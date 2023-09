[株式会社セガ]

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)では、2023年9月13日(水)より、日本を代表する選手たちが登場する“JAPAN LEGENDS SCOUT”を開催します。



また、“SUPER SPORTS XEBIOコラボキャンペーン”を同日より開始しました。キャンペーンでは、大会参加者から抽選で「スペシャルマーキング サッカーフットサル バックパック(GIRAUDM)」や「サカつくRTWコラボオリジナルクーポン」が贈呈されるカップ戦イベント“LIMITED MATCH XEBIO CUP”をはじめ、「SUPER SPORTS XEBIO」とのコラボ記念エンブレムや各種金アクセサリーが獲得できる特別ミッション、「★5確定スカウトチケット」などが獲得できる豪華ログインボーナスなどが期間限定で登場します。







◆【日本サッカーのレジェンドたちが降臨!】JAPAN LEGENDS SCOUT

レジェンド「前園真聖」「北澤豪」「都並敏史」「相馬直樹」「楢崎正剛」をはじめ、「古橋亨梧」「伊東純也」「旗手怜央」「冨安健洋」「岩田智輝」「町田浩樹」といった日本を代表する選手たちが、得意戦術「カウンター」の新★5選手として登場する“JAPAN LEGENDS SCOUT”を開催!

“特典付きスカウト”、“通常版スカウト”とも、通常枠の★5確率は15%です。



・特典付きスカウト

開催期間:2023年9月13日(水)~10月4日(水)10:59



日本を代表する選手たちが登場する、特典付きの特別なスカウトです。通常枠の★5確率は15%です。

なお、STEP1・3・5では、「新★5選手1人確定」や「★5選手確率アップ」などの特別獲得枠が付きます。また、STEP2・4では特典アイテムが付きます。



・通常版スカウト

開催期間:2023年9月13日(水)~10月4日(水)10:59



日本を代表する選手たちが登場する特別なスカウトです。通常枠の★5確率は15%です。



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



<前園真聖>





<北澤豪>





<都並敏史>





<相馬直樹>





<楢崎正剛>





<古橋亨梧>





<伊東純也>





<旗手怜央>





<冨安健洋>





<岩田智輝>





<町田浩樹>







◆JAPAN LEGENDSログインボーナスキャンペーン

開催期間:2023年9月13日(水)~10月4日(水)3:59



“JAPAN LEGENDSログインボーナスキャンペーン”を開催!

期間中のログインでJAPAN LEGENDSの★4選手や★6監督「緒方剛史」、「JAPAN LEGENDS スカウトチケット」を獲得できます。



<新★6「緒方剛史」監督>





※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【日本サッカーのレジェンドたちが降臨!】JAPAN LEGENDS TICKET SCOUT

開催期間:2023年9月13日(水)~10月4日(水)10:59

「JAPAN LEGENDS スカウトチケット」で引ける“JAPAN LEGENDS TICKET SCOUT”を開催します。



■登場する新★5選手

「前園真聖」「北澤豪」「都並敏史」「相馬直樹」「楢崎正剛」「古橋亨梧」「伊東純也」「旗手怜央」「冨安健洋」「岩田智輝」「町田浩樹」



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆“SUPER SPORTS XEBIOコラボキャンペーン”開催!



9月13日(水)より、“SUPER SPORTS XEBIOコラボキャンペーン”を開催!

コラボ記念のエンブレムや各種金アクセサリーが獲得できる特別ミッションのほか、「★5確定スカウトチケット」などが獲得できる豪華ログインボーナスが期間限定で登場します。

また、ピッチ内の壁や選手ユニフォームに掲載されるスポンサーとして「XEBIO」が登場します。



▼SUPER SPORTS XEBIOコラボ ログインボーナス

開催期間:2023年9月13日(水)~9月27日(水)3:59



期間中のログインで、「★5確定スカウトチケット」や「能力UP極秘練習」、「能力UP秘密練習」などが獲得できます。どうぞお見逃しなく!



▼SUPER SPORTS XEBIOコラボ 記念スポンサー

開催期間:2023年9月13日(水)~9月27日(水)13:59

期間中、新シーズン開幕時に特別スポンサーとして「XEBIO」が登場します!



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【エントリー受付開始!】LIMITED MATCH XEBIO CUP

エントリー期間:2023年9月13日(水)~9月20日(水)13:59

開催期間:2023年9月20日(水)16:00~9月24日(日)21:30



コラボカップ戦“LIMITED MATCH XEBIO CUP”を開催!本日よりエントリー受付を開始しました。

「リミテッドマッチ」は、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会イベントです。今回の“LIMITED MATCH XEBIO CUP”では、就任可能な監督のレアリティが★4のみの制限がある「リミテッドディビジョン」と、制限のない「フリーディビジョン」の2種類があります。

なお、 “LIMITED MATCH XEBIO CUP”では、大会参加者から抽選で「スペシャルマーキング サッカーフットサル バックパック(GIRAUDM)」と「サカつくRTWコラボオリジナルクーポン」のセットを15名様に贈呈します。どなたでもご参加いただけますので、奮ってご参加ください!



▲スペシャルマーキング サッカーフットサル バックパック(GIRAUDM)





▲サカつくRTWコラボオリジナルクーポン



※上記の賞品デザインはサンプルです。サカつくコラボオリジナルデザインとなる予定です。

※“LIMITED MATCH XEBIO CUP”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



<大会レギュレーション>

予選

【1次】

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出!

【最終】

1次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位64クラブが決勝進出!



決勝トーナメント

【1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝】

最終予選上位64クラブによるトーナメント戦





◆【CCT】クラブチャンピオンシップトーナメント開幕!

開催期間:2023年9月13日(水)~9月20日(水)10:59

“クラブチャンピオンシップトーナメント(CCT)”が開幕!

CCTは、ホーム&アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイして、試合の勝敗や内容によって獲得できるCCT専用ポイントでランキングを競うイベントです。「能力UP極秘練習」などのさまざまなポイント達成報酬やランキング報酬を手に入れましょう。

また、★6監督「緒方剛史」を当イベントで使用するとポイントにボーナスが付きます。その他にも、「能力UP極秘練習」、「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」などさまざまな報酬アイテムが獲得できます。



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





<SUPER SPORTS XEBIO とは>

スーパースポーツゼビオは全国170店舗以上を展開する大型スポーツ専門店です。 ビギナーからアスリート、学生やファミリーなどあらゆるスポーツ愛好家をサポート。専門知識を持ったスポーツナビゲーターがお客様一人一人に合わせたアイテムをご案内いたします。



■「SUPER SPORTS XEBIO」公式サイト:https://www.supersports.com/ja-jp/xebio





