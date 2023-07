[株式会社講談社]

モデル・タレントとして、ポジティブなキャラクターで人気のアン ミカが、『Let’s Do アンミカ! アン ミカのポジティブ相談室』(講談社)を出版する。女性向けウェブマガジン「mi-mollet(ミモレ)」で連載中のお悩み相談「アン ミカ流セカンドステージ学」を元に改めてまとめた書籍。

7月2日の発売に先駆けて行われた記者会見には、鮮やかなオレンジのミニスカートから伸びた美脚で登場したアン ミカから、取材陣も思わず聞き入ってしまうようなポジティブ名言の数々が飛び出した。







この日駆けつけたマスコミがアン ミカの登場を待つ中、突如会場の照明が落ちると、流れてきたのはアン ミカが歌って踊るオリジナル楽曲「アンミカーニバル」のMV映像。そのサンバ調の軽快なリズムに乗って、鮮やかなオレンジのミニスカートからすらりと伸びた美脚のアン ミカがスポットライトの下に現れるという、ド派手な演出で会見は幕を開けた。

本書では、人間関係、恋愛、仕事、家族、お金などについて、様々な年代や職業の読者から寄せられた悩みにアン ミカが向き合い、豊富な人生経験と愛ある言葉で、多彩な角度からアドバイスを提案。悩みというとネガティブなイメージを思い浮かべがちだが、「悩んでいるのは、一生懸命生きている証ですから!」と全肯定する。持ち前のポジティブマインドで周りの人まで幸せにしてしまうアン ミカならではの人生哲学が詰まった、人生トリセツ本となっている。

百人百様の考え方がある中で、「多様性が大事な時代だからこそ、異なる環境で生きる人たちの悩みを共有することで、多くの価値観に触れ、自分の足元から理解を育めたら」と語る。



人前での華やかな姿からはなかなか想像できないが、アン ミカ自身、悩んだり落ち込んだりすることもあるそう。「一生懸命生きていると、理想が高くなる分、そこに追いつけない自分とのギャップに落ち込みます。でも、痛みを知っている方が他人に寄り添うことができる。被害者意識を持たずに、いま起こっている苦労は、自分の器を大きくするために起こっているんだと思うことが大切。悩みと真剣に向き合うことが、いずれは幸せにつながるからこそ、ポジティブに捉えてほしい」と心を持ち直す秘訣を明かした。

書籍の巻頭には、カラフルでゴージャスなドレスからモードなスタイルまで、圧巻のボディで着こなす撮り下ろしグラビア写真も。見ているだけで明るくなるような笑顔が眩しい。

地元の大阪で予定されているお渡し会はチケットが即完売。過去のお渡し会では書籍を購入した来場者から対面での相談が殺到するといい、コロナ禍を経て数年ぶりの開催だけに、大盛況が予想される。





さらに特典として、会見の冒頭に流れたオリジナルMV「アンミカーニバル」にアクセスできるQRコードを収録し、7月5日には楽曲の配信もスタート。mihimaru GTのmiyake氏がプロデュースを担当し、おなじみの「Happy/Lucky/Love/Smile/Peace/Dream」に「Believe me」をプラスした、アン ミカのポジティブワードがちりばめられた珠玉の一曲になっている。パパイヤ鈴木氏によるポップでキュートな振付けも必見。

一緒に歌い踊って気分を晴らそうという令和版「えぇじゃないか」を彷彿とさせる、楽曲に関し、記者から「マツケンサンバ」への挑戦を問われると、「大先輩ですから!」とビッグスマイルで返しつつ、「コラボできたら」と期待を語っていた。MVの映像がTikTokでバズっていることを告白し、同曲で紅白歌合戦出場にも意欲を見せるサービストークを展開。最後には壇上でダンスも披露し、「笑顔の観覧車、回していきましょう!」と舌好調で会見を締めくくった。どんな悩みでも、最後に人生を決めるのは自分自身。アン ミカのアドバイスは、読者が一歩踏み出すサポートをし、背中を押してくれる。本棚に並べておくだけで未来が開けるような、実に心強い一冊だ。



<イベント概要>

日時:2023年6月30日(金)

内容:『Let’s Do アンミカ! アン ミカのポジティブ相談室』 (講談社)アン ミカのポジティブ会見



<書籍概要>

タイトル:『Let’s Do アンミカ! アン ミカのポジティブ相談室』

著者:アン ミカ

価格:1,760円(税込) 発売日:2023年7月2日

ページ数:232ぺージ サイズ:四六判

ISBN:978ー4ー06ー532545ー2

出版社:講談社



◆アン ミカ プロフィール

1972年生まれ。韓国出身大阪育ち。1993年 パリコレ初参加後、モデル・タレント、時には歌手として、テレビ・ラジオ・ドラマ・CM出演など幅広く活躍。「漢方養生指導士」「化粧品検定1級」「ジュエリーコーディネーター」など多数の資格を活かし、化粧品、洋服、ジュエリー等をプロデュース。ポジティブな生き方が共感を呼び多くの世代から支持を得ている。韓国観光名誉広報大使、初代大阪観光大使も務める。





【楽曲情報】

「アンミカーニバル」7/5配信スタート!

各音楽配信サイト(Apple Music/Spotify/LINE Music etc...)にて配信。



<撮影>

(C)講談社/SHITOMICHI(SEPTEM)



