[株式会社セガ]

株式会社セガは、Xbox Game Pass 、Xbox Series X|S、Xbox One 、Windows、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、PC(Steam)用ソフト『龍が如く7外伝 名を消した男』について、2つのサブストーリーの概要を公開しました。









『龍が如く7外伝 名を消した男』公式サイト

https://ryu-ga-gotoku.com/gaiden/





■ボリューム満点のサブストーリー

とある理由から赤目の仕事を手伝うことになった桐生一馬は、なんでも屋である赤目の元に舞い込んでくる数々の依頼を請け負うことになります。

依頼の内容はバラエティ豊富で、メインストーリーとは異なるさまざまな物語(サブストーリー)を体験することができます。







受けた依頼によってはシリーズお馴染みのキャラクターや意外な人物も物語に登場するのでプレイしてみましょう。

誰にも存在を知られてはいけない桐生が、まさかの相手との再会でピンチに……!?







なんでも屋の依頼を受けた桐生は、神室町からやって来たという男に遭遇するが…!?









【商品概要】

商品名 : 龍が如く7外伝 名を消した男

対応機種 :

Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PlayStation(R)5 /PlayStation(R)4 / Steam

※ Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows / PC(Steam)版はデジタル版の販売のみ。

発売日 : 2023年11月9日(木)発売予定

希望小売価格 : パッケージ版・デジタル版 5,400円(税込5,940円)

ジャンル : アクションアドベンチャー

プレイ人数 : 1人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO : D区分(17歳以上対象)

著作権表記 : (C)SEGA





■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、累計出荷本数2,130万本を超えるシリーズ作品となっている。



◆龍が如くポータルサイト:http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/ryugagotoku?s=20

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



