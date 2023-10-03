［パナソニックグループ］





パナソニック株式会社エレクトリックワークス社（以下、パナソニックEW社）は、電動工具ブランド「EXENA（エグゼナ）」から「USB用電池アダプター」を2023年12月1日に発売します。



USB用電池アダプターに電動工具用電池を取り付けることで、移動時や電源確保が難しい現場、災害時の非常用電源として、電動工具用の電池が活用できます。

また、USB Power Delivery 60 W対応となっているため、タブレットやパソコンへの給電が可能で、スマートフォンであれば30分で約50％の急速充電（※1）ができます。

さらに、USBｰCに加えUSB-Aの端子も搭載しており、同時給電も可能です。



これからもパナソニックEW社は、電動工具や建築業界の多様なニーズに対応し、快適な作業環境の実現に貢献していきます。



＜特長＞

1. AC電源がない場所でも電動工具用電池から給電が可能に

2.「USB Power Delivery 60 W」対応で急速充電。30分で約50％スマホの充電可能（※1）

3. USB-A、USB-C 2端子付きで同時給電も可能（※2）



【品名】USB用電池アダプター

【品番】EZ9ZD1X-B

【希望小売価格（税込）】21,780円

【発売日】2023年12月1日

【販売目標】10万台/年



※1 USBーC端子（USB Power Delivery 対応）での充電時。パナソニックEW社測定条件で検証結果（iPhoneSE2、iPhone12にて）

電池パック性能の変化、充電する機器の状態、使用環境により異なります。

・iPhone、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※2 USB-A端子 最大出力10W（5V/2A）

USB-C端子 最大出力60W（5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3A、USB Power Delivery対応）



【お問い合わせ先】

電設資材商品ご相談窓口 電話：0120-878-082（受付 月～土 9:00～18:00）

電動工具 ホームページURL：https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/powertool/



全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]電動工具用電池に取り付け可能な「USB用電池アダプター」を新発売（2023年10月3日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn231003-4



＜関連情報＞

・電動工具 | Panasonic

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/powertool/



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/03-16:16）