[株式会社セガ]

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、3周年で進級したキャラクターたちの新ビジュアルを使用したグッズを含む12月末発売と1月中旬発売商品が、ECサイト「セガストア」および全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほかにて10月6日(金)より予約を開始したことをお知らせいたします。









各種サイトはこちら:

■「セガストア」

https://ebten.jp/sega/1661

■アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501

■Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0B6DQ4G7F%7CB0B81X8X4V%7CB0BD8GLVN9%7CB0B6DRZMYK%7CB0B81SR6LB%7CB0BD8K6L73%7CB0BD92Q433%7CB0BGWZ2H5J%7CB0BGXKWMG9%7CB0BGXMS3G3%7CB0BKKZ1VR5%7CB0BKKYZWMG%7CB0BKKYW8W1%7CB0BKL2NCQW%7CB0BNH3TX12%7CB0BNH385JD%7CB0BQM34R6D%7CB0BQM2FBG6%7CB0BRZ2G8PN%7CB0BRZ15WT7%7CB0BTDH583J%7CB0BTDJFCXD%7CB0BX43X1ZP%7CB0BX3MJHX9%7CB0BZCRP5JX%7CB0C3CC2TYZ%7CB0C6DHSNMR%7CB0CBS4JPXF%7CB0CBS68WQT%7CB0CBS93LZQ%7CB0CDKSDJ11%7CB0CGR4CLDV%7CB0CKBRVBQ3%7CB0CKBQK6C9%7CB0CJXTT1B7%7CB0CKBRM2PZ





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』マグカップ Brand New World



サイズ:約 φ82×H96mm

金額:各2,200円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World A Leo/need&ワンダーランズ×ショウタイム(全8種)



サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種770円/BOX6,160円(税込)

アソート:全8種

星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World B MORE MORE JUMP!&25時、ナイトコードで。(全8種)



サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種770円/BOX6,160円(税込)

アソート:全8種

花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World C Vivid BAD SQUAD&バーチャル・シンガー(全10種)



サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種770円/BOX7,700円(税込)

アソート:全10種

小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販ほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ちびキャラ ハンドタオル



サイズ:約 W200×H200mm

金額:各880円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション A Leo/need&25時、ナイトコードで。(全8種)



サイズ:

本体 約 W54×H64mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

付属パーツ 約 W40×H54mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

台座 約 W55×H55mm

金額:1種990円/BOX7,920円(税込)

アソート:全8種

星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション B MORE MORE JUMP!&Vivid BAD SQUAD(全8種)



サイズ:

本体 約 W54×H64mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

付属パーツ 約 W40×H54mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

台座 約 W55×H55mm

金額:1種990円/BOX7,920円(税込)

アソート:全8種

花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション C ワンダーランズ×ショウタイム&バーチャル・シンガー(全10種)



サイズ:

本体 約 W54×H64mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

付属パーツ 約 W40×H54mm以内(※キャラクターによって差異がございます)

台座 約 W55×H55mm

金額:1種990円/BOX9,900円(税込)

アソート:全10種

天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾A 新春!獅子舞ロボのお正月ショー!(全9種)



サイズ:約 W120×H135mm

金額:1種600円/BOX5,400円(税込)

アソート:全9種

白石 杏(2種)/東雲 彰人/天馬 司(2種)/草薙 寧々(2種)/鏡音リン(2種)

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾B 夢の途中、輝く星たちへ(全9種)



サイズ:約 W120×H135mm

金額:1種600円/BOX5,400円(税込)

アソート:全9種

天馬 司(2種)/鳳 えむ(2種)/草薙 寧々/神代 類(2種)/鏡音レン(2種)

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか





『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション 第30弾C Little Bravers!(全9種)



サイズ:約 W120×H135mm

金額:1種600円/BOX5,400円(税込)

アソート:全9種

星乃 一歌/天馬 咲希(2種)/望月 穂波(2種)/日野森 志歩(2種)/初音ミク(2種)

取扱店:ECサイト「セガストア」、全国のアニメイト各店・アニメイト通販、Amazon.co.jpほか



※「アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World」「ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション」「ミニ色紙コレクション 第30弾」の単品販売はランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。

※「アクリルスティックキーホルダーコレクション Brand New World」「ちびキャラ つながるアクリルスタンドコレクション」「ミニ色紙コレクション第30弾」のBOX販売は、1BOXで揃わない場合があります。

※サイズの表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

※写真やイメージ画像と実際の商品は多少異なる場合がございます。



著作権表記: (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. /

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。



■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



