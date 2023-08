[株式会社 学研ホールディングス]

~ハワイ大学留学生と学ぶ国際文化コース、課題解決型学習、ロボットプログラミングやミュージカル、STEAMクラスなど探求心とコミュニケーション能力を育むアクティブラーニング型レッスンなど多様なコース~



株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY(東京・江東/代表取締役社長:土坂恭司、以下TGG)は、園児・小学生・中学生向けのサマースクールを開講しています。お申し込みはTGGの予約サイトで受付中です。

https://tgg-school.com/







ネイティブ講師と1日6時間、英語だけで過ごすTGGの国内留学体験「サマースクール 」!





ロボットプログラミングやミュージカル、STEAM学習など、興味に合わせた楽しいコースで国内留学体験ができるTGGの「サマースクール」。TGGを構成するコンソーシアムの1社である株式会社エデューレエルシーエー(神奈川・相模原市緑区/代表取締役:山口紀生)が教室運営を担当、同社が運営する「LCA国際プリスクール・小学校」のアクティブイマージョン指導法を使い、さまざまなテーマを英語で学びながら、ディスカッションや作業を通じて英語学習と同時に特定分野の知識や思考を深めます。

※GREEN SPRINGS校(立川市)のコースは好評につき完売となりました。



「やりたいこと」で選べるコース





Global Culture Course(国際文化コース)

TGGスクール by LCA外国人インストラクター&ハワイ大学留学生とハワイを中心に様々な国の文化を学びます。食事、伝統衣装、行事、遊びやランドマークなど、自分たちでリサーチをして日本文化との違いや共通性に着目します。バーチャル旅行やカルチャー体験をして楽しみます。多文化・異文化を感じ、国際的な視野を広げるコースです。





VEX IQ 中級ロボティクス入門コース

ロボット製作や競技、プログラミングに興味がある方には、「ものづくり(ロボット工学)」と「プログラミング」が融合したユニークなコース。「VEX IQ中級ロボティクス入門コース」は、与えられたミッション達成のために、ロボットをデザイン、製作をします。お互いのコミュニケーションは英語だけ。ロボット工学とコンピューターサイエンスの名門カーネギーメロン大学作成のカリキュラムをベースに、VEX Robot Robotics Education Foundationの資格保持者のネイティブ講師とバイリンガルアシスタントが指導します。





Global Education Course(課題解決型学習)

課題解決型学習(Project Based Learning)を英語で行うコースです。

1. 問題を見つける

2. 解決策をリサーチして考える

3. グループ内でディスカッション

4. プレゼンテーションと振り返り

全て英語で行うため、(話す、読む、書く、聞く)4技能をフル活用!

知識の定着、思考力、情報リテラシー、プレゼンテーション力やコミュニケーション能力も伸ばします。





ミュージカルコース

歌や踊り、演技を通して表現する楽しさを感じ、人に伝える力(ステージ力)やコミュニケーション力を学ぶ「ミュージカル」コース。言葉だけでなく、体や目線、そして心を使った表現力、腹式呼吸やスケール練習など歌唱の基礎を学びます。英語が苦手でも大丈夫。英語上級者も十分に楽しめるコースです。体を動かしながら、歌を歌いながら、楽しく英語のセリフを覚えます。最終日の発表会では大きな達成感を感じられます。







コース概要





Global Culture Course(国際文化コース) [4日間]

アメリカ、イギリス、ジャマイカなど様々な国出身のTGGスクール by LCAの専任講師と6名のハワイ大学留学生と一緒に国際文化について学ぶコースです。通常よりも多くの外国人がコースを受け持つため、英語でのコンタクトタイムを多く持つことができます。

海外で有名な昔遊びやスポーツなどに実際にチャレンジしたり、先生や学生にインタビューをしながら、日本文化について説明をして文化交流できるプログラムになっています。



開催場所:TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN校(江東区青海)

開講日:2023年8月8日(火)~11日(金・祝)

開講時間:9時30分~15時30分

参加対象者:小学1~6年生

英語力:全レベル

参加費用:お弁当あり47,080円(税込)、お弁当なし44,000円(税込)



VEX IQ 中級ロボティクス入門コース [4日間]

ロボット工学とコンピューターサイエンスの名門カーネギーメロン大学とアメリカのREC Foundationが共同開発したSTEAM教材VEX IQを使用!TGGスクール by LCA独自の英語メソッドで【英語×ロボット工学】プログラムを提供!コーディングやリモコン操作で動くロボットを製作してTGG Cup(ロボット競技大会)に挑戦します。



開催場所:TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN校(江東区青海)

開講日:2023年8月8日(火)~11日(金・祝)

開講時間:9時30分~15時30分

参加対象者:小学4年生~中学生 プログラミングスキル中級レベル以上

英語力:中級~上級

参加費用:お弁当あり58,080円(税込)、お弁当なし55,000円(税込)



Global Education Course(課題解決型学習コース)[4日間]

今回の課題は「海洋プラスチック問題」について知り、自分たちに何ができるかリサーチをして考えます。グループワークでディスカッションをしながら自分たちなりの答えをプレゼンテーションします。英語4技能をバランスよく使い、英語力をスキルアップするコースです。



開催場所:TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN校(江東区青海)

開講日:2023年8月8日(火)~11日(金・祝)

開講時間:9時30分~15時30分

参加対象者:小学3年生~中学生

英語力:中級レベル以上

参加費用:お弁当あり49,500円(税込)、お弁当なし46,420円(税込)



ミュージカルコース[4日間]

ニューヨーク出身の演出家 益田 美季が子どもたちと作り上げるパフォーマンス。表現する楽しさを味わいながら英語で人に伝える力(ステージ力)を学びます。

今回の演目は「Empty Cafe」昔ばなしを英語ミュージカルにアレンジ。夏祭りを感じさせる笛や太鼓の音色に合わせ歌やダンスを披露します。

最終日にはミュージカル発表会を行います。



開催場所:TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN校(江東区青海)

開講日:2022年8月15日(火)~18日(金)

開講時間:9時30分~15時30分

参加対象者:5歳児、小学生~中学生

英語力:全レベル

参加費用:お弁当あり49,500円(税込)、弁当なし46,420円(税込)





ーーーー

TGG公式サイト

https://tokyo-global-gateway.com/

サマースクール情報サイト

(江東区)https://tgg-school.com/summer-school2023-bo/

お問合せフォーム

https://tokyo-global-gateway.com/contact/lca_school



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/01-19:46)