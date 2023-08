[株式会社セガ]

コラボアイテムやコラボ選手が獲得できる“東京ヴェルディ コラボキャンペーン”も!



好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 サカつくRTW)では、2023年8月2日(水)より、新★5選手がレベルMAXで登場する“PICK UP SCOUT Vol.55”を開催します。

また、コラボアイテム「東京ヴェルディエンブレム&ユニフォームのセット」や、コラボ選手が獲得できる“東京ヴェルディ コラボキャンペーン”を開始しました。









『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw





◆【STEP2以降は新★5選手レベルMAX1人確定!】PICK UP SCOUT Vol.55

今回の“PICK UP SCOUT Vol.55”では、「中央突破」を得意戦術とする新★5選手3人がレベルMAXで登場します。



・特典付きスカウト

開催期間:2023年8月2日(水)~9月6日(水)10:59





通常枠の★5出現確率が10%!STEP1で「★5確定スカウトチケット」1枚の特典が付くほか、STEP2~5で新★5選手1人確定の特別獲得枠もついています。

さらに、STEP1がGB2400個で、STEP2~STEP4もお得なGBでプレイできます。



・通常版スカウト

開催期間:2023年8月2日(水)~9月6日(水)10:59





新★5選手が登場するスカウトです。★5選手の出現確率は10%となっています。



※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【東京ヴェルディ】コラボ記念特別キャンペーン!





セガサミーホールディングスは、東京ヴェルディ、日テレ・東京ヴェルディベレーザとの『ユニフォームパートナー』契約を結んでいます。

そこで、「サカつくRTW」では“東京ヴェルディコラボ記念特別キャンペーン”を開催!

コラボミッションで「東京ヴェルディエンブレム&ユニフォームのセット」が獲得できるほか、★5「森田晃樹」選手、★5「深澤大輝」選手などの報酬を獲得できるログインボーナスも開催中です。ぜひこの機会に、東京ヴェルディとのコラボアイテムやコラボ選手たちを獲得しましょう!



▼東京ヴェルディコラボ ミッション

開催期間:2023年8月2日(水)~8月16日(水)10:59





ミッション達成で、期間中1回限定で「東京ヴェルディエンブレム&ユニフォームのセット」が獲得できます。



▼東京ヴェルディコラボ ログインボーナス

開催期間:2023年8月2日(水)~8月16日(水)3:59





期間中にログインすると、★5「森田晃樹」選手、★5「深澤大輝」選手に加え、回復ドリンクなどのアイテムが6日目まで毎日獲得できます!



<森田晃樹>









<深澤大輝>









※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【新★5選手F・ナビル登場】レジェンドマッチ開催!

開催期間:2023年8月2日(水)~8月9日(水)10:59





“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。

今回の“レジェンドマッチ”では、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「F・ナビル」が登場します。

なお、開催中のレジェンドマッチをプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは「能力UP極秘練習」や「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「F・ナビル」も獲得できますので、ぜひ挑戦してみてください!



<F・ナビル>









※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。





◆【特別ミッションで監督スカウトチケットGET】SUPER WORLD CLUB CUP 53rd

開催期間:2023年8月2日(水)16:00~8月8日(火)21:30

応援期間:2023年8月7日(月)22:00~8月8日(火)18:35





「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)53rd”を開催します。

マスターディビジョン決勝トーナメントの優勝チームには「特製gol.コラボキャップ」と「特製gol.コラボドライTシャツ」を、準優勝~16位チームに「特製gol.コラボドライTシャツ」をそれぞれプレゼントします。

また、イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。

さらに、応援期間中にマスターディビジョンで行われる決勝トーナメント進出チームの中から1チームを選んで応援することができ、応援したチームがみごと優勝すると、もれなくGB5,000個(無償)がもらえます。



※“SUPER WORLD CLUB CUP 53rd”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



<大会レギュレーション>

予選

【1次】

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出!

【2次】

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出!

【最終】

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出!



プレーオフトーナメント

【1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝】

最終予選上位61位~124位クラブによるトーナメント戦



決勝トーナメント

【1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝】

最終予選上位60クラブ+プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦





<東京ヴェルディ とは>

東京ヴェルディは、日本初の“プロを目指すチーム”として、1969年の設立当初から青少年の育成とスポーツ文化の振興と確立を目的に活動を行っています。1993年の開幕時からJリーグに参戦して初代チャンピオンに輝き、連覇も達成するなど数多くのタイトルを獲得しています。女子チームの日テレ・東京ヴェルディベレーザは設立当初から日本の女子サッカー界をけん引する存在で、多くのタイトルを獲得してきました。日本女子代表にも数多くの選手を送り出しています。男女ともに一貫した育成システムを誇り、世界に通じる選手の育成を続けています。さらに総合型クラブを目指してバレーボール、トライアスロン、フットサル、e-スポーツ、ビーチサッカー、ホッケー、野球などサッカー以外の競技にも積極的に進出し、競技の普及やスクール等による子どものスポーツ機会の創出に努めています。



東京ヴェルディ公式ウェブサイト:https://www.verdy.co.jp/





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています





<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.



■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com

■公式Twitter:https://twitter.com/sakatsuku_com





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



