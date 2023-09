[株式会社セガ]

株式会社セガは、好評発売中のNintendo Switch(TM)用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』につきまして、本日9月28日(木)に新たなダウンロードコンテンツ(DLC)を配信開始いたしました。また、10月に配信されるDLCの内容も公開しています。







本作は、アーケードやドリームキャスト、Wiiで人気を博した、誰でも気軽に楽しめるリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ』の完全新作です。

Nintendo SwitchのJoy-Conをマラカスに見立て、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングで角度を合わせてシェイク! 画面の指示に合わせてダンスしたりポーズをキメたり、人気の楽曲に合わせたノリノリのプレイが楽しめます。



※DLCをご利用いただくには、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』本編が必要です。

また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※各コンテンツの内容・名称などは予告なく変更することがございます。







■9月28日(木)より配信の各種DLC



●セガミュージックパック(税込価格:550円)

※デジタルデラックス版向けに8月30日(水)より先行配信

「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 『龍が如く』シリーズ

「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』





●K-POPミュージックパック(税込価格:550円)

「Cupid (Twin Version) - Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

「Dynamite」 by BTS

「Permission to Dance」 by BTS







■10月26日(木)配信予定の各種DLC



●ペルソナ5ザ・ロイヤル ミュージックパック(税込価格:550円)

「Life Will Change」 from 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』

「Rivers In the Desert」 from 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』

「Colors Flying High」 from 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』



(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.



●ペルソナ5ザ・ロイヤル きせかえパック(税込価格:220円)



(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.



●バーチャル・シンガー ミュージックパック(税込価格:550円)

「グッバイ宣言」 by flower

「ヴァンパイア」 by 初音ミク

「フォニイ」 by 可不







■富士急ハイランドのイベント「SONIC SQUARE(ソニックスクエア)」に出展



2023年9月27日(水)から10月15日(日)の期間中、「ソニック」シリーズと富士急ハイランドのコラボイベント「SONIC SQUARE(ソニックスクエア)」が富士急ハイランドにて開催中です。



「ソニック」シリーズのキャラクターによるアトラクションや園内アナウンスのほか、ゲーム内ステージやアイテムを再現したフォトスポット、本イベントでしか遊ぶことのできない謎解きゲームやガラポンなど、盛りだくさんの内容となっております。



体験プレイコーナーでは、2023年10月17日(火)発売予定の『ソニックスーパースターズ』に加えて、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』をお楽しみいただけます。会場で『ソニックスーパースターズ』を体験された方にはキャラお面を、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』を体験された方にはオリジナルトートバッグを先着でプレゼントいたします。







▲『ソニックスーパースターズ』、キャラお面





▲オリジナルトートバッグ



「SONIC SQUARE」概要

開催期間:2023年9月27日(水)~10月15日(日)

※10月1日(日)のみ、イベント除外日となります。



実施概要

その1:フォトスポット

その2:アトラクション&園内アナウンス

その3:コラボメニュー

その4:謎解きゲーム

その5:ガラポン

その6:グリーティングイベント(開催場所:セントラルパーク内イベントステージ)

その7:体験プレイコーナー

※『ソニックスーパースターズ』は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)用ソフトです。

※一部施策は10月2日(月)以降の実施となります。

※その他最新情報は、随時特設サイトより更新いたしますのでご確認ください。



「SONIC SQUARE」特設サイト

https://sonic.sega.jp/SonicChannel/topics/collaboration/20230904_008343/





■公式X(旧Twitter)で新情報を公開中!



『サンバDEアミーゴ』に関する最新情報を、タイトル公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/sambadeamigo_jp)でお届け中です! ゲームに登場するキャラクターやステージの情報に加えて、最新のゲーム映像も公開しているので、ぜひチェックしてください。





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : 発売中(2023年8月30日(水) 発売)

希望小売価格 :

パッケージ版・デジタル版:4,990円(税込5,489円)

デジタルデラックス版:5,990円(税込6,589円)※デジタル版のみ

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1~2人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp



商品名 : サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー

対応機種 : Meta Quest 3 / Meta Quest 2 / Meta Quest Pro

発売日 : 2023年秋発売予定

※Meta Quest 3への対応は2023年後半予定

希望小売価格 : 3,628円(税込3,990円)

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

著作権表記 : (C)SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



