株式会社セガは、2023年8月30日(水)発売予定のNintendo Switch(TM)用ソフト『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』について、9月28日(木)に配信予定のダウンロードコンテンツ(DLC)「K-POP ミュージックパック」の内容を公開しました。







本作は、アーケードやドリームキャスト、Wiiで人気を博した、誰でも気軽に楽しめるリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ』の完全新作です。

Nintendo SwitchのJoy-Conをマラカスに見立て、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングで角度を合わせてシェイク! 画面の指示に合わせてダンスしたりポーズをキメたり、人気の楽曲に合わせたノリノリのプレイが楽しめます。



有料DLCとして8つの異なるミュージックパックの配信が予定されています。9月28日(木)には「K-POPミュージックパック」と「セガミュージックパック」が配信予定です。

なお、「セガミュージックパック」はデジタルデラックス版を購入した方に向けて、8月30日(水)から先行で配信されます。





【ダウンロードコンテンツ詳細】

●9月28日(木)配信予定

・K-POPミュージックパック(税込価格:550円)

「Cupid (Twin Version) - Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

「Dynamite」 by BTS

「Permission to Dance」 by BTS





・セガミュージックパック(税込価格:550円)

※デジタルデラックス版向けに8月30日(水)より先行配信

「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 『龍が如く』シリーズ

「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』





■大阪・神奈川で体験会を開催



『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』の店頭体験会を大阪と神奈川の2会場で開催します。

会場でゲームを体験された方にはオリジナルトートバッグを先着でプレゼント。さらに当日、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』を予約、もしくは購入された方に販促用B2ポスター(非売品)をプレゼントします。

誰でも気軽に楽しめる本作の魅力を、ぜひ会場にてご体験ください!



【体験会詳細】

・2023年8月27日(日)11:00~19:00 ビックカメラ あべのキューズモール店 3Fゲームコーナー

住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのキューズモール

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop118.jsp



・2023年9月3日(日)11:00~19:00 ビックカメラ ラゾーナ川崎店 2F入口

住所:神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop038.jsp



●注意事項

・各開催場所への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・混雑を避けるために整理券対応をさせていただく場合がございます。

また開店前の状況によっては開店時間より前に整理券を配布する場合もございます。

・開催時間前からの座り込みや場所取りはご遠慮ください。

・イベントの内容、開催時間、配布物、配布方法は予告なく変更になる場合があります。

・配布物は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・会場内外で発生した、事故・盗難などについて、主催者・会場側は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。





■公式X(旧Twitter)で新情報を公開中!



『サンバDEアミーゴ』に関する最新情報を、タイトル公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/sambadeamigo_jp)でお届け中です! ゲームに登場するキャラクターやステージの情報に加えて、最新のゲーム映像も公開しているので、ぜひチェックしてください。



■『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』とは



発売後には有償のダウンロードコンテンツで楽曲をさらに配信します。





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル

対応機種 : Nintendo Switch(TM)

発売日 : 2023年8月30日(水) 発売予定

希望小売価格 :

パッケージ版・デジタル版:4,990円(税込5,489円)

デジタルデラックス版:5,990円(税込6,589円)※デジタル版のみ

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1~2人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : A区分(全年齢対象)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/sambadeamigo_jp



商品名 : サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー

対応機種 : Meta Quest 3 / Meta Quest 2 / Meta Quest Pro

発売日 : 2023年秋発売予定

※Meta Quest 3への対応は2023年後半予定

希望小売価格 : 3,628円(税込3,990円)

ジャンル : リズムアクション

プレイ人数 : 1人(オンライン時2~8人)

発売・販売 : 株式会社セガ

著作権表記 : (C)SEGA



※Meta Quest版のタイトルが『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』に決定しました。





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



