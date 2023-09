[株式会社セガ]

株式会社セガは、海外グループ会社であるRelic Entertainment, Inc.が開発を務める戦略シミュレーションゲームシリーズの最新作『Company of Heroes 3』について、新しいコンテンツロードマップを含む『Company of Heroes 3』の次のステップを発表いたしました。







新しいロードマップは、今年ゲームに実装される主要なアップデートや機能の概要が紹介されています。詳細については、下記のビデオ(英語版)をご覧ください。



『Company of Heroes 3』ロードマップ(英語)

https://youtu.be/OQ5UGfnN2Uk



ロードマップには、2023年10月にリリース予定のPC版アップデート「Umbral Wasp」が含まれています。「Umbral Wasp」では、ユニットとアニメーションのレスポンスやユニットの経路探索の改善、新しい4VS4マップ、再構成された1VS1マップ、バランス調整、その他ゲームプレイの改善が行われます。PC版ではさらに、リプレイシステムの追加やユニットのレスポンス改善など、要望の多かった機能のアップデートを年内に予定しています。



コンソール版では、6月にPC版でリリースされた「Brass Leopard」アップデートが来月リリースされ、新マップの追加やゲームプレイの改善、そしてサウンドのアップデートがコンソール版のプレイヤーにも提供されます。



また、拡張コンテンツの開発が年内のリリースに向けて進んでいます。ご期待ください。





【 商品概要 】

商品名 : Company of Heroes 3

対応機種 : PC(Steam)※デジタル版の販売のみ

発売日 : 発売中 (2023年2月24日(金) 発売)

希望小売価格 : 通常版(デジタル版のみ):税込7,590円

Digital Premium Edition(デジタル版のみ):税込9,980円

ジャンル : リアルタイムストラテジー

プレイ人数 : 1人~8人

発売・販売 : Sega Europe Ltd.

CERO表記 : D区分(17歳以上)

著作権表記 : (C)︎SEGA. Developed by Relic Entertainment.

公式サイト: https://www.companyofheroes.com/

開発元: Relic Entertainment, Inc.



商品名 : Company of Heroes 3

対応機種 : PlayStation(R)5

発売日 : 発売中(2023年5月30日(火) 発売)

希望小売価格 : 通常版(パッケージ版・デジタル版):6,900円(税込7,590円)

Premium Edition(デジタル版):9,072円(税込9,980円)

ジャンル : リアルタイムストラテジー

プレイ人数 : 1~8人(オンライン専用)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : D区分(17歳以上)

著作権表記 : (C)SEGA. Developed by Relic Entertainment.

公式サイト: https://coh3ce.sega.jp/

開発元: Relic Entertainment, Inc.



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



