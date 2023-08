[株式会社セガ]

株式会社セガは、2023年10月19日(木)発売予定のPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『ENDLESS(TM) Dungeon(エンドレスダンジョン)』について、PC版のクローズドβテストが、9月7日(木)~18日(月)にかけて開催されることをお知らせします。







今回のクローズドβテストは、SteamまたはEpic Games Storeで「『ENDLESS(TM) Dungeon』Last Wish Edition」を予約することで参加可能です。また、Steamで予約した場合は、特別な「マルチプレイヤー専用」バージョンのゲームライセンスを2つ追加で入手できます。ゲームライセンスは、Steamのギフトシステムを通じて2人に贈ることができるため、友達と一緒にマルチプレイを行うことが可能です!



▼『ENDLESS(TM) Dungeon』 PC版のクローズドβテストトレーラーはこちら!

https://www.youtube.com/watch?v=KnDYAPEXbFo





■『ENDLESS(TM) Dungeon』とは?

『ENDLESS(TM) Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲームです。

プレイヤーはひとりで、または友達との協力プレイで、好みのヒーローたちでチームを編成し、脱出の鍵となる貴重なクリスタルを襲い来るモンスターから守りながら、ダンジョンの深部を目指します。

ダンジョン攻略の難易度は高めですが、プレイするたびに新たな武器やヒーローをアンロックすることが可能です。そして、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、ゲームの奥深さ、面白さを実感することができます。









■クローズドβテスト版に含まれる内容

今回のクローズドβテスト版では、以下のコンテンツを楽しめます。



・4人のヒーローが使用可能。“ヒーロー・クエスト・コンテンツ”も初登場!

・バグやブロッブ、ボットなど15種類のモンスターが登場

・港や工場など、5つの地区が探索可能

・2体のボス

・最大3人までの協力マルチプレイ(Steam版予約者のみ)

・日本語対応





■クローズドβテストに参加可能なPC版「『ENDLESS(TM) Dungeon』Last Wish Edition」などのご予約はこちらから!

『ENDLESS(TM) Dungeon』購入ガイド:https://endlessdungeon.sega.jp/store/





【製品概要】

商品名 : ENDLESS(TM) Dungeon

対応機種 :

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日 : 2023年10月19日(木)発売予定 ※Nintendo Switch(TM)版は未定

希望小売価格 :

通常版(デジタル版のみ):3,990円(税込4,389円)

Last Wish Edition(デジタル版/パッケージ版):4,990円(税込5,489円)

ジャンル : 無限に遊べる脱出ローグライト

プレイ人数 : 1~3人

発売・販売 : 株式会社セガ

CERO表記 : B区分(12歳以上)

著作権表記 :

(C)Amplitude Studios SAS. (C)SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS.

SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

公式サイト : https://endlessdungeon.sega.jp



※リリース内の画面はすべて開発中、英語版のものです。





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-19:16)