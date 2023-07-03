［株式会社講談社］



講談社のデジタルBL誌「ハニーミルク」にて好評連載中の、じゃのめ氏による人気作品『黄昏アウトフォーカス』シリーズ。このたび、TVアニメ化が決定しました。

また、シリーズ最新刊となる『黄昏アウトフォーカス long take』1巻が、7月12日に発売されます（電子版は一部書店で7月5日先行配信、7月10日より全書店で配信）。紙コミックスは、描き下ろし漫画12ページを含む、全16ページの小冊子付き特別仕立て。ファン必携の一冊になっています。





『黄昏アウトフォーカス』シリーズは、緑が丘高校映画部を舞台に、男子高校生たちのきらめく恋愛を描いた青春群像劇。『残像スローモーション』『黄昏アウトフォーカス overlap』『宵々モノローグ』の一連のシリーズは累計25万部（紙・電子合計）を数えます。アニメ化決定にあたり、原作のじゃのめ氏によるお祝いイラストも発表されました。



こちらのお祝いイラストは、作品公式Twitterアカウント（ @tasogare_eigabu ）にて掲載いたします。

キャストはドラマCDからの続投で、土屋真央役に松岡禎丞さん、大友寿役に内田雄馬さんが決定しています。今後、スタッフ・キャストをはじめとするアニメ情報も、作品公式Twitterアカウント @tasogare_eigabu および、「ハニーミルク」本誌にて順次解禁予定です。



8月10日配信の「ハニーミルク」vol.78では、『黄昏アウトフォーカス long take』が表紙＆アニメ化速報記事を掲載します。

また、10月10日配信の「ハニーミルク」vol.79では、ティザービジュアルを初解禁予定。詳細は、https://honeymilk.jp/ へ。



【商品情報】

＜電子版＞

『黄昏アウトフォーカス long take (1) 小冊子付き特別仕立て』1100円（税込）

『黄昏アウトフォーカス long take (1) 通常版』858円（税込）

一部書店で7月5日先行配信、7月10日より全書店で配信



＜紙コミックス＞

『黄昏アウトフォーカス long take（１）小冊子付き特別仕立て』

B6サイズ

1100円（税込）

7月12日発売



ハニーミルク公式HP https://honeymilk.jp/

公式Twitter @honeymilk_BL

公式Instagram @ honeymilk_bl



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/03-18:16）