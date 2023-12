[ヴィレッジヴァンガード]

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:白川篤典)は、2024年1月20日(土)より〈奈良県〉にて「たべっ子どうぶつ」のPOP UP STORE『たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-』の開催を決定いたしました。





2024年日本最速!?「たべっ子どうぶつ祭り」開催しちゃうよ~~!







ヴィレッジヴァンガードがプロデュースした『たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-』が1月20日(土)より開催決定!

お祭りを模した会場内には、やぐらや様々な屋台、新たなフォトスポットが登場しお祭り気分を存分に楽しんでいただけます!「たべっ子どうぶつ」のお菓子や、人気雑貨商品だけでなく、ここでしかゲットできない限定アイテムも多数ご用意しております。



『たべっ子どうぶつ祭り -by VILLAGE VANGUARD-』の公式ページはこちら

https://www.village-v.co.jp/news/event/17850



《たべっ子どうぶつ祭り開催店舗》





■奈良県 イオンモール橿原

1月20日(土)~1月28日(日)



※営業時間について※

記載のない限り、施設の営業時間に準じます。

大変お手数ではございますが、直接店舗へご連絡をいただくか、

または施設のホームページ等でご確認をお願い致します。



〈たべっ子どうぶつ〉の本格的なやぐらが登場!







会場の中央にはこのイベントのシンボルである、たべっ子どうぶつの超巨大やぐら!

屋外で見るような本格的なやぐらがショッピングモール内に!!

やぐらの周りには大きなネオンビスケットやビスケットオブジェがあり、たべっ子どうぶつらしい可愛いやぐらとなっています!

お祭りのシンボルとしてらいおんくんと一緒に会場を盛り上げます!



たべっ子どうぶつの仲間たちも遊びに来るよ~!







たべっ子どうぶつの仲間たちとお祭りの雰囲気の中で一緒に写真が撮れちゃう!

どのどうぶつさんが遊びに来るかはお楽しみ!



フォトスポットに最適の提灯壁!







明かりの灯る提灯壁でお出迎え!

壁の真ん中には「たべっ子どうぶつ祭り」のネオンサインも!

明かりが灯る提灯たちとネオンは写真映え抜群!ぜひたくさん写真を撮ってね!



《どうぶつたちと一緒に屋台を楽しもう!》







屋台で遊ぶともらえる限定クリアカードの種類は全部で24種類!

どのどうぶつのカードがもらえるかはお楽しみ!



〈どうぶつたちがスーパーボールになったよ!〉







スーパーボールの絵柄は全部で3種類!

お目当てのどうぶつのスーパーボールを上手くとれるかな?

たべっ子どうぶつ祭り限定のスーパーボールをぜひGETしてね!



〈昔ながらのかたぬきがビスケット型に!!〉







たべっ子どうぶつ祭り限定!「たべっ子どうぶつ」のビスケットが昔ながらのかたぬきになったよ!

どのどうぶつの型が渡されるかはお楽しみ!

どうぶつたちをきれいに竹串でくりぬけるかな?

成功するとたべっ子どうぶつ祭りオリジナルデザインのアクリルスタンドをプレゼント!



〈お目当ての絵柄のヨーヨーをつれるかな?〉







ヨーヨーつりの風船にはたべっ子どうぶつのキャラクターがプリントされていてかわいらしいデザインに!

柄は全部で9種類!何個つれるかな?



〈アスパラ君が輪投げの的になっちゃった!?〉







ギンビスのお菓子「アスパラガスビスケット」のキャラクター、アスパラ君が輪投げになって登場!

アスパラ君めがけて輪を投げよう!

成功するとたべっ子どうぶつ祭りオリジナルデザインのアクリルスタンドをプレゼント!



《会場限定商品》





アームリング らいおん:880円(税込)

腕につけられるフェイス型バルーン!

会場内でつけてらいおんくんと一緒に屋台を楽しもう!





アクリルブロックキーホルダー 全2種:各770円(税込)

厚さ10mmの分厚いアクリルキーホルダー!

たべっ子どうぶつの仲間たちが大集合!カバンに付けてみんなとお出かけしよう!





手ぬぐい 全2種:各880円(税込)

たべっ子どうぶつのキャラクターとビスケットが大集合!

お部屋に飾ってもかわいい!





お菓子入りバンドルトート:2,200円(税込)

大人気のお菓子入りトートにNewデザインが登場!

ネオンなどうぶつたちがキュート!





蓄光缶バッジ:605円(税込)

たべっ子どうぶつ祭り仕様のネオンデザイン缶バッジ!

暗闇に行くとほんのり光るよ!





ラウンドカラーアクリルキーホルダー:715円(税込)

パステルカラーのラウンドカラーアクリルキーホルダー!

かわいすぎてどこにつけるか悩んじゃう!





《1月限定・干支デザインステッカーがもらえる!》







2024年の干支であるドラゴン(辰)がたべっ子どうぶつの仲間たちとお祭りを盛り上げている限定デザインのステッカー!

会場にて2,000円(税込)以上お買い上げでステッカープレゼント!

※ステッカーは数量に限りがあるため、なくなり次第配布終了となります。



《たべっ子どうぶつランドも好評開催中!》







「たべっ子どうぶつ」のビスケットや、人気商品だけでなく、ここでしかゲットできない限定アイテムも多数ご用意しております。



たべっ子どうぶつランドの開催情報はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/event/8030



ヴィレッジヴァンガード公式オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/15140/



株式会社ギンビス公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/GINBIS_PR



