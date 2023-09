[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S用ソフトウェア『Atlas Fallen(アトラス フォールン)』を、Focus Entertainmentより2023年12月14日(木)に発売することをお知らせいたします。

セガは、フランス・パリのゲームパブリッシャーFocus Entertainment社と、日本市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。









『Atlas Fallen』は、砂に覆われ荒廃した世界を舞台にした、三人称視点のアクションRPGです。

プレイヤーはさまざまな武器に姿を変えるガントレットと、流れる砂を意のままに操る「サンドパワーアビリティ」を駆使して、伝説の巨獣たちを狩猟していきます。スキルをアンロックして強化・カスタマイズすることで、自分だけのスタイルでプレイが可能。また、オンラインでは最大2名のマルチプレイにも対応しています。

古代の脅威と謎の欠片が埋もれた、時を超越する不毛の大地――。幻想的な砂の世界を滑走する、爽快感あるアクションをお楽しみください。











■購入者特典DLC:《滅亡からの復活》パック

・「ニャアルの怒り」ガントレットスキン

・《滅亡からの復活》防具用染料

・エッセンスストーン&偶像パック

・セロスとニャアルの盾

・ギャザリングストーム シグネット





【製品概要】

商品名 : Atlas Fallen(アトラス フォールン)

対応機種 :

PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S

※Xbox Series X|Sはデジタル版の販売のみ

発売日 : 2023年12月14日(木)発売予定

希望小売価格 : 7,300円(税込8,030円)

ジャンル : アクションRPG

プレイ人数 : 1人(オンライン時1~2人)

メーカー : Focus Entertainment

CERO表記 : 審査予定

著作権表記 :

Atlas Fallen (C)2023 Deck13 Interactive. Published by Focus Entertainment. Developed by Deck13 Interactive. Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13 Interactive and their respective logos are trademarks or registered trademarks. All trademarks are the property of their respective owners.



※日本語字幕はアップデートすることで利用可能となります。





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-13:46)