO20400」を取得(10/06 18:16)
ファイターズ秋季キャンプGAORA SPORTSで全日程中継！(10/06 18:16)
日本文化の発信拠点拡大！ベトナム・ホーチミンに「名代 宇奈とと バータンハイ店」を出店(10/06 18:16)
はやめはやめの寒さ対策 ハンズのあったかアイテム2023(10/06 18:16)
【公募型プロポーザル】名古屋市をはじめとした近隣地域で生活する子育て世帯へ、『豊橋市で暮らす魅力』を効果的にＰＲする手法等を募集します！(10/06 18:16)
SAGA2024イメージソング「Batons～キミの夢が叶う時～」のカラオケ配信がはじまります！(10/06 18:16)
【神戸市／事業構想大学院大学／甲南大学】３者連携による市内中小企業の事業承継促進に向けた取り組み「神戸 事業承継構想プロジェクト研究」 参加者の募集開始(10/06 18:16)
「Voicy 声の社内報」がＨＲアワード2023 組織変革・開発部門で最優秀賞を受賞。(10/06 18:16)
＋ONEシェアラウンジ設置・八王子エリア15年ぶりのコンパクトマンション※1 『リビオレゾン八王子レジデンス』が竣工(10/06 18:16)