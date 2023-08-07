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監督・齊藤 工×主演・窪田正孝で2023年9月1日(金)全国ロードショー！　観るものすべてを惑わす驚愕のホラー・ミステリー『スイート・マイホーム』をコミカライズ！　8月31日発売

［株式会社講談社］



長野の冬は長く厳しい。インストラクターの賢二は、１台のエアコンで家中を暖められる「まほうの家」を購入する。ところが、その家に引っ越した直後から奇妙な現象が起こり始める。想像を絶する恐怖の連鎖は、賢二の不倫相手など屋外へと波及し、ついに犠牲者が……。家が最大の恐怖になる！

大ヒット小説、神津凛子原作『スイート・マイホーム』を、新進気鋭の漫画家・白雲ひなが渾身のコミカライズ！　夏の残暑を一気に冷ますほどの、美しく切なく、そして、圧倒的に恐ろしいミステリー！　神津凛子のマンガ用描き下ろし小説も掲載されています。ホラー、ミステリーファン必読の1冊です。




↓1話目の試し読みはこちら。
Palcy：https://palcy.kodansha.co.jp/c/1979.html
テレマガネット：https://cocreco.kodansha.co.jp/telemaga/comics/myhome/c1c9S

【商品概要】
●『スイート・マイホーム』上
●定価：594円（税込）
●体裁：新書サイズ 、1色192P　　
●発売日：2023年8月31日
●発行所：株式会社講談社
ご購入はお近くの書店、ネット書店で　


＜映画　製作概要＞
出演：窪田正孝
蓮佛美沙子　奈緒
中島 歩　里々佳　吉田健悟　磯村アメリ
松角洋平　岩谷健司　根岸季衣
窪塚洋介

監督：齊藤 工
原作：神津凛子『スイート・マイホーム』（講談社文庫）
脚本：倉持 裕
音楽：南方裕里衣　
製作：鳥羽乾二郎　太田和宏　高見洋平　人見剛史　松下寿昭　澁谷京子　福山雅治　
エグゼクティブプロデューサー：福家康孝　新井勝晴　
プロデューサー：中村陽介　赤城 聡
ラインプロデューサー：飯塚信弘　撮影：芦澤明子（J.S.C）　
照明：菰田大輔　美術：金勝浩一　録音：桐山裕行　装飾：山田好男　
編集：高橋幸一　音響効果：安江史男 スクリプター：工藤みずほ　
スタイリスト：高橋さやか　ヘアメイク：中山有紀　
音楽プロデューサー：千田耕平　キャスティング：南谷 夢　
助監督：是安 祐　制作担当：桑原 学
製作幹事・配給：日活　東京テアトル　
制作プロダクション：日活　ジャンゴフィルム　企画協力：フラミンゴ
製作：日活　東京テアトル　講談社　ライツキューブ　スターキャット　ブルーベアハウス
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（映画創造活動支援事業）独立行政法人日本芸術文化振興会

(C)2023『スイート・マイホーム』製作委員会　(C)神津凛子／講談社

公式サイト：sweetmyhome.jp
公式Twitter：@sweetmyhome_jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/07-11:46）

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