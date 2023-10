[パナソニックグループ]



パナソニック コネクト株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO:樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト)は、2023年9月に神戸工場(兵庫県神戸市)で生産したMicrosoft Windows OS搭載PC/タブレットの累計出荷台数1,000万台を達成しました。

パナソニック コネクトは、1996年からモバイルPC「レッツノート」と頑丈ノートPC/タブレット「タフブック」の生産を開始しました。当初からビジネスの現場に持ち運ぶ端末として自社開発のモノづくりにこだわり、お客様とともに進化を続けてきました。おかげさまでレッツノートは法人向けウルトラポータブルPCでシェアNo.1(※1)、タフブックは頑丈ノートPCでシェア21年連続グローバルNo.1(※2)を獲得しています。

今後もお客様の働き方の変化に合わせて製品を専鋭化させ、モバイルワーカーの皆様が最大限に能力を発揮できるようPC事業を通じて貢献していきます。



〇レッツノートとタフブックの歴史

1996年、まだデスクトップPCが主流で、パソコンを持ち運ぶような働き方が当たり前ではない時代に初代レッツノート「AL-N1」が誕生しました。2000年代に入ると、「頑丈」「軽量」「長時間」を追求し、モバイル性を高めたレッツノート「CF-R1」が登場。筐体をより頑丈にする「ボンネット構造」の天板や今のデザインにも引き継がれる「円形タッチパッド(ホイールパッド)」を搭載しました。

その後もお客様からのご要望を伺いながら進化を続け、2020年代からはリアルとオンラインが入り混じるハイブリッドワークという働き方にお応えするレッツノート「FV」「SR」「QR」を発売しています。



同様に1996年に現場向けの頑丈ノートPCであるタフブック「CF-25」を発売。オフィス以外の作業現場へのIT機器の導入がいち早く行われていた欧米で、屋外作業時にも壊れずに使用できるノートPCとして評価されました。

その後も「粉塵の多い現場で使いたい」「雨の中でも壊れないパソコンが欲しい」といった声にお応えし、改良を重ねる中で現在の防塵・防水性能や耐落下性能が磨かれていきました。現在、フィールドワーカーの業務に欠かせないツールとして物流・建設・インフラなど様々な業界のDXに貢献しています。



〇責任者のコメント

・山本 清高(パナソニック コネクト株式会社 ヴァイスプレジデント 兼 モバイルソリューションズ事業部 マネージングダイレクター)

レッツノート・タフブックをご愛用いただいているお客様、レッツノート・タフブックの製造・販売に関わるパートナー様、製品に関わる全ての皆様に心より感謝申し上げます。おかげさまで2023年は「日経コンピュータ 顧客満足度調査」において2年連続5度目のNo.1(※3)という評価をいただくことができました。今後も多くのビジネスパーソンの必需品となる製品を提供できるよう、お客様との信頼関係構築に努め、製品を研ぎ澄ますことに尽力してまいります。



・矢吹 精一(パナソニック コネクト株式会社 モバイルソリューションズ事業部 神戸工場 工場長)

レッツノート・タフブックをご愛用いただいている皆様のおかげで、1996年からここまで成長することができました。誠にありがとうございます。お客様に安心してご使用いただけるよう、一台一台に心を込めて生産する姿勢はこれからも変わりません。また、ショウルーム工場として工場見学にも積極的に取り組み、法人のお客様や学生など多くの方にモノづくりの現場をご覧いただくことができました。今後もお客様の期待を超えられるよう、品質強化、生産の効率化に取り組んでまいります。



※1:出所:IDC Japan, Japan Personal Computing Quarterly Model Analysis 2023Q2 Share By Company 2022年、ビジネス市場(教育と官公庁を除く)において

※2:出所:VDC Quarterly Tracker, 2022Q4, Rugged Clamshell Notebook & 2-in-1 Detachable

※3:「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2023-2024」(日経コンピュータ 2023年8月31日号掲載)ノートPC部門において



