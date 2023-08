[株式会社セガ]

株式会社セガは、Apple社がApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて新作リズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』を8月30日(水)より配信することを発表しました。











『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』は、2000年代に人気を博したビートに合わせてマラカスを振る、セガのリズムゲーム『サンバDEアミーゴ』シリーズの完全新作です。PSYの「DADDY」、レディー・ガガの「The Edge of Glory」、Fitz and the Tantrumsの「The Walker」という、本作でのみ楽しめる3曲のほか世界中で人気の音楽ジャンルから40曲以上のヒット曲が収録され、発売後にはさらに多くの曲が追加されます! また、シリーズ初となるストーリーモードが収録されています。





【製品概要】

商品名 : サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー

プラットフォーム : Apple Arcade(※サブスクリプションサービスへの加入が必要)

対応機種 : Apple Arcadeに対応しているiPhone(R), iPad(R), Apple TV(R), Mac(R)

配信日 : 2023年8月30日(水)

価格 : Apple Arcade利用料(月額600円)

ジャンル : リズムアクション

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト : https://sambadeamigo.sega.jp/

公式Twitter : https://twitter.com/sambadeamigo_jp





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-18:46)