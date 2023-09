[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年9月21日(木)から9月24日(日)まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2023」(以下、「TGS2023」)につきまして、セガ/アトラスブース出展タイトルの詳細や配布物のラインナップ、配信番組のスケジュールを公開いたしました。







TGS2023セガ/アトラスブースには、『ソニックスーパースターズ』、『龍が如く7外伝 名を消した男』『ペルソナ5 タクティカ』をはじめとしたセガやアトラス、さまざまなパートナーの注目タイトルが多数登場いたします。また新たに、『龍が如く8』『Football Manager 2024』等の出展が決定しました。

またブース内では、タイトルの世界観を体感できる「ファンタイムSHOW」も実施予定です。さらに、体験プレイをされた方やセガ/アトラスブースにご来場いただいた方には、さまざまなオリジナルグッズをプレゼントいたします。各タイトルの配布物情報も公開しておりますので、ぜひご確認ください。



なお、セガ/アトラスTGS2023特設サイトでは、セガ/アトラスブースに関する最新情報を、今後も随時更新いたします。



TGS2023にお越しの際は、最新タイトルの体験プレイや映像を取り揃えたセガ/アトラスブースにぜひご来場ください。







■東京ゲームショウ2023開催概要■

【イベント名】TOKYO GAME SHOW 2023 / 東京ゲームショウ2023

【会場】幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

【開催日時】

ビジネスデイ :

2023年9月21日(木)10:00~17:00

2023年9月22日(金)10:00~17:00

一般公開日 :

2023年9月23日(土)10:00~17:00

2023年9月24日(日)10:00~17:00

※状況により9:30に開場する場合があります。

【ブース場所】セガ/アトラスブース:ホール5-N03(幕張メッセ Hall5 駅側)



セガ/アトラスTGS2023特設サイト

https://tgs.sega.jp/





■出展形式・配布物一覧■

□出展形式:略式表記(TT:体験プレイ出展/映像:映像出展)

□配布物:●:体験プレイ特典 ○:配布特典



セガ

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『ソニックスーパースターズ』

<配布物>

●『ソニックスーパースターズ』キャラお面(ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー)(※1)

●『ソニックスーパースターズ』スタートブック

●『ソニックスーパースターズ』クリアファイル&ステッカー(※2)

○『ソニックスーパースターズ』オリジナルTシャツ(非売品)(※3)



<出展形式>

TT

<タイトル名>

『龍が如く7外伝 名を消した男』

<配布物>

●龍スタ スマホケース&ストラップ



<出展形式>

TT

<タイトル名>

『龍が如く8』

<配布物>

●龍スタ スマホケース&ストラップ



<出展形式>

TT

<タイトル名>

『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』

<配布物>

●『ENDLESS(TM) Dungeon』オリジナルステッカー



<出展形式>

映像

<タイトル名>

『Football Manager 2024』

<配布物>

○『FM24』manager playbook





アトラス

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『ペルソナ5 タクティカ』

<配布物>

●『ペルソナ5 タクティカ』オリジナルアクリルキーホルダー

●『ペルソナ5 タクティカ』「モルガナ隊長」フライヤー&隊員認定シール(※4)

○『P3R』『P5T』大型ショッパー



<出展形式>

TT

<タイトル名>

『ペルソナ3 リロード』

<配布物>

●『ペルソナ3 リロード』S.E.E.S.制式戦闘服腕章ステッカーセット

○『P3R』『P5T』大型ショッパー



<出展形式>

映像

<タイトル名>

『ユニコーンオーバーロード』

<配布物>

―



<出展形式>

映像

<タイトル名>

『メタファー:リファンタジオ』

<配布物>

―





アニプレックス

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!』

<配布物>

●ufotable描き下ろしパッケージビジュアル特製ポストカード





エレクトロニック・アーツ

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『EA SPORTS FC(TM) 24』

<配布物>

○『EA SPORTS FC(TM) 24』オリジナルトートバッグ

●『EA SPORTS FC(TM) 24』オリジナルステッカー





WB Games

<出展形式>

映像

<タイトル名>

『ホグワーツ・レガシー』

<配布物>

―





PLAION

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『PAYDAY3』

<配布物>

●『PAYDAY3』オリジナルステッカー



<出展形式>

TT

<タイトル名>

『HOT WHEELS UNLEASHED(TM) 2 -Turbocharged』

<配布物>

●『HOT WHEELS UNLEASHED(TM) 2 -Turbocharged』オリジナルステッカー

●マテル社 オリジナルステッカー





Jyamma Games

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『Enotria: The Last Song』

<配布物>

―





Focus Entertainment

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『Atlas Fallen』

<配布物>

―





GSC Game World

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『S.T.A.L.K.E.R. 2: HEART OF CHORNOBYL』

<配布物>

―





DMM Games

<出展形式>

TT

<タイトル名>

『きみのまちサンドロック』

<配布物>

●『きみのまち サンドロック』特製うちわ



※1 『ソニックスーパースターズ』キャラお面のキャラクターはお選びいただけません。

※2 『ソニックスーパースターズ』の試遊体験後、アンケートにお答えいただいた方へプレゼントいたします。

※3 『ソニックスーパースターズ』コーナーにて、同タイトルの予約完了画面を提示いただくとプレゼントとなります。

※4 『ペルソナ5 タクティカ』のフライヤーはセガ/アトラスブースに設置、また試遊時にお配りします。シールは試遊体験後、フライヤーにお貼りします。

※ 数に限りがございますのでなくなり次第配布は終了となります。





■配信番組スケジュール■

※敬称略

TGS公式出展社番組「セガにゅー特番 #TGS2023」

9月21日(木)20:00~20:50

【内容】

セガ公式YouTubeチャンネルで毎月配信中の『セガにゅー』。

セガとアトラスの最新タイトル情報を盛り沢山でお届けする、TGS特番を9月21日(木)20時より配信!

【MC】藤岡 真威人(俳優)、久保田 未夢(声優)、ほか

【配信チャンネル】https://www.youtube.com/watch?v=sDow6eLu5yM





「ファンタイムSHOW」タイムスケジュール

<開催時間/タイトル>

11:00~ /『ソニックスーパースターズ』

11:30~ /

『ペルソナ3 リロード』(9月21日(木)、23日(土))

『ペルソナ5 タクティカ』(9月22日(金)、24日(日))

12:00~ /『龍が如く』

12:30~ /『ENDLESS(TM) Dungeon』

13:00~ /

『ペルソナ3 リロード』(9月21日(木)、23日(土))

『ペルソナ5 タクティカ』(9月22日(金)、24日(日))

13:30~ /『ソニックスーパースターズ』

14:00~ /『ENDLESS(TM) Dungeon』

14:30~ /『龍が如く』

15:00~ /『ソニックスーパースターズ』

15:30~ /

『ペルソナ3 リロード』(9月21日(木)、23日(土))

『ペルソナ5 タクティカ』(9月22日(金)、24日(日))

16:00~ /『龍が如く』

16:30~ /

『ペルソナ3 リロード』(9月21日(木)、23日(土))

『ペルソナ5 タクティカ』(9月22日(金)、24日(日))



※それぞれのショーは約10分を予定しております。





■TGS2023『#TGSセガアトラスで撮ってみた』写真投稿キャンペーン

セガ公式X(旧Twitter)にて、『ソニックスーパースターズ』、『龍が如く7外伝 名を消した男』『ペルソナ5 タクティカ』のグッズセットが当たる投稿キャンペーンを開催いたします。セガ公式Xをフォローして、ハッシュタグ「#TGSセガアトラスで撮ってみた」を付けて、幕張メッセで撮影されたセガ/アトラスブースの写真、もしくは TGS VR 2023内で撮影したセガ/アトラスブースのスクリーンショットを投稿してください。投稿いただいた方の中から、抽選で各3名様合計9名にプレゼントいたします。

詳しくはセガ公式X(https://twitter.com/sega_official)をご確認ください。



応募期間:2023年9月21日(木)10:00~10月1日(日)23:59













■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-20:16)