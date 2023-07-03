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じゃのめ氏の人気作品『黄昏アウトフォーカス』シリーズ、TVアニメ化決定！＆最新刊『黄昏アウトフォーカス long take』1巻が7月12日発売！

［株式会社講談社］


　講談社のデジタルBL誌「ハニーミルク」にて好評連載中の、じゃのめ氏による人気作品『黄昏アウトフォーカス』シリーズ。このたび、TVアニメ化が決定しました。
　また、シリーズ最新刊となる『黄昏アウトフォーカス long take』1巻が、7月12日に発売されます（電子版は一部書店で7月5日先行配信、7月10日より全書店で配信）。紙コミックスは、描き下ろし漫画12ページを含む、全16ページの小冊子付き特別仕立て。ファン必携の一冊になっています。


『黄昏アウトフォーカス』シリーズは、緑が丘高校映画部を舞台に、男子高校生たちのきらめく恋愛を描いた青春群像劇。『残像スローモーション』『黄昏アウトフォーカス overlap』『宵々モノローグ』の一連のシリーズは累計25万部（紙・電子合計）を数えます。アニメ化決定にあたり、原作のじゃのめ氏によるお祝いイラストも発表されました。

　こちらのお祝いイラストは、作品公式Twitterアカウント（　@tasogare_eigabu　）にて掲載いたします。
キャストはドラマCDからの続投で、土屋真央役に松岡禎丞さん、大友寿役に内田雄馬さんが決定しています。今後、スタッフ・キャストをはじめとするアニメ情報も、作品公式Twitterアカウント　@tasogare_eigabu　および、「ハニーミルク」本誌にて順次解禁予定です。

　8月10日配信の「ハニーミルク」vol.78では、『黄昏アウトフォーカス long take』が表紙＆アニメ化速報記事を掲載します。
　また、10月10日配信の「ハニーミルク」vol.79では、ティザービジュアルを初解禁予定。詳細は、https://honeymilk.jp/　へ。

【商品情報】
＜電子版＞
『黄昏アウトフォーカス long take (1) 小冊子付き特別仕立て』1100円（税込）
『黄昏アウトフォーカス long take (1) 通常版』858円（税込）
一部書店で7月5日先行配信、7月10日より全書店で配信

＜紙コミックス＞
『黄昏アウトフォーカス long take（１）小冊子付き特別仕立て』
B6サイズ
1100円（税込）
7月12日発売

ハニーミルク公式HP 　 https://honeymilk.jp/
公式Twitter @honeymilk_BL
公式Instagram @ honeymilk_bl

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-18:16）

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