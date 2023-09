[株式会社セガ]

株式会社セガは、PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch(TM) / PC(Steam/Epic/Windows) / Netflixにて『Football Manager 2024』(以下『FM24』)を2023年11月7日(火)に発売することを発表しました。









■唯一無二のシミュレーションゲーム『Football Manager』 シリーズとは?

『Football Manager(フットボールマネージャー)』は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズ。2004年に発売された『Football Manager 2005』からシリーズがスタート。これまでにさまざまな進化を続けています。



現在では180カ国以上のユーザーがプレイし、SNSは230万人以上のファンがフォロー。ワールドワイドでシリーズ通算売り上げは3,000万本を記録している人気タイトルです。



地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、全権監督としての立場をリアルさながらに体験できる“比類なきシミュレーションゲーム”。自分に合ったクラブ、好きなクラブを見つけて、チームをさらなる高みに押し上げていくことが目標となっています。



『FM24』は日本での正式なデビュー作でもあり、シリーズ20作目となる節目のタイトルです。



『Football Manager 2024』公式アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=tcbtuyLPKy8





■シリーズ20周年記念タイトル『FM24』の特徴



●日本語に初対応!

シリーズ20周年記念タイトルとなる『FM24』で、初めて日本語に対応。リアルな全権監督体験に憧れていたが手を上げられなかった人……本作からあなたの推しクラブでの、全権監督体験をスタートすることが可能です!



●多数のGameパートナー、クラブパートナー

クラブ、競技、運営団体……さまざまなジャンルでパートナーシップを締結。50カ国以上の1,000を超えるチームの監督になれます。これによりサッカーシミュレーションとしてのリアルさが増し、プレイヤーはより深くチーム運営にのめり込めるはずです。



●最新のプレイヤー、戦術データの反映

約50万人の選手データは最新のパラメーターが反映。それぞれ経歴、得意なポジションや役割、現在と潜在的な能力などの項目があります。ドリブルやパス、オフザボールの動きなど、サッカー選手に必要となる30以上の項目が20点満点で評価されています。





■リアルなサッカーマネジメントを体験可能な『FM24』

自分だけの監督プロフィールとバックストーリーを作成したら、世界50以上のサッカー大国から憧れのクラブを選び、リアルなサッカーの世界に飛び込んでいきます。



UEFAチャンピオンズリーグでひと時の栄光を追い求めるもよし、世界中を旅して新たな道を切り開くもよし、『FM24』はあなただけのサッカーストーリーを作り出すことができます。チーム編成から試合戦術、大型移籍まで、実際のクラブ監督と同じような決断を下せます。大勝利を収め、ファンの記憶に残る試合を演出し、一流監督の仲間入りを目指しましょう。



●チームを栄光へ導こう



チームの戦術的アプローチはプレイヤー次第。ゲーム内の戦術作成機能には、実際の試合でよく使われるプレイスタイルをモデルにしたテンプレートが用意されていて、ボタンをクリックするだけで実行に移せます。実験的な戦術を試したい場合は、既存のテンプレートの調整や、一から独自のスタイルを作成するオプションもあります。



『FM24』の移籍市場は、ゲームで最大級のサッカー選手データベースを実装。ワールドクラスのスーパースターと契約するもよし、トレーニングで成長させる期待のワンダーキッドを獲得するもよし……スカウトがあなたの採用活動をサポートします。



試合では、さまざまなオプションを使って、どの程度アクションを見るか設定し、タッチラインからすべての重要な戦術的判断を下すことができます。また、ロッカールームトークやピッチサイドでの声かけで選手とコミュニケーションを取り、戦況を変えることも可能です。もしスピーディーにトップへ上り詰めたいのなら、「インスタントリザルト」オプションを使って、試合終了のホイッスルが鳴るまでスキップして、シーズンを駆け抜けることができます。



シングルプレイで敵がいなくなったと感じたら、「オンライン対戦」、「ファンタジードラフト」、「オンラインキャリア」といった3つの魅力的なマルチプレイヤーモードで他のプレイヤーに挑戦可能。「オンライン対戦」では、1対1の勝負を楽しめて、「ファンタジードラフト」では、サッカー界のスーパースターを集めてドリームチームを作り対戦することができます。シーズンを通して実力を示したいならば、好きなクラブを選び「オンラインキャリア」モードで世界中のプレイヤーに挑戦しましょう。



『FM24』において成功への道はひとつではありません。あなたのスタイル、チーム、スキルは、シーズンを跨いで受け継がれ、磨かれていき、またUEFAチャンピオンズリーグのようなサッカー界最大の大会で勝利を獲得することにより、大きな進化を果たします。



●さらなる進化

『FM24』では試合のエンジンが進化。ボールや選手の動きが改良されたことで没入感が高まり、これまででもっともリアルな試合体験をできるようになりました。

新機能の最新情報は10月末に公開される予定です。





■プラットフォーム、早期予約について

Netflixで、『FM24 Mobile』が独占配信されます。これにより、世界中のNetflixメンバーが、お気に入りの映画やテレビ番組と同じアプリで『FM24』にアクセスできるようになります。



『FM24 Console』のXbox版とPC版はどちらもXbox Game Passでプレイ可能です。



本日から発売日までにセガ公認のオンラインストアで『FM24』(PC版)、または『FM24 Console』(PS5(TM)版およびXbox Series X|S版)を予約購入すると、10%割引価格で購入できます。



PC版を予約購入された方は、アーリーアクセスで一足先に監督としてのキャリアをスタートすることができます。アーリーアクセスはSteamとEpic Games Storeを通じて、発売日の約2週間前に提供されます。この期間にスタートしたプレイヤーのキャリアは、発売日のアップデートで引き継ぐことができます。



11月7日、『FM24』がついにリリースされます。あなたの挑戦を待っています!



※アーリーアクセスはセガ公認のオンラインストアのみ提供されます。

※アーリーアクセスの開始時期はプラットフォームによって異なる場合があります。





【製品概要】

商品名 : Football Manager 2024(フットボールマネージャー2024)

対応機種 : PC(Steam/Epic/Windows)/ Xbox Game Pass

発売日 : 2023年11月7日(火) 配信予定

希望小売価格 : 6,480円(税込7,128円)



商品名 : Football Manager 2024 CONSOLE(フットボールマネージャー2024コンソール)

対応機種 : PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Xbox Game Pass

発売日 : デジタル版 2023年11月7日(火) / PS5(TM)パッケージ版 2024年1月12日(金)発売予定

希望小売価格 : 6,480円(税込7,128円)



商品名 : Football Manager 2024 TOUCH(フットボールマネージャー2024タッチ)

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : デジタル版 2023年11月7日(火) / Nintendo Switchパッケージ版 2024年1月12日(金) 発売予定

希望小売価格 : Nintendo Switch版:5,480円(税込6,028円)



商品名 : Football Manager 2024 MOBILE(フットボールマネージャー2024モバイル)

対応機種 : Netflix(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

発売日 : 2023年11月7日(火) 配信予定



ジャンル : サッカークラブ経営シミュレーション

プレイ人数 : 1人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 :

(C) Sports Interactive Limited 2023. All Rights Reserved. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Developed by Sports Interactive Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. Football Manager, the Football Manager logo, Sports Interactive and the Sports Interactive logo are either registered trademarks or trademarks of Sports Interactive. All other company names, brand names and logos are property of their respective owners.

公式サイト : https://www.footballmanager.com/ja/games/football-manager-2024

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/fm_japan





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-16:46)