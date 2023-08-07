［株式会社講談社］





長野の冬は長く厳しい。インストラクターの賢二は、１台のエアコンで家中を暖められる「まほうの家」を購入する。ところが、その家に引っ越した直後から奇妙な現象が起こり始める。想像を絶する恐怖の連鎖は、賢二の不倫相手など屋外へと波及し、ついに犠牲者が……。家が最大の恐怖になる！



大ヒット小説、神津凛子原作『スイート・マイホーム』を、新進気鋭の漫画家・白雲ひなが渾身のコミカライズ！ 夏の残暑を一気に冷ますほどの、美しく切なく、そして、圧倒的に恐ろしいミステリー！ 神津凛子のマンガ用描き下ろし小説も掲載されています。ホラー、ミステリーファン必読の1冊です。









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Palcy：https://palcy.kodansha.co.jp/c/1979.html

テレマガネット：https://cocreco.kodansha.co.jp/telemaga/comics/myhome/c1c9S



【商品概要】

●『スイート・マイホーム』上

●定価：594円（税込）

●体裁：新書サイズ 、1色192P

●発売日：2023年8月31日

●発行所：株式会社講談社

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＜映画 製作概要＞

出演：窪田正孝

蓮佛美沙子 奈緒

中島 歩 里々佳 吉田健悟 磯村アメリ

松角洋平 岩谷健司 根岸季衣

窪塚洋介



監督：齊藤 工

原作：神津凛子『スイート・マイホーム』（講談社文庫）

脚本：倉持 裕

音楽：南方裕里衣

製作：鳥羽乾二郎 太田和宏 高見洋平 人見剛史 松下寿昭 澁谷京子 福山雅治

エグゼクティブプロデューサー：福家康孝 新井勝晴

プロデューサー：中村陽介 赤城 聡

ラインプロデューサー：飯塚信弘 撮影：芦澤明子（J.S.C）

照明：菰田大輔 美術：金勝浩一 録音：桐山裕行 装飾：山田好男

編集：高橋幸一 音響効果：安江史男 スクリプター：工藤みずほ

スタイリスト：高橋さやか ヘアメイク：中山有紀

音楽プロデューサー：千田耕平 キャスティング：南谷 夢

助監督：是安 祐 制作担当：桑原 学

製作幹事・配給：日活 東京テアトル

制作プロダクション：日活 ジャンゴフィルム 企画協力：フラミンゴ

製作：日活 東京テアトル 講談社 ライツキューブ スターキャット ブルーベアハウス

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（映画創造活動支援事業）独立行政法人日本芸術文化振興会



(C)2023『スイート・マイホーム』製作委員会 (C)神津凛子／講談社



公式サイト：sweetmyhome.jp

公式Twitter：@sweetmyhome_jp



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