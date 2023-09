[株式会社セガ]

新キャスト「エレベーターアクション」「ボナンザブラザーズ」が登場!



株式会社セガは、名作ゲームの擬人化RPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』(以下 エラーゲームリセット)にて、2023年9月29日(金)よりシナリオイベント“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”を開催します。

また、今回のイベントキャストとして、新キャスト「エレベーターアクション(カソード)」と「ボナンザブラザーズ(アノード)」が登場します。









◆豪華報酬を獲得できるシナリオイベント“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”を期間限定開催!



開催期間:2023年9月29日(金)メンテナンス終了後~ 10月30日(月)11:59



“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”は、登場するキャストが織りなす特別なイベントシナリオが楽しめる期間限定イベントです。

イベントクエストやBOSS BATTLEに挑戦してイベントアイテム「ジャンクデータ」を集めることで、さまざまな豪華報酬を獲得できます。

また、イベントクエストをクリアすると、“新キャストピックアップガチャ エレベーターアクション(カソード)”を引ける「キャストガチャチケットSP」や「エレベーターアクション(カソード)のピース」をはじめてとした初回クリア報酬やドロップ報酬が獲得できます。



~あらすじ~

セガ世界の機密情報を求めて、

『エレベーターアクション』がタイトー世界からやって来た。



彼女は、ドロボウだと名乗るセガのキャスト

『ボナンザブラザーズ』と結託してスパイ活動を行うが、

ボナンザブラザーズのドジをきっかけにその存在を

プレイヤー達に勘付かれてしまう。



一方、プレイヤー達は他社世界から来たスパイを捕らえるため、

追跡を開始。



果たして、エレベーターアクションは無事にスパイ任務を

遂行することができるのか!?

そして、スパイとドロボウが行動を共にするその理由とは……?



▼「エレベーターアクション(カソード)」コラボシナリオイベント“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”予告PV

URL:https://youtu.be/a-kSMXJf_lg



※シナリオイベント“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆新キャスト「エレベーターアクション(カソード)」が登場!



●エレベーターアクション(カソード)(CV:伊藤静)





▼新キャスト「エレベーターアクション(カソード)」の紹介PVはこちら!

URL:https://youtu.be/LTcSaIMem_8





●ボナンザブラザーズ(アノード)(CV:近藤玲奈)





▼新キャスト「ボナンザブラザーズ(アノード)」の紹介PVはこちら!

URL:https://youtu.be/Bz9KegXROh4





◆「エレベーターアクション(カソード)」「ボナンザブラザーズ(アノード)」が新登場! “新キャストピックアップガチャ”開催





“新キャストピックアップガチャ エレベーターアクション(カソード)”開催期間:

2023年9月29日(金)メンテナンス終了後~ 10月30日(月)11:59



“新キャストピックアップガチャ ボナンザブラザーズ(アノード)”開催期間:

2023年9月29日(金)メンテナンス終了後~ 10月12日(木)11:59



シナリオイベント“華麗なるスパイ 唯一無二の相棒”の開催にあわせて、「エレベーターアクション(カソード)」をピックアップした“新キャストピックアップガチャ”を開催します。また、次回イベントでも大活躍する「ボナンザブラザーズ(アノード)」をピックアップした“新キャストピックアップガチャ”も同時開催!



有償1回ガチャがデイリー割引(150CP→50CP)でお楽しみいただけるほか、有償・無償の10回ガチャは、1枠★2以上キャストが確定で登場!



また、"新フィギュアピックアップガチャ"からは、「エレベーターアクション」の敵キャラクターでスパイの侵入を阻むプロ集団「ガードマン」や、『ボナンザブラザーズ』の「ROBO」のフィギュアが新登場します。こちらもお見逃しなく!



※“新キャストピックアップガチャ” "新フィギュアピックアップガチャ"の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆まもなく半周年! 特典満載の“Half Anniversary エラゲ リセット祭 ‐2023-”開催



開催期間:2023年9月29日(金)メンテナンス終了後~ 10月30日(月)11:59



期間中、ミッション達成で「404ガチャチケット」が最大202連分もらえる特別なパネルミッションをはじめ、最大6日間ログインで「★3キャスト確定ガチャチケット」や1,500ジェム(無償)などがもらえる“スタートダッシュログインボーナス”や、★3キャスト1枠確定の“リセット記念祭キャストステップアップガチャ”などが登場!



さらに、メインクエスト、サブクエストの★3クリア報酬「ジェム」が5個→30個に大幅増量となるほか、代表取締役アリーナの報酬がリセットされます。どうぞお見逃しなく!



※“Half Anniversary エラゲ リセット祭 ‐2023”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





<エレベーターアクションとは>

スパイとして単身ビルへ潜入し、すべての機密書類を手に入れて脱出することが目的の、アーケード向けアクションゲームです。1983年にタイトーから発売されました。

エレベーターを操作して敵を押しつぶしたり、ランプを使った攻撃で敵を倒したりと、さまざまなアクションを駆使してビルから脱出を目指します。

『エレベーターアクション リターンズ』などの続編がリリースされた他、様々な家庭用ゲーム機に移植されています。

2022年発売のアーケード筐体型ゲーム機『イーグレットツー ミニ』及び、Nintendo Switch(TM)用ソフト『タイトーマイルストーン』にもそれぞれ収録されています。



タイトーマイルストーンシリーズ公式サイト:https://www.taito.co.jp/taitomilestones/

イーグレットツー ミニ公式サイト:https://www.taito.co.jp/egret2mini/



(C) TAITO CORPORATION 1983 ALL RIGHTS RESERVED.





<ボナンザブラザーズとは>

正義のギャング・ボナンザブラザーズが、悪人の街バッドタウンでひと稼ぎ! 警備員たちに見つからないように、すべてのお宝をいただいて脱出する潜入アクションゲームです。悪徳商社にインチキカジノ、大富豪の邸宅などさまざまな建物に潜入し、ドアや壁に張り付いて身を潜めて敵をやり過ごし、見つかったときには麻酔銃で正面突破! 上下で同時進行する2人同時プレイも可能です。

レイトレーシングCG風に描かれたグラフィックも特徴的で、登場キャラクターたちはその後『タントアール』シリーズでも舞台を変えて登場します。



(C)SEGA





<エラーゲームリセットとは>

実在ゲームメーカーが生み出した電脳世界―。名作ゲームが美少女で蘇る。

ゲーム界を巻き込んだ、シューティングライクバトルがここから始まる!



『ゼビウス』『ダライアス』『バーチャファイター』など

あの頃、夢中になって遊んだ名作ゲームの数々が、自我を与えられた美少女になって現代に甦る!

彼女たちを仲間にくわえて、今すぐ世界に飛び込もう!



歪められた歴史を正し、本来の世界を取りもどす物語が始まる。



◆推奨環境

iPhone 12 以降(iOS 13 以上)

Android 8.0 以上

RAM 3GB 以上



・DMM GAMES版

OS : Windows 10(64bit)/ 11 日本語版

CPU :Intel Core i3-4150/AMD A10 6800K 以上

メモリ : 4GB以上

HDD空き容量 : 10GB以上

モニター解像度 : 1280×720ドット以上

グラフィックカード : GeForce GTX 1050 以上



※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。

(全機種の動作を保証するものではございません。)





【タイトル概要】

タイトル名称:エラーゲームリセット

対応OS:iOS/Android/Windows

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

DMM GAMES版:https://errorgamereset.sega.com/dmg/

配信開始日:2023年4月25日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:名作ゲームの擬人化RPG

メーカー:セガ

CERO表記:C区分(15才以上対象)

公式サイト:https://errorgamereset.sega.com

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/404gamereset

著作権表記:(C) SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



