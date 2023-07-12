『デッドマウント・デスプレイ』のBIGアクリルスタンドの受注…
［株式会社arma bianca］
「AMNIBUS」にて『デッドマウント・デスプレイ』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『デッドマウント・デスプレイ』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『デッドマウント・デスプレイ』の商品の受注を7月7日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1117?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼BIGアクリルスタンド
※画像は「四乃山ポルカ BIGアクリルスタンド」を使用しております。
四乃山ポルカ、真ポルカ、崎宮ミサキ、繰屋 匠、岩野目ツバキ、荒瀬耿三郎、倉木リサをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 ￥1,980(税込)
種類 ：全7種(四乃山ポルカ、真ポルカ、崎宮ミサキ、繰屋 匠、岩野目ツバキ、荒瀬耿三郎、倉木リサ)
サイズ：本体：（約）10.1×13cm 台座：（約）直径6.5cm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1117?utm_source=press
https://twitter.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
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発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
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(C)成田良悟・藤本新太／SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-13:46）
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