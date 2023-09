[株式会社 学研ホールディングス]

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社文理学院(山梨・都留/代表取締役社長:小倉勤)は、8月19日(土)にNPO法人 にじいろのわ主催のイベント「2023 GO TO CAMP」に参加し、特別教育講演会を担当しました。





■小学生を育てるご家庭向けの保護者講演会

8月19日(土)文理学院の小倉社長は、NPO法人 にじいろのわ主催のイベント「2023 GO TO CAMP」に参加し、特別教育講演会を担当しました。講演はNPO法人関係者、保護者の方々だけでなく山梨県庁の職員の方々、ボランティア協会会長など多くの方に参加していただけました。講演後の質疑応答は、予定時間をオーバーするほどの盛況でした。このイベントで講演するきっかけになったのは、NPO法人にじいろのわ様からのお声がけでした。「小倉社長の話をぜひ保護者に聞いてもらいたい。」ということでこの企画が生まれました。



(小倉社長による特別講演会の様子)



■お役に立てるのなら

小倉社長:「(会終了後、出席者から)『子どもたちへも直接話をする機会をつくってほしい。』というご要望や、『ホールを借りて大勢の前で話してもらいたい内容だ。』といったお声もいただき大変恐縮ではありましたが、人様のお役に立てるのであれば、そのような役が回ってくれば引き受けたいと考えています。」



■文理学院とは

文理学院は1981年に山梨県で創業し、小学生から高校生までの学習指導を行っている総合進学塾です。現在は山梨、静岡両県にまたがり35校舎を展開しています。(2023年8月現在)。

企業URL https://www.bunrigakuin.com/







