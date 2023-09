[株式会社セガ]

9月23日(土)より“開発課コロシアム”を開催!



株式会社セガは、名作ゲームの擬人化RPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』(以下 エラーゲームリセット)にて、2023年9月22日(金)より “クラウドイベント”を開催します。

また、新キャスト「リッジレーサー(カソード)」や「レールチェイス(アノード)」が登場する“新キャストピックアップガチャ”を同日より開始しました。

さらに、9月23日(土)より “開発課コロシアム”を開催します。









◆「スキル解放コード」手に入れてバーストスキルを強化しよう! “クラウドイベント”開催



開催期間:2023年9月22日(金)12:00~ 9月29日(金)11:59

“クラウドイベント”は全30クエストで構成される期間限定のイベントです。

特別なシナリオが楽しめるほか、クエストクリアで「クラウドトークン」を入手でき、「クラウドトークン」は「セガクレド」や「アクセスキー」と交換できます。

「アクセスキー」を使用して挑戦する特別クエスト“カオスクラウド”では、キャストのスキルを成長させることができる特別なアイテム「スキル解放コード」と交換できる、「スキル解放コードトークン」がドロップすることがあります。ぜひ挑戦してキャストが持つバーストスキルを強化しましょう!

なお、期間中は「セガクレド」や「アクセスキー」が報酬として獲得できる“チャレンジパネルミッション”も開催中です。



※ “クラウドイベント”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆新キャスト「リッジレーサー(カソード)」「レールチェイス(アノード)」が登場!



●リッジレーサー(カソード)(CV:黒沢ともよ)





▼新キャスト「リッジレーサー(カソード)」の紹介PVを公開中!

URL:https://youtu.be/5XkXVdY_sgU





●レールチェイス(アノード)(CV:下地柴野)





▼新キャスト「レールチェイス(アノード)」の紹介PVを公開中!

URL:https://youtu.be/LRrnzf4Rsuo





◆「リッジレーサー(カソード)」「レールチェイス(アノード)」が新登場する“新キャストピックアップガチャ”開催!





開催期間:2023年9月22日(金)12:00~ 9月29日(金)11:59

同時開催中の“クラウドイベント”で大活躍する新キャスト「リッジレーサー(カソード)」や「レールチェイス(アノード)」が登場する、“新キャストピックアップガチャ”を開催します。

今回の“新キャストピックアップガチャ”は、有償1回ガチャがデイリー割引(150CP→50CP)でお楽しみいただけます。また、有償・無償の10回ガチャは、1枠★2以上キャストが確定で登場します!

さらに、"新フィギュアピックアップガチャ"からは、「リッジレーサー・DX筐体」や「レールチェイス・筐体」のフィギュアが新登場します。こちらもお見逃しなく!





◆仲間と力を合わせて豪華報酬を目指そう! “開発課コロシアム”を開催



開催期間:2023年9月23日(土)12:00~ 9月29日(金)23:59

同じ開発課の仲間と力を合わせて豪華報酬を目指す、“開発課コロシアム”を開催します。

“開発課コロシアム”は、他の開発課と競い合いながら、期間中に登場する4体のボスに挑戦する期間限定イベントです。4体のボスは属性や有効な攻撃が異なるため、同じ開発課内での情報交換や所持キャストに合わせた役割分担がより上位を目指す鍵となります。

なお、バトルの報酬やランキング報酬として、豪華報酬と交換できる専用のポイントや、フィギュアを強化できるアイテムが獲得できます。より多くの報酬獲得を目指し、仲間と協力しましょう!



※ “開発課コロシアム”の詳細は、ゲーム内お知らせをご確認ください。





◆9月26日(火)20時より“『エラーゲームリセット』ハーフアニバーサリー前夜祭特番”を配信!



2023年10月26日(木)のサービス半周年に先駆けて、“『エラーゲームリセット』ハーフアニバーサリー前夜祭特番”を9月26日(火)20時より配信します。

今回は、ゲストに「ファンタジーゾーン」役の声優・大森日雅さんをお迎えし、MCのドグマ風見さんと中村プロデューサーより、次回アップデートより開催となるコラボシナリオイベントや最新アップデート情報を中心にお届けします。ユーザーのみなさまへ日頃の感謝を込めて実施する、ハーフアニバーサリー記念キャンペーン“エラゲ リセット祭”の詳細発表も!

「エラーゲームリセット」がさらに楽しめる最新情報盛りだくさんの番組を、ぜひご視聴ください。



『エラーゲームリセット』ハーフアニバーサリー前夜祭特番

URL: https://youtube.com/live/e3A64y1YTFg



【配信日時】2023年9月26日(火)20:00~

番組MC:ドグマ風見

ゲスト:大森日雅(ファンタジーゾーン役)

出演者:中村豪介(「エラーゲームリセット」プロデューサー)





<リッジレーサーとは>

「リッジレーサー」は1993年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)から発売され、今までにないリアルな画像と誰でも直感的に遊ぶことができる操作性で、普段あまりゲームをプレイしない層からも絶大な支持を得たアーケードレースゲームです。

また「リッジサウンド」と称されるBGMも非常に好評で、当時流行り始めていたテクノミュージックを大々的にフィーチャーしている他、国内ではそれほどメジャーではなかったロッテルダムテクノを取り入れておりました。



RIDGE RACER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





<レールチェイスとは>

「レールチェイス」は1991年にセガ・エンタープライゼス(現:セガ)から発売されたガンシューティングです。

アンデスの山奥にある麻薬組織ハーンのアジトから、インカの秘宝を奪回した主人公たちが、トロッコに乗って脱出を図ります。

筐体にはトロッコの挙動をリアルに再現するマジカルベンチシートを採用。座席が前後左右に揺れ動き、トロッコが洞窟や峡谷をハイスピードで急勾配を駆け抜ける、ジェットコースター気分を演出しました。



(C) SEGA





<エラーゲームリセットとは>

実在ゲームメーカーが生み出した電脳世界―。名作ゲームが美少女で蘇る。

ゲーム界を巻き込んだ、シューティングライクバトルがここから始まる!



『ゼビウス』『ダライアス』『バーチャファイター』など

あの頃、夢中になって遊んだ名作ゲームの数々が、自我を与えられた美少女になって現代に甦る!

彼女たちを仲間にくわえて、今すぐ世界に飛び込もう!



歪められた歴史を正し、本来の世界を取りもどす物語が始まる。



◆推奨環境

iPhone 12 以降(iOS 13 以上)

Android 8.0 以上

RAM 3GB 以上



・DMM GAMES版

OS : Windows 10(64bit)/ 11 日本語版

CPU :Intel Core i3-4150/AMD A10 6800K 以上

メモリ : 4GB以上

HDD空き容量 : 10GB以上

モニター解像度 : 1280×720ドット以上

グラフィックカード : GeForce GTX 1050 以上



※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。

(全機種の動作を保証するものではございません。)





【タイトル概要】

タイトル名称:エラーゲームリセット

対応OS:iOS/Android/Windows

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

DMM GAMES版:https://errorgamereset.sega.com/dmg/

配信開始日:2023年4月25日

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:名作ゲームの擬人化RPG

メーカー:セガ

CERO表記:C区分(15才以上対象)

公式サイト:https://errorgamereset.sega.com

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/404gamereset

著作権表記:(C) SEGA





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



