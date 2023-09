[株式会社セガ]

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、リアルイベント「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」関連グッズをはじめとした新商品をオフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」、ECサイト「Colorful Palette Store」にて9月30日(土)10時より販売開始いたします。(※店舗により、取扱商品が異なります。)









■オフィシャルグッズ通販サイト

https://official-goods-store.jp/event/product/list?tag_codes=PJS-T-0003



■セガストア「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」特集ページ

https://ebten.jp/sega/1785



■Colorful Palette Store

https://store.colorfulpalette.jp/







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』ペンライト

サイズ:全長約 250mm

金額:各3,300円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』Tシャツ

サイズ展開:Mサイズ/Lサイズ/XLサイズ

M(約 身丈70cm、身巾52cm、袖丈20cm)

L(約 身丈74cm、身巾55cm、袖丈22cm)

XL(約 身丈78cm、身巾58cm、袖丈24cm)

金額:各3,700円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』パーカー

サイズ展開:Mサイズ/Lサイズ/XLサイズ

M (約 身丈67cm、身巾50cm、袖丈62cm)

L (約 身丈70cm、身巾53cm、袖丈63cm)

XL (約 身丈73cm、身巾56cm、袖丈63cm)

金額:各6,000円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』マフラータオル

サイズ:約 W1100×H210mm

金額:2,400円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』B2タペストリー

サイズ:B2横サイズ

金額:3,000円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』A4クリアファイル

サイズ:A4サイズ

金額:各400円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』アイシングクッキー

サイズ:クッキー:φ:30mm

箱:W:75mm × H:95mm × D:45mm

金額:各900円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』アクリルスタンド

サイズ: 本体: 約W62 ×H135mm~W85 × H160mm以内、台座:約W60×H60mm

金額:各1,700円(税込)

種類:星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥/天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』フォンタブ

サイズ:約 W60×H111mm

金額:各1,500円(税込)

種類:星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥/天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』フラットポーチセット

サイズ:大:約 W250×H180mm 小:約 W190×H150mm

金額:2,400円(税込)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』ラゲッジタグ

サイズ:約W100mm×H107mm~W118mm×H125mm以内

金額:各1,300円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』缶バッジコレクション A

Leo/need&ワンダーランズ×ショウタイム

サイズ:約 φ56mm

金額:1種400円/BOX3,200円(税込)

アソート:全8種

星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』缶バッジコレクション B

MORE MORE JUMP!&25時、ナイトコードで。

サイズ:約 φ56mm

金額:1種400円/BOX3,200円(税込)

アソート:全8種

花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』缶バッジコレクション C

Vivid BAD SQUAD&バーチャル・シンガー

サイズ:約 φ56mm

金額:1種400円/BOX4,000円(税込)

アソート:全10種

小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』アクリルスティックキーホルダーコレクションA Leo/need&Vivid BAD SQUAD

サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種700円/BOX5,600円(税込)

アソート:全8種

星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』アクリルスティックキーホルダーコレクションB MORE MORE JUMP!&ワンダーランズ×ショウタイム

サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種700円/BOX5,600円(税込)

アソート:全8種

花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭』アクリルスティックキーホルダーコレクションC 25時、ナイトコードで。&バーチャル・シンガー

サイズ:約 W15×H60×D6mm

金額:1種700円/BOX7,000円(税込)

アソート:全10種

宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希/初音ミク/鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ネックストラップ

サイズ:約 W880×H20mm

金額:各1,000円(税込)

種類:Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。/バーチャル・シンガー

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ラバーバンドコレクション A

Leo/need&25時、ナイトコードで。

サイズ:幅約 35×200mm

金額:1種700円/BOX5,600円(税込)

アソート:全8種

星乃 一歌/天馬 咲希/望月 穂波/日野森 志歩/宵崎 奏/朝比奈 まふゆ/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ラバーバンドコレクション B

MORE MORE JUMP!&Vivid BAD SQUAD

サイズ:幅約 35×200mm

金額:1種700円/BOX5,600円(税込)

アソート:全8種

花里 みのり/桐谷 遥/桃井 愛莉/日野森 雫/小豆沢 こはね/白石 杏/東雲 彰人/青柳 冬弥

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ラバーバンドコレクション C

ワンダーランズ×ショウタイム&バーチャル・シンガー

サイズ:幅約 35×200mm

金額:1種700円/BOX7,000円(税込)

アソート:全10種

天馬 司/鳳 えむ/草薙 寧々/神代 類/初音ミク/ 鏡音リン/ 鏡音レン/ 巡音ルカ/MEIKO/KAITO

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』サラサクリップ カラーボールペン5本セット

サイズ:サイズ:全長141mm、最大軸径11mm、ボール径0.5mm

金額:各1,400円(税込)

種類: Leo/need/MORE MORE JUMP!/Vivid BAD SQUAD/ワンダーランズ×ショウタイム/25時、ナイトコードで。

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』サラサクリップ カラーボールペン4本セット

サイズ:サイズ:全長141mm、最大軸径11mm、ボール径0.5mm

金額:各1,120円(税込)

種類:

バーチャル・シンガー A

初音ミク、鏡音レン、MEIKO、ユニットマーク

バーチャル・シンガー B

鏡音リン、巡音ルカ、KAITO、ユニットマーク

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」



(画像下)

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』ミニ色紙コレクション SP カラフルフェスティバル 第2弾

サイズ:約 W120×H135mm

金額:1種600円/BOX7,200円(税込)

アソート:全12種

望月 穂波(2種)/日野森 志歩(2種)/白石 杏(2種)/青柳 冬弥(2種)/草薙 寧々(2種)/神代 類(2種)

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、ECサイト「セガストア」







(画像上)

グリッター缶バッジコレクション vol.4 A

サイズ:約 φ56mm

金額:

オフィシャルグッズ通販サイト 1種400円/BOX2,400円(税込)※イベント価格

全国のアニメイト各店 1種440円/BOX2,640円(税込)

Colorful Palette Store 1種440円/BOX2,640円(税込)

アソート:全6種

白石 杏/青柳 冬弥/望月 穂波/日野森 志歩/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、Colorful Palette Store

※Colorful Palette Storeでの販売は購入特典付きとなります。



(画像下)

グリッター缶バッジコレクション vol.4 B

サイズ:約 φ56mm

金額:

オフィシャルグッズ通販サイト 1種400円/BOX2,800円(税込)※イベント価格

全国のアニメイト各店 1種440円/BOX3,080円(税込)

Colorful Palette Store 1種440円/BOX3,080円(税込)

アソート:全7種

初音ミク/巡音ルカ/望月 穂波/日野森 雫/東雲 彰人/神代 類/朝比奈 まふゆ

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、Colorful Palette Store

※Colorful Palette Storeでの販売は購入特典付きとなります。







(画像上)

グリッター缶バッジコレクション vol.5 A

サイズ:約 φ56mm

金額:

オフィシャルグッズ通販サイト 1種400円/BOX2,400円(税込)※イベント価格

全国のアニメイト各店 1種440円/BOX2,640円(税込)

Colorful Palette Store 1種440円/BOX2,640円(税込)

アソート:全6種

白石 杏/青柳 冬弥/望月 穂波/日野森 志歩/東雲 絵名/暁山 瑞希

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、Colorful Palette Store

※Colorful Palette Storeでの販売は購入特典付きとなります。



(画像下)

グリッター缶バッジコレクション vol.5 B

サイズ:約 φ56mm

金額:

オフィシャルグッズ通販サイト 1種400円/BOX2,800円(税込)※イベント価格

全国のアニメイト各店 1種440円/BOX3,080円(税込)

Colorful Palette Store 1種440円/BOX3,080円(税込)

アソート:全7種

初音ミク/巡音ルカ/望月 穂波/日野森 雫/東雲 彰人/神代 類/朝比奈 まふゆ

取扱店:オフィシャルグッズ通販サイト、全国のアニメイト各店、Colorful Palette Store

※Colorful Palette Storeでの販売は購入特典付きとなります。



※「缶バッジコレクション」「アクリルスティックキーホルダーコレクション」「ラバーバンドコレクション」「ミニ色紙コレクション SP カラフルフェスティバル 第2弾」「グリッター缶バッジコレクション」の単品販売はランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。

※「缶バッジコレクション」「アクリルスティックキーホルダーコレクション」「ラバーバンドコレクション」「ミニ色紙コレクションSP カラフルフェスティバル 第2 弾」のBOX 販売は、1BOXで揃わない場合があります。

※サイズの表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。

※写真やイメージ画像と実際の商品は多少異なる場合がございます。



著作権表記: (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. /

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.



「プロジェクトセカイ 3rd Anniversary 感謝祭」商品権利表記:Art by ひなつ (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。



■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式Twitter:https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



