株式会社セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて、新作リズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』を2023年8月30日(水)より配信開始しました。









『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』は、2000年代に人気を博したビートに合わせてマラカスを振る、セガのリズムゲーム『サンバDEアミーゴ』シリーズの完全新作です。PSYの「DADDY」、レディー・ガガの「The Edge of Glory」、Fitz and the Tantrumsの「The Walker」という、本作でのみ楽しめる3曲のほか世界中で人気の音楽ジャンルから40曲以上のヒット曲が収録され、発売後にはさらに多くの曲が追加されます! また、シリーズ初となるストーリーモードが収録されています。



AppStore:https://apps.apple.com/jp/app/id1641321225













ローンチトレーラー

https://youtu.be/KoC4IsEpqu8





■ストーリーモード

Apple Arcadeで『サンバDEアミーゴ』シリーズ初のストーリーモードを搭載。音楽に合わせて描かれる物語を楽しもう!







●あらすじ

アミーゴが伝説のマラカスを求めて消息を絶った世界……その世界では音楽が禁止されていた。

仲間に起こるさまざまな危機、新しい仲間の登場、そして、謎のキャラクター・ヤミーゴの目的と正体とは?













■キャラクター紹介

○マラカス君



アミーゴが宇宙で出会ったマラカス。伝説のマラカス……なのか?





○ヤミーゴ



アミーゴの前に立ちはだかる謎のキャラクター。その正体はいったい?





■公式X(旧Twitter)で新情報を公開中!



『サンバDEアミーゴ』に関する最新情報を、タイトル公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/sambadeamigo_jp)でお届け中です! ゲームに登場するキャラクターやステージの情報に加えて、最新のゲーム映像も公開しているので、ぜひチェックしてください。





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー

プラットフォーム : Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種 : Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

配信日 : 配信中(2023年8月30日(水) 配信)

価格 : Apple Arcade利用料(月額600円)

ジャンル : リズムアクション

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp





